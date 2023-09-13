Вдохновленные Тадж-Махалом: копии, удивляющие сходством и захватывающими историями

Неземной красоты мавзолей Тадж-Махал, расположенный в Арге, не только символ величия, любви и безмерной скорби, с XVII века он является одной из самых ярких архитектурных жемчужин Индии. Монументальное величественное сооружение на протяжении всей истории существования вдохновляло художников, поэтов, музыкантов со всего мира на возвеличивание уникального творения рук человеческих. Не отставали и архитекторы, пытающиеся, если не повторить идеальный во всех отношениях шедевр, то хотя бы чуточку приблизиться к оригиналу. Чтобы убедиться в их существовании, авторы Novaye.ru подобрали самые неожиданные копии, которые можно увидеть в разных уголках мира.
1. Скромный Тадж-Махал в индийском штате Уттар-Прадеш
Тадж-Махал и его копия, появившаяся в индийской деревушке в Касер Калан спустя 4 века (Индия).
Мавзолей для любимой жены, построенный почтальоном на пенсии на все свои сбережения (деревня Касер Калан, Индия). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.
По примеру правителя Шах-Джахана, посвятившего своей любимой жене Мумтаз-Махал мавзолей, 80-летний пенсионер из индийского штата Уттар-Прадеш в наше время построил копию Тадж-Махала в память о своей любимой жене. И если Шах Джахан в XVII веке потратил 22 года и все свои сбережения, чтобы из самого красивого и качественного мрамора построить архитектурное чудо, то 80-летний Файзулу Хасану Кадри понадобилось всего три года, чтобы на площади 550 квадратных метров возвести крошечную копию, такой себе крохотный «Тадж» в деревне Касер Калан. Он также потратил все свои скромные сбережения, правда, о мраморе речь совсем не шла, но предыстория была аналогичной. Почтальон на пенсии создал миниатюру для своей жены, скончавшейся от онкологии в 2011 году.
Понадобилось огромное желание и три года, чтобы в индийской деревне Касер Калан построить скромную копию Тадж-Махала (Индия).
Подавая пример настоящей любви, он продал все свое имущество, потратил все наколенные сбережения, чтобы из кирпича и бетона повторить уникальный архитектурный шедевр. К сожалению, после того, как в ноябре 2018 года его сбил мотоцикл, 82-летний Хасан Кадри скончался в больнице и теперь похоронен рядом со своей женой в гробнице, которую он построил для нее.
2. Причудливая Махабат Макбара (Джунагадх, Индия)
Мавзолей Махабат Макбара – неожиданная копия архитектурной жемчужины Индии, которая также является общепризнанным шедевром (Джунагадх).
В Индии есть и вовсе уникальный комплекс, который хоть и похож на Тадж-Махал, но выглядит как эксцентричная иллюстрация к волшебной сказке. Речь идет о Махабат Макбаре – мавзолее, построенном в память о великом визире Бахауддине, соратнике Махабат-хана II, которому правитель в 1878 году приказал построить усыпальницу, а рядом мечеть, формами напоминающую Тадж-Махал. Два архитектурных чуда, построенных в эклектическом стиле, где тесно переплелись индо-исламское, европейское и готическое направления, образовали неповторимый ансамбль, в очертаниях которого легко угадываются элементы самых известных памятников мира, включая величественные соборы Европы.
Причудливая композиция вобрала в себя множество архитектурных стилей и течений из разных стран мира (Махабат Макбара, Индия).
Стоит отметить, причудливой красоты композиция Mahabat Maqbara Junagadh ярко выделяется на фоне хаотической застройки Джунагадха, притягивая гостей города своими изысканными формами, а вот специалистов неожиданный объект сбивает с толку, ведь классифицировать его с точки зрения классической архитектуры не представляется возможным.
3. Красный Тадж-Махал на римско-католическом кладбище в Агре (Индия)
Тадж-Махал и уменьшенная его копия на римско-католическом кладбище в Агре (Индия).
Усыпальница из красного песчаника была построена в 1803 году в память о командире форта Агра, голландце Джоне Хессинге (Неру-Нагара, Индия).
Мало кто знает, что в Агре есть мини-копия Тадж-Махала и находится она в неожиданном, как для такого строения месте – на римско-католическом кладбище в районе Неру-Нагара, в Агре. Но и это еще не все, усыпальницу построили не для индийского раджи, а в память о погибшем голландце Джоне Хессинге, который еще до захвата индийских земель британцами прибыл в благодатную стану и дослужился до командира форта Агры. Защищая город, он был тяжело ранен, в результате чего умер в 1803 году. Его жена Анна и дети решили увековечить память мужа и отца, заказав строительство красной гробницы, формы котрой напоминают известный на весь мир мавзолей и мечеть Тадж-Махал.
4. «Путешествующий Тадж-Махал» – художественная инсталляция Шакара (Индия)
Тадж-Махал и его деревянная копия, созданная малазийским художником Шакаром (Бангалор, Индия).
«Путешествующий Тадж-Махал» – арт-композиция, которую легко использовать для украшения общественных пространств (автор идеи Шакар). | Фото: thenewsminute.com.
Удивительную арт-композицию, повторяющую очертания величественного памятника архитектуры, в народе назвали «путешествующий Тадж-Махал». Ее создателем является малазийский художник Шакар, который вместе со 150 помощниками из дерева построил уменьшенный макет самого роскошного мавзолея в мире (высотой 12 метров и длиной 21 м). Это не первая его инсталляция, ранее художник создавал копии Красного форта и Белого дома, хотя копия Тадж-Махала поразила даже тех, кто видел его вживую. Преимуществом «путешествующего» шедевра является его мобильность. Художественная инсталляция была замечена на больших мероприятиях, не стала исключением и Национальная потребительская ярмарка, организованная возле больницы Джаядева на Баннергатта-роуд в Бангалоре, затем она отправилась в Хайдарабад. Ну а сам автор идеи занимается новым проектом в Мангалоре.
