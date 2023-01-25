Как быстро удалить всю грязь из стиральной машинки

Почистите стиральную машинку натуральными средствами! Их все можно отмерить одной чашкой. Подберите себе то средство, которое уже есть у вас дома!
В чашку налейте столовый уксус 6 % или 9 %. Влейте прямо в пустой барабан. Запустите цикл стирки и очистки барабана. Если у вас нет такого режима, то включите любой, выставив температуру не менее 60 градусов и не менее 1 часа времени.
Таким же способом машинку можно почистить содой.
Или лимонной кислотой. Для этого 150 гр. порошка разведите в 1 л воды и отмерьте 1 чашку данного раствора для очистки машинки.
Также машинку можно почистить и продезинфицировать перекисью водорода 3 %. И обыкновенной солью.
Кстати! Если в лотке образовалась плесень и неприятный запах, замочите губки в уксусе и положите на 10 минут. Затем промойте с любым моющим средством. Это прекрасная профилактика и очистка машинки натуральными средствами!
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Почистите стиральную машинку натуральными средствами! Их все можно отмерить одной чашкой. Подберите себе то средство, которое уже есть у вас дома!
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