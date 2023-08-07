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«До» и «после»: 20 фантастических примеров людей, избавившихся от всего лишнего


Люди, которые похудели и изменились до неузнаваемости.

Люди, которые похудели и изменились до неузнаваемости.

Зима уже близко, поэтому организм естественным путем запасает питательные вещества, требуя больше вкусняшек, чем обычно. Ну а если вы пытаетесь сейчас еще и сбросить лишние килограммы, это сложнее вдвойне. Но невыполнимых задач не бывает, поэтому мы собрали для вас 20 мотивирующих фотографий фантастического перевоплощения толстячков в стройняшек.

1. Двадцать килограмм меняют многое


Минус двадцать килограмм.

Минус двадцать килограмм.

 

2. Оказывается, за лишними килограммами скрывалась настоящая красотка


Потрясающее преображение.

Потрясающее преображение.

 

3. Сила воли этого мужчины мотивирует и вдохновляет


Похудел на сто тридцать килограмм.

Похудел на сто тридцать килограмм.

 

4. Спортивный торс вместо обвисшего живота


Бросил пить и похудел за один год.

Бросил пить и похудел за один год.

 

5. Невероятное превращение толстяка в спортсмена


Минус сто четыре килограмма.

Минус сто четыре килограмма.

 

6. Известный актер, который похудел всего за один год


Похудевший Джон Хилл.

Похудевший Джон Хилл.

 

7. Работать еще есть над чем, но результат уже заметен


Отличный результат.

Отличный результат.

 

8. Как будто два разных человека


Потрясающие метаморфозы.

Потрясающие метаморфозы.

 

9. Совсем другое дело


Симпатичный паренек.

Симпатичный паренек.

 

10. Минус семьдесят пять килограмм на двоих


Похудевшая семейная пара.

Похудевшая семейная пара.

 

11. Кажется, любимые джинсы стали ей велики...


Джинсы из прошлой жизни.

Джинсы из прошлой жизни.

 

12. Другой вес - другая жизнь


Похудевшая красавица.

Похудевшая красавица.

 

13. Возможности человека безграничны, доказано этим мужчиной


Сто пятьдесят килограмм за три года.

Сто пятьдесят килограмм за три года.

 

14. Плоды терпения и упорного труда


Упорный паренек.

Упорный паренек.

 

15. Все ограничения - ничто по сравнению с колоссальним результатом


Результат долгой работы.

Результат долгой работы.

 

16. Шрек превратился в прекрасную принцессу


Волшебное перевоплощение.

Волшебное перевоплощение.

 

17. Теперь о лишнем весе напоминают лишь растяжки на животе


Памятные отметины.

Памятные отметины.

 

18. А ведь когда-то были как раз!


Небо и земля.

Небо и земля.

 

Видео-бонус:


 

19. Стала красивее и стройнее для своего мужчины


Невероятный результат.

Невероятный результат.

 

20. Стоит лишь избавится от всего лишнего и жизнь становится лучше, а жить - проще


Фантастическое превращение.

Фантастическое превращение.

 

Видео-бонус:


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«До» и «после»: 20 фантастических примеров людей, избавившихся от всего лишнего

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«До» и «после»: 20 фантастических примеров людей, избавившихся от всего лишнегоПодписаться на мой Instagram
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