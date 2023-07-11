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20 люксовых автомобилей были нещадно раздавлены бульдозерами: кто и зачем так сделал


20 люксовых автомобилей были раздавлены бульдозерами, превратившись в груду металлолома: кто и зачем так сделал.

20 люксовых автомобилей были раздавлены бульдозерами, превратившись в груду металлолома: кто и зачем так сделал.

На днях на Филиппинах произошел неординарный случай, привлекший общественное внимание. 20 автомобилей премиум-класса демонстративно были раздавлены бульдозерами. Всего было уничтожено машин на общую сумму в 1,2 млн. дол.

На Филиппинах бульдозерами уничтожили автомобили премиум-класса.

На Филиппинах бульдозерами уничтожили автомобили премиум-класса.

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте, пришедший к власти полтора года назад, известен своими своеобразными методами борьбы с преступностью. Так, за 18 месяцев его правления было уничтожено физически более 3200 торговцев наркотиками. Президент считает, что только жесткие меры позволят навести порядок в стране.
Автомобили раздавили бульдозеры.

Автомобили раздавили бульдозеры.

 

Показательным «выступлением» стало уничтожение дорогостоящих иномарок. Владельцы этих автомобилей не пожелали заплатить таможенные пошлины. Обычно в таких случаях машины изымаются и уходят с молотка, а прибыль – в казну государства. Вот только в этот раз все было не так.
Автомобили раздавили бульдозеры

Автомобили раздавили бульдозеры

 

По случаю 116-й годовщины Таможенного бюро страны было устроено небольшое шоу. Двадцать автомобилей Porsche, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar и даже Chevrolet Corvette Stingray, выпущенный в конце 1960-х, были раздавлены бульдозерами. Общая стоимость уничтоженных машин составила $1 200 000. По мнению политика, такая показательная акция должна была устрашить не только владельцев авто, но и коррумпированных таможенников.

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20 люксовых автомобилей были нещадно раздавлены бульдозерами: кто и зачем так сделал

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20 люксовых автомобилей были нещадно раздавлены бульдозерами: кто и зачем так сделалПодписаться на мой Instagram
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