С нами не соскучишься!

8 259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как быстро удалить всю грязь из стиральной машинки

Почистите стиральную машинку натуральными средствами! Их все можно отмерить одной чашкой. Подберите себе то средство, которое уже есть у вас дома!

Как быстро удалить всю грязь из стиральной машинки

В чашку налейте столовый уксус 6 % или 9 %. Влейте прямо в пустой барабан. Запустите цикл стирки и очистки барабана. Если у вас нет такого режима, то включите любой, выставив температуру не менее 60 градусов и не менее 1 часа времени.

Как быстро удалить всю грязь из стиральной машинки

Таким же способом машинку можно почистить содой.

Как быстро удалить всю грязь из стиральной машинки

Или лимонной кислотой. Для этого 150 гр. порошка разведите в 1 л воды и отмерьте 1 чашку данного раствора для очистки машинки.

Как быстро удалить всю грязь из стиральной машинки

Также машинку можно почистить и продезинфицировать перекисью водорода 3 %. И обыкновенной солью.
Кстати! Если в лотке образовалась плесень и неприятный запах, замочите губки в уксусе и положите на 10 минут. Затем промойте с любым моющим средством. Это прекрасная профилактика и очистка машинки натуральными средствами!

Как быстро удалить всю грязь из стиральной машинки
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Стиральная машинауход

Картина дня

наверх