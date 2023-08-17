В Китае появилась экспериментальная школа, которую смело можно назвать городом будущего

Haikou Jiangdong Huandao – экспериментальная школа, которую смело можно назвать детским городом будущего (Хайкоу, Китай). | Фото: archilovers.com.

Многофункциональный образовательный комплекс органично интегрирован в природную зону быстроразвивающегося района Цзяндун (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай). | Фото: arquitecturaviva.com.

Кампус Haikou Jiangdong Huandao Experimental School рассчитан 2,4 тыс. учащихся, 450 воспитанников детского сада и постоянное проживание более 400 человек. | Фото: archilovers.com.







Структура образовательного кампуса Haikou, предназначенного для детей разных возрастных категорий (Jiangdong Huandao Experimental School). | Фото: arquitecturaviva.com.

Часть корпусов кампуса установлены на опорах, что позволило создать дополнительные прогулочные зоны и переходы под ними (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).

Вряд ли найдется где-нибудь школа, которая может похвастаться таким неординарным вестибюлем (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай). | Фото: archilovers.com.

Все архитектурные элементы ориентированы на стилизацию природных объектов и образований (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).

Красочные лабиринты и туннели заменили скучные школьные коридоры (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).

Неожиданная структура комплекса и распределение помещений/зон ломают стереотипы планирования школьных зданий и детских садов (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай). | Фото: arquitecturaviva.com.

Внутренние дворики, напоминающие острова, предназначены для отдыха/игры на свежем воздухе (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).

В экспериментальном кампусе выделено место под организацию дошкольного учреждения, рассчитанного на 450 детишек (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай). | Фото: hypebeast.com.

Интересное решение для организации актового и спортивного залов (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).

На многофункциональную крышу ведут безопасные пандусы, которые можно использовать для активных игр, прогулок и пробежек (Jiangdong Huandao Experimental School, Китай).