Что нужно знать про стиль прованс и как внедрить его в интерьер

1. Подходящие материалы

Интерьер в стиле прованс. \ Фото: icanhasgif.com.

Стиль прованс объединяет в себе множество натуральных материалов и элементов. \ Фото: pufikhomes.com.

2. Цветочные мотивы

Цветочные мотивы - неотъемлемая часть стиля прованс. \ Фото: lorenzio.net.

Используйте цветочные мотивы дозировано. \ Фото: lorenzio.net.

3. Цветовая палитра

Прованс любит сдержанную цветовую палитру в пастельных тонах и оттенках. \ Фото: minimalism.one.

Интерьер в стиле прованс можно смело разбавить ярким акцентом. \ Фото: magazine.amaselections.com.

4. Элементы декора

Декор также играет далеко не последднюю роль в интерьере в стиле прованс. \ Фото: smartspace.com.ua.

Декупажтакже отлично впишется в интерьер в стиле прованс. \ Фото: decore.pl.

5. Мебель

Уделите особое внимание мебели, поскольку она должна полностью соотвествовать стилю прованс. \ Фото: mebel-7ja.ua.