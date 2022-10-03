Почему Джеки Чан считает свою дочь распутной и по каким причинам знаменитости не общаются с детьми

«Я тебя породил - я тебя и убью», - так гоголевский Тарас Бульба отреагировал на измену сына. В наши дни непримиримые противоречия, конечно же, не приводят к таким последствиям, однако все же разлады между родителями и детьми бывают весьма глубокими. Кто же из знаменитостей не хочет знаться со своими некогда любимыми и наглядными чадами? И каким звездным деткам не до проблем родителей?
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс с дочерью Эбигейл. Источник фото: fishki.net
Актер, сыгравший каннибала Лектора, как в первом, так и во втором браке не был образцовым семьянином. Он дебоширил, злоупотреблял спиртными напитками, а к новорожденной дочери (которая, кстати говоря, родилась, когда актеру был 31 год) совершенно не проявлял интереса. Мужа-тирана Петронелла Баркер бросила, когда девочке не было и четырех лет. А Энтони и не собирался даже материально участвовать в воспитании - он слишком был увлечен карьерой и вечеринками. Тем не менее девочка, когда выросла, сама отправилась к отцу налаживать отношения. В компании очаровательной дочери актер появлялся некоторое время на светских мероприятия, однако вскоре между ними пробежала черная кошка.
Что точно произошло между Энтони Хопкинсом и Эбигейл, доподлинно не известно. Девушка отказывается давать интервью, а актер как-то заметил, что не считает брак, в котором родился его единственный ребенок, удачным. Он совершенно перестал общаться с дочерью. И даже не знает, как складывается ее жизнь после их размолвки.
Джеки Чан
Этта - дочь Джеки Чана. Источник фото: bez-makiyazha.ru
Актер, режиссер и предприниматель гонконгского происхождения Джеки Чан уже почти сорок лет счастливо женат на актрисе из Тайваня Линь Фэнцзяо. У супругов есть общий сын Чан Цзумин, который также выбрал карьеру актера. Однако в молодости мастер восточных единоборств любил «пошалить», и от одного такого романтического увлечения родился ребенок. С актрисой Элейн У Цили он познакомился на конкурсе красоты «Мисс Азия». Девушка знала, что актер женат, и не обратила внимания на его знаки внимания. Спустя же несколько лет им суждено было встретиться на съемочной площадке. Но словам Элейн, Джеки повел себя, будто находится на грани развода, и тогда она сдалась.
Когда же выяснилось, что возлюбленная беременна, актер пошел на попятную. Он предложил сделать аборт и поспешил наладить отношения с супругой. Линь Фэнцзяо простила раскаявшегося мужа, тем более, что их уже связывал сын. А Элейн родила дочь и еще какое-то время надеялась, что Джеки Чан к ней вернется. Не дождавшись, она уехала в Шанхай к родителям и сама воспитала дочку, названную Эттой. А что же актер? Он косвенно признавал наличие внебрачного ребенка, но по словам его адвоката, ждал совершеннолетия девочки, чтоб обеспечить ее будущее. Ведь ее мать хотя и снялась порядка в 20 фильмах и вела собственное ток-шоу на телевидении, все же одно время злоупотребляла спиртным.
Этта же выросла всеми обиженным ребенком - отношения с матерью в подростковом возрасте испортились, в школе одноклассники ее дразнили, и однажды она даже предприняла попытку суицида. Повзрослев, она заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации и уехала в Канаду регистрировать брак с подругой - в Китае такие союзы запрещены. Отец же, который теперь занимает видную должность в КНР, снова отрекся от своей дочери - теперь уже статус и политика партии не позволяют.
Том Круз
Том Круз и Сури. Источник фото: peopletalk.ru
Роман некогда популярного актера Тома Круза и начинающей актрисы Кэти Холмс начинался красиво: в прямом эфире, став на одно колено, мужчина сделал предложение. Он одаривал возлюбленную подарками, разрешал ей тратить миллионы на наряды, они отдыхали в самых романтических уголках планеты. В браке родилась дочь, которую назвали Сури. Однако спустя несколько лет счастья пара рассталась. Дело в том, что Том Круз стал последователем сайентологии и стал активно приобщать к религиозным взглядам не только жену, но и ребенка. Он требовал, чтоб они посещали церковь, соблюдали обряды. Кэти Холмс же считала эту организацию сектой, которая полностью поработила мужа.
Она соглашалась на развод на любых условиях, лишь бы оградить дочь от религиозного опиума. Так в результате и вышло - несмотря на то, что брачный контракт составлял отец-адвокат Кэти, после расставания она не получила ни доллара отступных. Зато Том Круз потерял право на общение с Сури. Последний раз его видели с дочерью в 2013 году, и с тех пор отец даже не озаботился тем, чтоб послать девочке даже открытку на день рождения. Однако в этом году случилось невероятное. После 9 лет забвения Том Круз проявил себя.
Он захотел сделать широкий жест - подарить на 16-летие Сури новенький автомобиль Tesla Model X стоимостью почти 100 тысяч долларов. Однако Кэти Холмс ответила решительным отказом. И больше всего ее возмутило не бесполезность машины в городе с развитой службой такси и даже не то, что Сури еще молода для вождения, а то, что папаша явился как ни в чем не бывало.
Мадонна
Мадонна и сын Рокко. Источник фото: tamankulinerr.blogspot.com
Сейчас поп-звезде уже 63 года, но она все еще считает себя молодой и всячески это подчеркивает. Она также продолжает носить вызывающие наряды, выкладывать провокационные фото в соцсетях и заводить любовников на много лет младше себя. Все это очень не нравится ее 22-летнему сыну Рокки, рожденному от британского режиссера Гая Ричи. Некоторое время он скрипя зубами терпел выходки матери, а на журналистов, обращающихся за комментариями о родительнице, был готов наброситься с кулаками.
А вот Мадонна, которая в свое время, по ее признанию, перепробовала все, очень ревностно относилась к сыну. Она фанатично контролировала каждый шаг ребенка. Так что как только парень стал совершеннолетним, он сразу же сбежал за океан к своему отцу. С тех пор мать и сын практически не общаются.
Николь Кидман
Изабелла и Коннор Круз. Источник фото:
Актриса была супругой небезызвестного актера Тома Круза в 90-х. Они были молоды, активны и мечтали о большой семье. Однако родить малыша им никак не удавалось. Тогда пара усыновила двух детей: дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. После почти 10 лет брак распался. На это время малышке было 6, а темнокожему мальчику 9 лет. После развода и Николь, и Том получили равные права на воспитание детей. Но рыжеволосая красотка получила выгодные предложения в ее родной Австралии, и ей пришлось уехать, а вот Том остался в Калифорнии.
И малыши оказались обделены материнским вниманием, а вот Круз приложил все силы, чтоб дети стали ярыми последователями Церкви саентологов. В итоге, когда в 2019 году Коннор женился, Николь даже не пригласили на свадьбу. А Изабелла и вовсе ни одного из приемных родителей не позвала на торжество. Сейчас она живет неподалеку от Лондона, развивает свой бизнес (изготовление одежды) и вовсе не хочет звездной славы.
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