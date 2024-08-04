Неожиданные откровения из дневников Мэрилин Монро: «Один человек не может любить другого по-настояще

Мэрилин Монро | Фото: kinopoisk.ru
1 июня исполняется 90 лет со дня рождения одной из самых красивых женщин ХХ в. Мэрилин Монро. О ней написано так много, и эти сведения настолько противоречивы, что разглядеть за ними настоящую Мэрилин крайне сложно. Наверное, никто не сможет рассказать о ней лучше, чем она сама.
Созданный на экране образ беззаботной блондинки не соответствовал переживаниям и размышлениям в ее дневниках | Фото: kinopoisk.ru
Долгое время дневники хранились у вдовы американского режиссера Ли Страсберга – именно ему Мэрилин завещала свои архивы. Недавно Анна Страсберг решила их опубликовать. Книгу «Мэрилин Монро: Фрагменты», в которую вошли письма и дневниковые записи актрисы, называют лучшей книгой о ней и первой настоящей автобиографией, так как все изданное ранее было лишь воспоминаниями других людей о ней.
Мэрилин Монро | Фото: wday.ru и kinopoisk.ru
Мэрилин Монро с первым мужем, Джимом Догерти | Фото:liveinternet.ru
Мэрилин Монро с первым мужем, Джимом Догерти | Фото: inforu.org и vev.ru
Она начала вести дневник в 16 лет, когда первый раз вышла замуж. С Джимом Догерти связаны ее первые разочарования: «С первой же ночи, проведенной с ним, я стала сомневаться в наших отношениях... Он меня привлек, потому что был одним из немногих молодых людей, к кому я не испытывала сексуального отвращения. Мне казалось, что он наделен потрясающими качествами, которых у меня не было. (…) Рядом с ним у меня появилось ложное ощущение безопасности. (…) Вчера ночью я была в плохом настроении. Я была утомлена своим недоверием к нему из-за другой девушки. Я ждала его, а он не появлялся. Я боялась, что он увидит меня в столь жалком состоянии. Потом выяснилось, что он действительно провел ночь с другой женщиной. Я могла бы вынести отказ, но становиться дурой я не могла». С Догерти они прожили всего год. Ее вторым мужем стал бейсболист Джо Ди Маджо, этот брак был тоже недолговечным – через 9 месяцев они расстались. О Ди Маджо Мэрилин в дневнике не вспоминала.
Мэрилин Монро и ее второй муж Джо Ди Маджо | Фото: vev.ru
Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо | Фото: vev.ru
Третий брак Мэрилин был самым продолжительным – с Артуром Миллером она прожила с 1956 по 1961 гг. О нем она писала с восхищением и обожанием: «Мне очень хочется защитить Артура, я люблю его – и он единственный человек – кого я когда-либо знала, которого я способна любить не только как мужчину, к которому меня тянет практически до беспамятства – но и он единственный человек… кому я доверяю так же, как себе – потому что когда я действительно верю себе (в некоторых вещах), я это делаю полностью».
Мэрилин Монро и Артур Миллер | Фото: tumblr.com
Мэрилин Монро с третьим мужем, Артуром Миллером | Фото: marilyn-monroe.spb.ru
Расставание с Артуром Миллером было для Мэрилин очень болезненным. Из его записей она случайно узнала, что он в ней разочаровался и стыдится ее перед своими друзьями. На съемках «Неприкаянных» драматург, написавший сценарий к этому фильму, влюбился в другую женщину. Мэрилин признавалась в своем дневнике: «Я всегда очень боялась быть чьей-то женой: жизнь меня научила, что один человек не может любить другого по-настоящему».
Мэрилин Монро и Артур Миллер | Фото: econet.ua
Мэрилин Монро с третьим мужем, Артуром Миллером | Фото: econet.ua
После развода с Миллером актриса впала в глубокую депрессию, ее преследовали мысли о смерти: «Я бы хотела умереть. Совсем не существовать. Но как я могу сделать это… Бруклинский мост мне очень нравится. Там красиво и воздух такой чистый. Когда идешь по нему, все кажется прекрасным, даже несмотря на бешеный поток машин. Нет, это должен быть другой мост – уродливый и без прекрасного вида…». Она бесконечно копается в себе: «Для человека вроде меня неправильно заниматься подробным самоанализом – я и так достаточно все обдумываю. Не очень-то весело знать себя слишком хорошо, или думать, что ты знаешь себя хорошо – каждому нужно немножечко тайны, чтобы суметь пройти через падения».
Созданный на экране образ беззаботной блондинки не соответствовал переживаниям и размышлениям в ее дневниках | Фото: kinopoisk.ru
В то время, когда ее окружали толпы фанатов и поклонников, она чувствовала себя бесконечно одинокой: «Одна!!!!!! Я одна, я всегда одна, что бы ни происходило». В 1961 г. Мэрилин Монро попала в психиатрическую клинику, откуда она писала Ли Страсбергу: «…Они посадили меня в камеру (бетонные панели и другие атрибуты) для очень больных пациентов. (...) У меня было ощущение, что я оказалась в тюрьме за преступление, которого не совершала. (…) Я сказала им: «Если вы собираетесь относиться ко мне как к психу, то я и буду вести себя как псих». Доктор сказал, что я очень-очень больная девочка и была очень-очень больной девочкой уже много лет». 5 августа 1962 г. тело Мэрилин было обнаружено в ее доме. Официальная версия – самоубийство.
Мэрилин Монро | Фото: kinopoisk.ru
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