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15 любопытных фактов о McDonald’s, которые будут интересны не только поклонникам фастфуда


Австралийский ресторан McDonald’s.

Австралийский ресторан McDonald’s.

В современном мире так называемая "быстрая еда" завоевала особую нишу и пользуется огромной популярностью. Пожалуй, в McDonald’s бывал каждый. Но при этом мало кто знает ряд фактов об этих ресторанах, которые действительно вызывают интерес.

1. 30 миллионов кур


30 миллионов кур ежегодно только в Великобритании.

30 миллионов кур ежегодно только в Великобритании.

 

McDonald’s использует более 30 миллионов кур в одной только Великобритании каждый год. Из этого количества 60% замороженной курятины поступает из Бразилии, 9% - из Таиланда и 30% - из Голландии. Всего 1% курятины британская.

2. 4 миллиона килограммов картофеля


4 миллиона килограммов картофеля ежедневно.

4 миллиона килограммов картофеля ежедневно.

 

Каждый день McDonald’s продает около 4 миллионов килограммов картофеля фри. Также McDonalds Corporation продает более 1 млрд чашек кофе каждый год по всему миру.

3. Крупнейший владелец торговой недвижимости


Лондонский McDonald’s.

Лондонский McDonald’s.

 

Корпорация McDonald’s является крупнейшим владельцем торговой недвижимости в мире. Компания получает большую часть своей прибыли не от продажи продуктов питания, а от сдачи недвижимости в аренду.

4. Самый маленький McDonald’s


Всего 45 квадратных метров.

Всего 45 квадратных метров.

 

Площадь самого маленького ресторана McDonald’s всего 45 квадратных метров.
Он находится в Токио, Япония. А площадь самого большого ресторана McDonald’s, который находится в Пекине, составляет более 2600 квадратных метров.

5. McDonald’s + Гонконг= Любов


McDonald’s в Гонконге.

McDonald’s в Гонконге.

 

Десять самых посещаемых ресторанов McDonald’s находятся в Гонконге. Всего же во всем мире есть 35429 ресторанов McDonald’s.

6. Kuala Lumpur Tower в Малайзии


McDonald’s в Шанхае.

McDonald’s в Шанхае.

 

В одном из самых больших в мире зданий, Kuala Lumpur Tower в Малайзии, также находится ресторан McDonald’s.

7. Клубничный молочный коктейль


50 оттенков имитации.

50 оттенков имитации.

 

В клубничном молочном коктейле от McDonald’s содержится около 50 химических веществ. Они используются для имитации аромата клубники.

8. Самый северный, южный, западный, восточный...


McDonald’s в Западном Самоа.

McDonald’s в Западном Самоа.

 

Самый северный ресторан McDonald’s находится на Полярном круге в Рованиеми, Финляндия. Самый южный - в Инверкаргилле, Новая Зеландия. Также в Новой Зеландии расположен самый восточной ресторан McDonald’s в мире - в городе Гисборн. Самый западный ресторан находится в Западном Самоа.

9. Боливия, Македония, Гана, Зимбабве...


Исландия, Йемен, Черногория, Казахстан...

Исландия, Йемен, Черногория, Казахстан...

 

McDonald’s попытался открыть ресторан на Бермудских островах, но местные жители начали настолько бурно протестовать, что в стране был принят закон о запрете всех франчайзинговых ресторанов в стране. Также в число стран, которые запретили McDonald’s, входят Северная Корея, Боливия, Македония, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Бермудские острова, Черногория, и Казахстан.

10. «Big Mac» - 18 добавок


15 любопытных фактов о McDonald’s, которые будут интересны не только поклонникам фастфуда

«Big Mac».

 

В одном из самых популярных блюд McDonald’s - «Big Mac» есть 18 отдельных добавок, а в чизбургере - 17. Добавки присутствуют почти во всех блюдах меню, включая курицу-гриль и салаты. Исследователи обнаружили, что дети, которые едят определенные добавки, с большой долей вероятности станут гиперактивными, импульсивными и не будут в состоянии сосредоточиться.

11. Пропиленгликоль в соусах, глазури, пирожках


Антифриз против черствения.

Антифриз против черствения.

 

McDonald’s (и другие рестораны быстрого питания) используют пропиленгликоль в своих соусах, глазури и горячих пирожках. Это «менее токсичный» вариант этиленгликоля, который является опасным антифризом. Его цель состоит в том, чтобы предотвратить продукты от того, чтобы они становились черствыми.

12. Звуки, образы, логотипы, приветствия


McDonald’s в Сент Луисе.

McDonald’s в Сент Луисе.

 

Все знают об эксперименте Павлова, который добился того, что у собаки выделялась слюна, когда она слышала звонок. Оказывается, McDonald’s также может привлечь клиентов своими звуками и другими последовательными событиями, такими, как образы, логотипы и приветствия.

13. 14 лет в кармане


Пропионат натрия. Приятного аппетита!

Пропионат натрия. Приятного аппетита!

 

Даже после трех лет пребывания в упаковке картофель фри практически не показывает признаков старения. McDonald’s использует значительное количество пропионата натрия для предотвращения развития бактерий или плесени. Также житель штата Юта Дэвид Уиппл как-то забыл в кармане пиджака гамбургер McDonald’s, обернутый в бумагу. Купил он его в 1999 году, а когда он нашел гамбургер 14 лет спустя, то тот практически не испортился.

14. Агрессивный детский маркетинг


15 любопытных фактов о McDonald’s, которые будут интересны не только поклонникам фастфуда

...вкус детства! ...как родители! ...хочу в McDonald’s!

 

McDonald’s начинает агрессивный маркетинг по отношению к детям еще с раннего возраста, чтобы развивать доверие к ресторану. Исследователи отмечают, что рестораны быстрого питания хотят, чтобы дети подсознательно хотели ходить в ресторан, как и их родители.

15. К Юпитеру и обратно. Дважды...


Юмор в рекламных целях.

Юмор в рекламных целях.

 

С 1948 года McDonald’s продал более 4 триллионов порций картофеля фри. Если бы даже упаковки этого картофеля выложить в ряд друг за другом, то они обогнули земной шар 18476 раз. А соломинок картофеля фри было бы достаточно, выложить «дорогу» до Луны и обратно 306 раз, а к Юпитеру и обратно 2 раза.
Я пришел сказать правду!

Я пришел сказать правду!

 

 

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15 любопытных фактов о McDonald’s, которые будут интересны не только поклонникам фастфуда

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15 любопытных фактов о McDonald’s, которые будут интересны не только поклонникам фастфудаПодписаться на мой Instagram
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