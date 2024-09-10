5 захватывающих фэнтези-саг, которые помогут отвлечься от реальности

Одним из самых популярных жанров в литературе уже давно называют фэнтези. Это неудивительно, потому что придуманные писателями фантастические миры способны заставить забыть о повседневности и позволяют окунуться в сказочную атмосферу неизведанного. Эти книги действительно похожи на сказки для взрослых, но назвать их примитивными никак нельзя.
Макс Фрай «Лабиринты Ехо»
Макс Фрай «Лабиринты Ехо».
По-настоящему волшебный цикл создали Светлана Мартынчик и Игорь Стёпин, скрывавшиеся под псевдонимом Макс Фрай. «Лабиринты Ехо» - это серия произведений, повествующих о приключениях Сэра Макса, который однажды оказался где-то в параллельном мире, где и стал сотрудником Тайного Сыска. Цикл включает несколько повестей, а читателям предстоит познакомиться с криминальной стороной жизни города Ехо и вместе с главным героем расследовать хитроумные кражи и таинственные убийства. Городское фэнтези и увлекательный волшебный детектив представляют собой удивительное сочетание, способное покорить сердца любителей жанра разного возраста.
Терри Пратчетт «Плоский мир»
Терри Пратчетт «Плоский мир».
Серия книг английского писателя, которого называют иконой юмористического фэнтези, позволит отправиться в долгое и очень увлекательное путешествие по удивительному Плоскому миру, невероятно богатой и красочной вселенной множества книг. Здесь можно найти явные параллели с реальным миром, а живут в Плоском мире люди, тролли и волшебники, иногда слишком уж похожие на наших соседей, знакомых или коллег. В цикл входят 40 романов, несколько рассказов и даже поваренная книга, в которой содержатся не только рецепты, но ещё полезные житейские советы и правила этикета. Кстати, по большинству рецептов можно приготовить вполне съедобные блюда.
Анджей Сапковский «Ведьмак»
Анджей Сапковский «Ведьмак».
Цикл польского писателя создавался с 1986 по 2013 годы, в него вошли восемь романов и несколько рассказов, действие которых разворачивается в той же вселенной. Книги о наёмнике с магическими способностями покорили сердца миллионов читателей во всём мире, они переведены на 16 языков и до сих пор расходятся миллионными тиражами. Особое очарование романам придаёт восточнославянская атмосфера, здесь сосуществуют гномы, люди, эльфы и чудовища, а ещё очень реалистично показаны межгосударственные отношения. Книги Анджея Сапковского – это постмодернистское фэнтези, где затрагиваются проблемы, актуальные для современного мира.
Вера Камша «Отблески Этерны»
Вера Камша «Отблески Этерны».
Эта сага ещё не окончена, на сегодняшний день вышло 16 романов цикла, а поклонники уже ждут, когда писательница порадует их продолжением. Действие разворачивается в королевстве Талин в мире под названием Кэртиана. Особое удовольствие серия доставит любителям исторических романов в духе Александра Дюма или Генрика Сенкевича, ведь в них есть всё то, что так ценится читателями: яркие чувства, пламенная страсть, подлые интриги и предательство, которое невозможно простить. Издание «Мир фантастики» в 2005 году назвало этот цикл Веры Камши лучшим образцом исторического фэнтези.
Лия Арден «Мара и Морок»
Лия Арден «Мара и Морок».
Молодая писательница из России создала мир, в котором сплелись тёмное фэнтези и славянские мифы. В нём живут девушки Мары, отмеченные богиней смерти, и Мороки, таинственные и пугающие существа. Мары, наделённые сверхъестественными способностями, спасают лес от нечисти, избавляют мир от жестоких тиранов и даруют долголетие справедливым и добрым правителям. Но одна из них должна отомстить тому, кто погубил её сестёр, пусть и ценой собственной зависимости от мрачного существа. В цикл вошли два романа, которые и принесли Лии Арден огромную популярность. Дополнительно выпущена предыстория.
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