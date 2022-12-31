10 важнейших для жизни на Земле событий под микроскопом

Земля очень старая и очень большая, но за миллиарды лет в ней накопилось множество микроскопических деталей. Современные технологии могут дать нам удивительные представления о крошечных вещах, которые остались после крупных человеческих и природных событий в прошлом или существуют и сегодня.



1. Стоп-кадр формирования Солнечной системы