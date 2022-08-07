Деревянные храмы Европы, возведенные без единого гвоздя

Ежегодно в мире появляются сотни тысяч безликих зданий, построенных из бетона и стекла. И тем ценнее становится деревянное зодчество, особенно храмы, возведенные древними мастерами. В этом обзоре представлены уникальные деревянные европейские церкви, построенные несколько столетий назад.









Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии (Польша)

Ставкирка (Норвегия)

Деревянные церкви Марамуреш (Румыния)

Гринстедская церковь (Великобритания)

Ставкирка из Гуля (Норвегия)

Церковь Преображения Господня на острове Кижи (Россия)