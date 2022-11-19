Найден ключ к загадкам 5000-летней могущественной цивилизации, существовавшей в долине Инда

Ещё столетие с небольшим назад, в далёком 1914 году, учёный по имени Рахалдас Банерджи отправился изучить таинственные курганы в Пакистане. В этом месте никогда не было раскопок, его считали проклятым. Исследователь был уверен, что именно здесь находятся руины очень древнего великого города. То, что ему удалось в итоге обнаружить, стало открытием века. В долине Инда существовала цивилизация, которая легко может конкурировать с Месопотамией и Египтом. Только недавно учёные смогли проникнуть в тайну существования и гибели этой могущественной цивилизации древности.
Таинственная цивилизация
Руины Мохенджо-Даро.
После нескольких лет раскопок интерес и интриги вокруг таинственных курганов только возрос. Древний город Хараппа на территории тогдашней провинции Пенджаб в Британской Индии, а ныне в Пакистане, тогда только был обнаружен. Исследования говорили о том, что где-то в этих местах в древности существовала ранее неизвестная, но невероятно могущественная цивилизация. Банержди с энтузиазмом стал копать курганы.
Интуиция его не подвела. По мере хода археологических изысканий, он находил всё больше древних артефактов. Ювелирные украшения чрезвычайно тонкой работы, искусно расписанная глиняная посуда, печати с изображением таинственных существ и загадочными надписями, прекрасные гравюры. Изучение всех этих ценностей показало, что и в Хараппе, и здесь - общие корни, хотя между этими городами немыслимое для древних расстояние почти в 700 километров!
Как оказалось в долине Инда существовала древняя могущественная цивилизация.
После этого начались уже довольно широкомасштабные раскопки. Руководить ими приехал генеральный директор Археологической службы Индии сэр Джон Маршалл. Вскоре учёные были сполна вознаграждены — они открыли огромный древний город, который назвали Мохенджо-Даро. В переводе это означает «Курган мертвецов», ведь это был мёртвый город. Он был похоронен и забыт на тысячелетия. Открытие Хараппы и Мохенджо-Даро стало воистину открытием века. Но это был лишь первый ключик к разгадке тайн существования могущественнейшей цивилизации в долине Инда. Её назвали Хараппская и возникла она более 5000 лет назад. Процветание продлилось около 1200 лет.
Карта Мохенджо-Даро, где процветала великая цивилизация на протяжении 1200 лет.
Древние города демонстрировали исключительно высокий уровень не только архитектурной и инженерной мысли, но также гражданской планировки и благоустройства. Все строения были возведены с помощью обожжённого кирпича. Все жилые помещения были по оборудованы по высшему разряду. В каждом была ванная и туалет. Система канализации была прекрасно продумана, стоки отводились в специальные коллекторы. Посреди улиц были люки, покрытые каменными плитами. Запасы питьевой воды хранились в специально для этого сооружённых цистернах и колодцев из клиновидных кирпичей.
Площадь величественного города Мохенджо-Даро располагался на огромной по меркам тех времён территории. Это был настоящий древний мегаполис. На самом высоком холме была Великая цитадель, откуда просматривался весь город от края до края. К удивлению археологов это была самая настоящая баня. Невероятно искусно построенная из весьма тщательно подогнанного кирпича и гипсового раствора. Всё это было аккуратно вскрыто битумом. Внутри были раздевалки, бассейн и продуманная система воздушного отопления и кондиционирования.
Великая цитадель - это баня.
Учёные откопали более 40 000 артефактов. Все эти бесценные предметы помогли историкам собрать воедино всю сложную мозаику жизни и быта мохенджодаранцев. Артефакты были весьма разнообразны. Самым знаменитым из них стала бронзовая статуя полуобнажённой танцовщицы. Также было обнаружено несметное количество глиняных кувшинов и горшков идеальной работы, игрушечные фигурки животных, шахматные фигуры. Кроме всего этого были найдены каменные гири и меры. Это говорит о существовавшей там системе сбора налогов и учёта доходов.
Глиняные кирпичи из Мохенджо-Даро.
Тайна сорока четырёх
Цивилизация процветала и развивалась вплоть до 1800 года до нашей эры. После этого всё изменилось. Города по неизвестным причинам начали приходить в упадок. Вокруг лежащие селения забросили. Угасла торговля, начали исчезать все свидетельства развитой письменности. К 1500 году до нашей эры цивилизация полностью рухнула. Учёные долгие годы задавались вопросом о том, почему так случилось?
