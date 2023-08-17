В Китае появилась экспериментальная школа, которую смело можно назвать городом будущего

Китайцы с присущим им размахом показали, как нужно воплощать в жизнь лозунг: «Все лучшее – детям!». В Хайкоу завершилось строительство грандиозного образовательного кампуса, рассчитанного на детей разных возрастов, начиная с ясельных групп. Такой себе город-сад будущего, в котором все до мелочей ориентировано на потребности подрастающего поколения. Да так, чтобы заинтересовать и ненавязчиво пробудить детское воображение, их творческий потенциал, предлагая ребятне поистине уникальный опыт, в неординарном образовательном пространстве.
Haikou Jiangdong Huandao – экспериментальная школа, которую смело можно назвать детским городом будущего (Хайкоу, Китай). | Фото: archilovers.com.
Многофункциональный образовательный комплекс органично интегрирован в природную зону быстроразвивающегося района Цзяндун (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай). | Фото: arquitecturaviva.com.
Разработка проектов образовательных учреждений, особенно если речь идет о самых маленьких участниках процесса – архисложная миссия, ведь нужно предусмотреть все, начиная с крыльца здания, его территории и заканчивая спальнями. Если же брать во внимание, что перед творческим коллективом архитектурной студии Trace Architecture Office была поставлена задача спроектировать многофункциональный комплекс, предназначенный для детей разных возрастных групп (от ясельного возраста до иногородних учеников старшей школы), то сложно даже представить, сколько было проделано работы, чтобы разработать экспериментальную школу Haikou Jiangdong Huandao, строительство которой завершилось в новом районе Цзяндун, на восточном побережье Хайкоу (провинция Хайнань, Китай). При этом еще одной целью строительства была грамотная интеграция масштабного комплекса в природную среду.
Кампус Haikou Jiangdong Huandao Experimental School рассчитан 2,4 тыс. учащихся, 450 воспитанников детского сада и постоянное проживание более 400 человек. | Фото: archilovers.com.
Структура образовательного кампуса Haikou, предназначенного для детей разных возрастных категорий (Jiangdong Huandao Experimental School). | Фото: arquitecturaviva.com.
Справка: Проект экспериментального образовательного кампуса Haikou Jiangdong Huandao Experimental School в себя включает: детский сад, рассчитанный на воспитанников 18 групп с индивидуальными столовыми, спальными и учебными зонами, а также общими игровыми, развивающими, спортивными залами/площадками; среднюю школу с 60 учебными аудиториями, отдельными студиями, лабораториями, мастерскими, столовыми, спортивными и актовым залами, массой общественных зон для социализации, отдыха и творческого развития. Также предусмотрено общежитие со 115 комнатами для учащихся и 58 квартирами для преподавателей с необходимыми бытовыми и общественными пространствами. В общей сложности, проектом предусмотрено строительство взаимосвязанных корпусов площадью 64,7 тыс. квадратных метров.
Часть корпусов кампуса установлены на опорах, что позволило создать дополнительные прогулочные зоны и переходы под ними (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).
Вряд ли найдется где-нибудь школа, которая может похвастаться таким неординарным вестибюлем (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай). | Фото: archilovers.com.
Чтобы превратить образовательный кампус в фактически город-сад, который бы гармонировал с водно-болотными угодьями региона, где преобладают мангровые рощи и живописные холмы, архитекторы отошли от традиционного планирования школ, детских садов, учебных корпусов и общежитий. В это сложно поверить, но все перечисленные структуры входят в новый комплекс, под строительство которого было выделено около 16,5 гектаров земли на окраине быстроразвивающегося района города.
Все архитектурные элементы ориентированы на стилизацию природных объектов и образований (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).
Красочные лабиринты и туннели заменили скучные школьные коридоры (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).
Отсюда и преобладание органических форм, и стилизация природных образов, отраженных в основных архитектурных формах (здания и обустроенное под ними пространство напоминают холмы, колонны символизируют мощные стволы мангровых деревьев, а структурная белая крыша – плывущие облака); плавные же линии повторяют извилистое русло реки, которая впадает в ближайшее озеро (пешеходные дорожки, ведущие во внутренние дворы и соединяющие корпуса). Помимо этого, удалось сохранить часть имеющихся растений на участке, а также было посажено достаточное количество разных видов растений, которые со временем дадут тень во внутренних двориках и на аллеях, что поможет создать более уютную и приятную обстановку в условиях жаркого климата региона.
Неожиданная структура комплекса и распределение помещений/зон ломают стереотипы планирования школьных зданий и детских садов (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай). | Фото: arquitecturaviva.com.
В стремлении создать органические пространства не забыли о специфике детской психологии и их восприятии мира. Чтобы организовать интересные пространства для разных возрастных категорий предусмотрены извилистые линии, яркие цвета, неожиданная компоновка зон и планировка пространств, которые подогревают интерес и пробуждают любопытство. Все эти введения кардинально отличаются от традиционной организации учебных и образовательных учреждениях.
Внутренние дворики, напоминающие острова, предназначены для отдыха/игры на свежем воздухе (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).
В экспериментальном кампусе выделено место под организацию дошкольного учреждения, рассчитанного на 450 детишек (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай). | Фото: hypebeast.com.
«В планировке средней школы мы надеемся освободиться от «рыбьей кости» традиционного школьного дизайна и сломать стереотип. Подобно луже, которая распространяется от центра, радиальный план создает динамическую пространственную последовательность и позволяет соединить все программы кратчайшим путем, достигая эффективных сетей взаимосвязи», – объясняют свое решение разработчики.
Интересное решение для организации актового и спортивного залов (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).
На многофункциональную крышу ведут безопасные пандусы, которые можно использовать для активных игр, прогулок и пробежек (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).
Несмотря на то, что обтекаемая и извилистая архитектурная структура кампуса Haikou Jiangdong Huandao Experimental School напоминает рисунок от руки, все элементы строго контролируются и просчитаны до миллиметра, чтобы максимально рационально использовать полезную площадь, адаптированную под потребности детей. Создавая мощную пространственную форму, учитывались как потребности школьников, так и стремление организовать учебный процесс так, чтобы не оценки или результаты экзаменов были в приоритете. Заинтересовать, ненавязчиво пробудить детское воображение, подогревать любопытство, подталкивающее к познанию и саморазвитию, открыть и развивать творческий потенциал подрастающего поколения – именно эти задачи без проблем смогут реализовываться в новом образовательном кампусе, который все-таки удалось превратить в город-сад.
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