5. Арт-композиция в стиле Тадж-Махала на Лимонном фестивале в Ментоне (Франция)
Тадж-Махал на закате и арт-композиция в его стиле на Лимонном фестивале в Ментоне (Франция)
С 1936 года во время проведения Лимонного фестиваля (Fête du citron), проходящего в садах Бовье, организовывают захватывающую выставку цитрусовых мотивов. Год за годом выставка в Ментоне становится все более креативной и удивительной. В 2020 году, например, на одной из площадок была создана очаровательная копия Тадж-Махала, только строительным материалом служил не мрамор и даже не бетон или дерево, а самые настоящие лимоны и апельсины с мандаринами. Захватывающая цитрусовая композиция, как и многие другие, привлекает многотысячную толпу туристов, так что пробраться к самому удивительному «архитектурному творению» было не так-то просто. Хотя выставка открыта и в вечернее время, с наступлением темноты, сменой атмосферы среди прекрасных благоухающих инсталляций, наступает время тайн и мечтаний – рукотворные цитрусовые сады становятся Садами огней.
Цитрусовый Тадж-Махал впечатляет не меньше, чем оригинал из мрамора (Ментон, Франция). | Фото: menton-riviera-merveilles.fr.
Примечательно: В XVI веке началось выращивание лимонов в Ментоне, а в XVIII веке возделывание экзотических фруктов достигло наивысшего расцвета. Но с 1950-х годов, французский цитрус уже не мог конкурировать с поставками из Испании, Аргентины и Турции, активность не просто снизилась, в 1956 году отрасль совсем прекратила существование. В 1992 году муниципалитет региона решил возродить выращивание цитрусовых, предложив проводить ежегодный Лимонный фестиваль, который каждый раз принимает более 240 тыс. посетителей. Для его организации задействуют более 300 специалистов, ну а креативные художники и скульпторы сами создают свои золотистые шедевры. Для удовлетворения их нужд, «строительный материал, в виде лимонов, апельсинов и т. д. (около 180 тонн цитрусовых) доставляют со всего мира, а также 1 млн резинок, чтобы фрукты закреплять на металлических формах.
6. Тадж-Махал в городе миниатюр Шэньчжэня (Китай)
Тадж-Махал и его миниатюрное отражение в причудливом тематическом парке «Окно в мир» (Шэньчжэнь, Китай). | Фото: funniestindian.com.
Уменьшенная во много раз копия Тадж-Махала находится среди макетов самых впечатляющих достопримечательностей мира (Шэньчжэнь, Китай. | Фото: viralscape.com.
Китай известен тем, что копирует любые изделия известных и не очень брендов со всего мира. Не стали исключением и архитектурные шедевры, включая всемирно известный Тадж-Махал. В Шэньчжэне, в тематическом парке, называемом «Окно в мир», появилась уменьшенная копия величественной усыпальницы и мечети, которая находится рядом с масштабными моделями Эйфелевой башни, Сиднейского оперного театра, Пизанской башни и многих других.
7. Королевский павильон в Брайтоне (Великобритания)
Королевский павильон в Брайтоне – одно из самых ослепительных и экзотических зданий на Британских островах, построенных в стиле Тадж-Махала (Великобритания).
На просторах Туманного Альбиона также есть архитектурное чудо, напоминающее Тадж-Махал. Впечатляющий летний приморский дворец построили по приказу принца-регента Георга IV, который восхищался экзотическими формами индийских дворцов и храмов, поэтому и решил перестроить имеющийся павильон в индо-сарацинском стиле с внедрением инновационных на тот момент технических элементов. Трансформацией королевской резиденции в 1815–1823 гг. занимался Джон Нэш, которому удалось создать одно из самых ослепительных и экзотических зданий на Британских островах.
8. Тадж-Аравия в Дубае (ОАЭ)
В Дубае в скором времени появится многофункциональный комплекс, напоминающий Тадж-Махал (рендеринг Taj Arabia).
Дубай, бесспорно, является одним из самых значительных космополитических городов мира. Наряду с заоблачными небоскребами и просто немыслимых форм культурными центрами и отелями здесь вскоре появится копия Тадж-Махала. Правда, копия, значительно превзойдет в размерах оригинал, ведь под строительство многофункционального комплекса Тадж-Аравия выделено почти 20 тыс. кв. метров, что в 4 раза больше уникального ансамбля мавзолея-мечети Индии. В 20-этажной высотке Taj Arabia будут размещаться: роскошнейший отель с 350 номерами, рестораны, апартаменты с обслуживанием, магазины свадебных нарядов и офисы.
9. Плавучий дом в стиле Тадж-Махала (Саусалито, Калифорния)
Плавучий дом в стиле Тадж-Махала в Саусалито (Калифорния, США). | Фото: commons.wikimedia.org.
Когда Билл Харлан, застройщик и бизнесмен, занимающийся виноградниками и виноделием, в середине 1970-х годов посетил Индию, он был просто загипнотизирован красотой и элегантностью Тадж-Махала. По прибытию домой он решил построить его копию, но не простую, а плавучую. Теперь у него есть собственный плавучий дом, напоминающий индийскую достопримечательность, да и оформление его интерьера впечатляет: полированный мраморный пол, роскошные гостиная и зоны отдыха, спальни, ванная комната, винный погреб, солярий на верхней палубе, сауна и секретный лифт. Строительство неординарного убежища, в котором прожил Билл более 2 лет, обошлось ему в 2 млн долларов, что немало по тем временам.
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