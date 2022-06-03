15 любопытных фактов о McDonald’s, которые будут интересны не только поклонникам фастфуда

Австралийский ресторан McDonald’s.
В современном мире так называемая "быстрая еда" завоевала особую нишу и пользуется огромной популярностью. Пожалуй, в McDonald’s бывал каждый. Но при этом мало кто знает ряд фактов об этих ресторанах, которые действительно вызывают интерес.
1. 30 миллионов кур
30 миллионов кур ежегодно только в Великобритании.
McDonald’s использует более 30 миллионов кур в одной только Великобритании каждый год. Из этого количества 60% замороженной курятины поступает из Бразилии, 9% - из Таиланда и 30% - из Голландии. Всего 1% курятины британская.
2. 4 миллиона килограммов картофеля
4 миллиона килограммов картофеля ежедневно.
Каждый день McDonald’s продает около 4 миллионов килограммов картофеля фри. Также McDonalds Corporation продает более 1 млрд чашек кофе каждый год по всему миру.
3. Крупнейший владелец торговой недвижимости
Лондонский McDonald’s.
Корпорация McDonald’s является крупнейшим владельцем торговой недвижимости в мире. Компания получает большую часть своей прибыли не от продажи продуктов питания, а от сдачи недвижимости в аренду.
4. Самый маленький McDonald’s
Всего 45 квадратных метров.
Площадь самого маленького ресторана McDonald’s всего 45 квадратных метров. Он находится в Токио, Япония. А площадь самого большого ресторана McDonald’s, который находится в Пекине, составляет более 2600 квадратных метров.
5. McDonald’s + Гонконг= Любов
McDonald’s в Гонконге.
Десять самых посещаемых ресторанов McDonald’s находятся в Гонконге. Всего же во всем мире есть 35429 ресторанов McDonald’s.
6. Kuala Lumpur Tower в Малайзии
McDonald’s в Шанхае.
В одном из самых больших в мире зданий, Kuala Lumpur Tower в Малайзии, также находится ресторан McDonald’s.
7. Клубничный молочный коктейль
50 оттенков имитации.
В клубничном молочном коктейле от McDonald’s содержится около 50 химических веществ. Они используются для имитации аромата клубники.
8. Самый северный, южный, западный, восточный...
McDonald’s в Западном Самоа.
Самый северный ресторан McDonald’s находится на Полярном круге в Рованиеми, Финляндия. Самый южный - в Инверкаргилле, Новая Зеландия. Также в Новой Зеландии расположен самый восточной ресторан McDonald’s в мире - в городе Гисборн. Самый западный ресторан находится в Западном Самоа.
9. Боливия, Македония, Гана, Зимбабве...
Исландия, Йемен, Черногория, Казахстан...
McDonald’s попытался открыть ресторан на Бермудских островах, но местные жители начали настолько бурно протестовать, что в стране был принят закон о запрете всех франчайзинговых ресторанов в стране. Также в число стран, которые запретили McDonald’s, входят Северная Корея, Боливия, Македония, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Бермудские острова, Черногория, и Казахстан.
10. «Big Mac» - 18 добавок
«Big Mac».
В одном из самых популярных блюд McDonald’s - «Big Mac» есть 18 отдельных добавок, а в чизбургере - 17. Добавки присутствуют почти во всех блюдах меню, включая курицу-гриль и салаты. Исследователи обнаружили, что дети, которые едят определенные добавки, с большой долей вероятности станут гиперактивными, импульсивными и не будут в состоянии сосредоточиться.
11. Пропиленгликоль в соусах, глазури, пирожках
Антифриз против черствения.
McDonald’s (и другие рестораны быстрого питания) используют пропиленгликоль в своих соусах, глазури и горячих пирожках. Это «менее токсичный» вариант этиленгликоля, который является опасным антифризом. Его цель состоит в том, чтобы предотвратить продукты от того, чтобы они становились черствыми.
12. Звуки, образы, логотипы, приветствия
McDonald’s в Сент Луисе.
Все знают об эксперименте Павлова, который добился того, что у собаки выделялась слюна, когда она слышала звонок. Оказывается, McDonald’s также может привлечь клиентов своими звуками и другими последовательными событиями, такими, как образы, логотипы и приветствия.
13. 14 лет в кармане
Пропионат натрия. Приятного аппетита!
Даже после трех лет пребывания в упаковке картофель фри практически не показывает признаков старения. McDonald’s использует значительное количество пропионата натрия для предотвращения развития бактерий или плесени. Также житель штата Юта Дэвид Уиппл как-то забыл в кармане пиджака гамбургер McDonald’s, обернутый в бумагу. Купил он его в 1999 году, а когда он нашел гамбургер 14 лет спустя, то тот практически не испортился.
14. Агрессивный детский маркетинг
...вкус детства! ...как родители! ...хочу в McDonald’s!
McDonald’s начинает агрессивный маркетинг по отношению к детям еще с раннего возраста, чтобы развивать доверие к ресторану. Исследователи отмечают, что рестораны быстрого питания хотят, чтобы дети подсознательно хотели ходить в ресторан, как и их родители.
15. К Юпитеру и обратно. Дважды...
Юмор в рекламных целях.
С 1948 года McDonald’s продал более 4 триллионов порций картофеля фри. Если бы даже упаковки этого картофеля выложить в ряд друг за другом, то они обогнули земной шар 18476 раз. А соломинок картофеля фри было бы достаточно, выложить «дорогу» до Луны и обратно 306 раз, а к Юпитеру и обратно 2 раза.
Я пришел сказать правду!
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