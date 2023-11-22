5 вещей, которые совершенно точно отбирают в аэропорту у пассажиров

1. Острые и опасные

Ничего такого быть не должно. |Фото: womenbox.net.

2. Жидкость

Не больше 100 мл. |Фото: biletik.aero.

3. Duty free

затариваться можно смело, только в самом аэропорту. |Фото: need4trips.com.

4. Баллоны под давлением

Такие брать нельзя. |Фото: odditymall.com.

5. «Перевес»

Ограничение по массе действует. ¦Фото: aviamega.ru.