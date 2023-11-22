5 вещей, которые совершенно точно отбирают в аэропорту у пассажиров

Далеко не каждую вещь можно пронести с собой в самолет. Процедура проверки пассажирских вещей может доставить немало хлопот, а требование убрать что-то из багажа и вовсе может повергнуть человека в смятение. Для того, чтобы всего этого не случилось, стоит сразу знать и понимать, какие вещи в аэропорту, скорее всего, заберут.
1. Острые и опасные
Ничего такого быть не должно. |Фото: womenbox.net.
В салон самолета пассажирам запретят пронести любые предметы, которые могут быть использованы для нападения на людей. К таким предметам относятся маникюрные пилочки, ножницы, карманные (и любые другие) ножи, копии оружия, спортивный инвентарь, а также другие подобные предметы, способны навредить человеку.
2. Жидкость
Не больше 100 мл. |Фото: biletik.aero.
Любая жидкость, объем которой больше 100 мл, будет конфискована при посадке на самолет. Помните об этом для того, чтобы не создавать проблем работникам таможни и себе самому. Данное ограничение действует абсолютно у всех авиаперевозчиков.
Данное правило распространяется также на крема, духи, зубную пасту, средства гигиены. Суммарный объем всех флаконов не должен превышать 1 литра.
3. Duty free
затариваться можно смело, только в самом аэропорту. |Фото: need4trips.com.
Аэропорты, как правило, не приветствуют покупок в «чужом» Duty free при пересадках с одного самолета на другой. Данная тонкость актуальна лишь для тех, кто летит несколькими рейсами и у кого на пути есть пересадочные аэропорты. Кроме того, следует помнить, что все товары должны быть подходящим образом упакованы.
4. Баллоны под давлением
Такие брать нельзя. |Фото: odditymall.com.
Любая емкость, находящаяся под давлением, будет конфискована в аэропорту. Это правило касается всевозможных спреев, дезодорантов, а также духов, подпадающих под этот критерий. Все потому, что перечисленные предметы могут взрываться и (или) возгораться. Недолжно их быть как в ручной клади, так и в багаже.
5. «Перевес»
Ограничение по массе действует. ¦Фото: aviamega.ru.
Помните о том, что на самолетах действует ограничение по массе ручной клади и багажа. Поэтому, следует заранее побеспокоиться, узнать и собрать, как следует свой багаж для того, чтобы не терять на него время уже в момент посадки. Обычно вес ручной клади не может превышать 8 кг.
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