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Скоро их может не быть: 11 документальных фото о жизни в исчезающем племени


Исчезающее племя рауте

Исчезающее племя рауте

Рауте – небольшое кочевой племя, которое живет в предгорье Гималаев. Сами себя эти люди называют «королями леса», они чтут древние традиции и не принимают современной жизни. Всего их насчитывается порядка 150 человек, очевидно, что народность на грани исчезновения. Уникальные фото, на которых запечатлена повседневная жизнь рауте, - возможно, одно из последних свидетельств их жизни на нашей планете.

Мужчина из племени рауте

Мужчина из племени рауте

 
Женщина из племени рауте

Женщина из племени рауте

Фотографии о быте рауте удалось сделать немецкому фотографу Раму Поделу (Ram Paudel), он побывал в увлекательной экспедиции в Непале и привез оттуда подробный фотоотчет. Рауте живут так, как сотни лет назад жили их предки: они занимаются охотой и собирательством, а также ремеслом – делают деревянные плошки и ящики. Свою продукцию они обменивают у местных фермеров на зерно и овощи.
Юные добытчики еды

Юные добытчики еды

 
Взрослое поколение рауте

Взрослое поколение рауте

 
Женщины за повседневной работой

Женщины за повседневной работой

В основе рациона рауте – обезьянье мясо. Изменения климата приводят к сокращению популяции этих животных, а значит и у людей становится все меньше шансов выжить. Загрязнение окружающей среды негативно влияет на состояние лесов, и рауте это чувствуют, им все тяжелее находить места, пригодные для жизни.


 
Поселение кочевого племени рауте

Поселение кочевого племени рауте

 
Мужчины из племени рауте

Мужчины из племени рауте

Несмотря на тяжелые условия, старейшины племени полны решимости и впредь не менять привычный образ жизни, тогда как молодежь, конечно же, хочет стать ближе к цивилизованному миру. Чья позиция победит – покажет время. Единственное, что очевидно – существовать как прежде им вряд ли удастся. Хочется верить, что они смогут найти разумный компромисс между цивилизацией и самобытной культурой.
Портрет женщины из племени рауте

Портрет женщины из племени рауте

 
Женщины носят воду

Женщины носят воду

 
Портрет женщины из племени рауте

Портрет женщины из племени рауте

 

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Скоро их может не быть: 11 документальных фото о жизни в исчезающем племени

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Скоро их может не быть: 11 документальных фото о жизни в исчезающем племениПодписаться на мой Instagram
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