Что же погубило великую цивилизацию.
Разгадка была где-то рядом. В конце 20-х годов 20 века на верхних уровнях Мохенджо-Даро среди жилых и общественных зданий археологи наткнулись на несколько десятков распростёртых скелетов. По данным учёных там были тела 37 мужчин, нескольких детей и женщин. Общее количество обнаруженных останков равнялось 44. Все они лежали в странных неестественных позах, что указывало на насильственное лишение жизни. У экспертов было несколько версий. Одни говорили, что людей убили налётчики, когда те пытались бежать из осаждённого города. Другие выдвигали предположения, что тела там просто сбрасывали в кучу.
После тщательных исследований выяснилось, что все тела — это жертвы одной бойни. Учёные остановились на теории о том, что люди были защищали этот город в его последние часы. Историки считают, что кочевые арийские племена вторглись сюда с северо-запада и уничтожили местную цивилизацию.
Только в этой теории была загвоздка. Разбросанные тела имеются, а где сожжённые дома, наконечники копий и стрел, сломанные доспехи? Где тела захватчиков в конце концов? Несмотря на все усилия археологов ничего обнаружить так и не удалось. Никаких признаков разрушения, пожара и тел воинов во всеоружии. В целом никаких признаков каких-либо оборонительных действий местных жителей. Резня в Мохенджо-Даро — миф?
Статуэтка жреца.
Учёные начали более тщательное изучение руин города. В ходе исследований они пришли к выводам, что скелеты представляют разные временные промежутки, некоторые из которых доходят до 1000 лет. Кроме того, кроме этих 44 тел не было найдено больше ничего. Другими словами нет никаких свидетельств какой-либо войны или трагедии, массовой гибели людей. Более того, ни в самом городе, ни в его окрестностях по сей день не найдено ни одного кладбища. Возможно, если таковое найдут, что историки получат ответы на все свои вопросы. Пока же тайна могущественной древней цивилизации так и осталась тайной.
Падение цивилизации Мохенджо-Даро
Вполне возможно, что мир никогда не узнает того, почему же погибла эта цивилизация и куда подевались все люди. Учёные не могут утверждать вс уверенностью, но они акцентируют внимание на целом ряде косвенных факторов, которые могут приоткрыть завесу тайны. Дело в том, что река Инд на протяжении столетий постепенно меняла своё русло. Эти изменения приводили к чрезвычайно мощным наводнениям в Мохенджо-Даро. Об этом свидетельствуют весьма массивные оградительные сооружения вокруг границ города. Они, кажется, предназначены именно для защиты от наводнений.
О таинственной цивилизации даже сняли одноимённый фильм.
Исследователи обнаружили на улицах свидетельства обильных частых наводнений в виде множественных слоёв илистой глины. Они предположили, что подобная среда была идеальной для распространения болезней, передающихся через воду. В частности, таких как холера. Конечно, доказать, что именно эпидемии убили жителей просто невозможно, ведь никаких захоронений не нашли пока.
Примерно в этот же период главный торговый партнёр Мохенджо-Даро, Месопотамия, тоже переживала огромные политические потрясения. В сумме с наводнениями и, возможно, болезнями это могло привести к краху торговых сетей. Последнее просто добило население долины Инда.
Где же истина в потоке вымыслов и теорий?
Как бы то ни было пока «тайна сорока четырёх» учёными не разгадана. Предстоят ещё многие исследования, чтобы найти точные ответы на все вопросы об этой загадочной древней цивилизации. Это может быть несколько проблематичным, так как разрушение грозит Мохенджо-Даро сегодня, как никогда ранее. Прошло пять тысяч лет, сильная жара, муссонные дожди, подземные воды потихоньку уничтожают древний великий город.
Для того чтобы его защитить, как это не банально звучит - нужны деньги. Самая большая проблема заключается в том, что довольно немалые. Кроме всего прочего правительство Пакистана не особо бережёт столь важное историческое наследие. Например, в 2014 году здесь разрешили провести фестиваль. Хрупкие древние руины варварски разрушали временными сооружениями. Если так пойдёт и дальше, то Мохенджо-Даро исчезнет в ближайшие два десятилетия без следа. Город внесён тем временем в список всемирного наследия. Потеря станет невосполнимой трагедией не только для Пакистана, но и для всего человечества.
Как жаль, что люди настолько не ценят свою историю.
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