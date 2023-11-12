10 занимательных фактов о самом интимном предмете дамского гардероба

10 занимательных фактов о самом интимном предмете дамского гадрероба.
Бюстгальтеры. Примерно половина всех людей (точнее, почти все женщины) считает, что они являются важным элементом гардероба. Близко знакомы с этим предметом гардероба и мужчины. Но несмотря на распространённость этого по сути интимного предмета, о бюстгальтерах есть множество неизвестных и при этом весьма занимательных фактов.
1. Древняя Греция
Бюстгальтеры были изобретены в Древней Греции.
Бюстгальтер был впервые изобретен в Древней Греции. А это означает, что одежда, которую носят «вторые половинки», старше Колизея в Риме. Естественно, в древнем мире бюстгальтеры были совсем не такими, как сегодня. Никто не штамповал их на конвейере, а каждый экземпляр делали вручную. Выглядело это так — кусок шерстяной или льняной ткани оборачивали вокруг груди и завязывали концы на спине. Звучит, конечно, странно, но это действительно поддерживало грудь.
Что-то, напоминающее современные лифчики, на самом деле появилось только в 1500-х годах, когда в моду вошли корсеты. В то время как бюстгальтеры в Греции носили для комфорта, корсеты для груди стали обязательными для женщин среднего и высшего класса на протяжении веков.
2. Массовое сжигание бюстгальтеров
Массовое сжигание бюстгальтеров в 1960-е - миф.
Когда кто-то вспоминает про митинги феминисток в шестидесятые, в голову сразу приходит образ того, как «девочки-хиппи сжигают свои лифчики». Если бы поп-культура была единственным свидетельством того, что исторически верно, а что нет, то это было бы правдой. Но история утверждает, что никаких бюстгальтеров никогда не сжигали в знак протеста. Ни один бюстгальтер никогда не был сорван ни с чьей груди и не был брошен в пылающий мусорный бак. Более того, репортер и редактор NY Post Линдси Ван Гельдер признала в 1992 году, что она все это придумала.
В то время средства массовой информации обсуждали сожжение призывных повесток во Вьетнам, одновременно пытаясь игнорировать митинги женщин. Гельдер подумала, что будет интересно связать эти две истории, и придумала «сжигание ненавистного объекта». К сожалению, ее план увенчался успехом, поскольку мужчины-репортеры посчитали историю веселой и превратили эту идею в своего рода интернет-мем. А к 1980-м годам образ настолько прочно укоренился в поп-культуре, что стал считаться правдивым.
3. Обвисшая грудь
Бюстгальтеры делают грудь обвисшей.
Оказывается, если у девушки маленькая грудь, то бюстгальтер ей вообще не нужен. Так почему же большинство девушек носят его. Официальный ответ заключается в том, что бюстгальтеры рекомендуются для предотвращения провисания груди, появления болей в спине и улучшения осанки. И это ложь.
Ученый Жан-Дени Руйон с 1997 года Руильон измеряет женскую грудь, чтобы увидеть, как она меняется после длительного использования бюстгальтера или же длительного его отсутствия. Если не носить бюстгальтер, то соски груди будут подниматься в среднем на 0,6 см каждый год. А ношение бюстгальтера останавливает развитие тканей, поддерживающих молочные железы и приводит к провисанию груди. Нужно отметить, что это действительно работает, если девушка еще молода. После 30-35 лет отказ от бюстгальтера не будет иметь никакого значения для провисания.
4. Причина смерти
Дважды бюстгальтеры являлись причиной смерти.
Даже самая безобидная вещь может оказаться опасной. Бюстгальтеры не являются исключением. Хотя они могут выглядеть очень функциональными и даже сексуальными, этот предмет одежды убил как минимум двух человек. Многие об этом даже не догадываются, но в лифчиках содержится металлическая проволока, которая собственно и поддерживает грудь. 90 процентов девушек наверняка расскажут историю о том, как однажды оцарапались о любимый лифчик. А в случае удара молнии проволока в бюстгальтере может выступить в качестве проводника.
Это и произошло с двумя женщинами в центре Лондона в 1999 году. Во время грозы рядом с ними ударила молния, а их бюстгальтеры стали прекрасными проводниками и убили обоих. Хотя это, безусловно, редкое явление, подобный случай доказывает, что даже самый невинный предмет одежды потенциально может убить человека.
5. Сумасшедший «пуш-ап»
Говард Хьюз изобрел самый сумасшедший «пуш-ап».
О голливудском магнате Говарде Хьюзе можно рассказать многое: он был гением, сумасшедшим, затворником, неврастеником и обожающим самолеты прекрасным пилотом. Он также был человеком, который знал, чего хотят зрители кино. А в 1940-х годах они хотели, чтобы грудь была настолько приподнятой, что на нее «можно было бы сажать самолет». Кульминация наступила в 1943 году, с выходом фильмом Хьюза «Вне закона». Пригласив на главную роль Джейн Рассел, у которой был выдающийся бюст, Хьюз позаботился о том, что ее грудь стала настоящей изюминкой фильма.
Используя ультрасовременные технологии авиастроения, эксцентричный сумасшедший разработал лифчик, который приподнимал прелести звезды до небес. Это был самый жуткий бюстгальтер в истории, но он заставил всех говорить о Хьюзе. К сожалению, Хьюз, будучи мужчиной, не думал о комфорте. По словам Рассел, сверхвысокотехнологичный бюстгальтер причинял ей такую сильную боль, что она могла носить его только по пять минут за раз. В конце концов, она выкинула эту «чертову штуку», подтянула лямки на своем обычном лифчике и сыграла сцену без необычного изобретения Хьюза.
6. «Victoria's Secret»
Изначально «Victoria's Secret» предназначалась для мужчин.
«Victoria's Secret» - это то место, где женщины делают покупки, когда хотят порадовать своих мужчин. Однако, изначально компания, которая на протяжении десятков лет делает прекрасное нижнее белье для женщин, при открытии была предназначена для мужчин. В середине 70-х годов основатель компании Рой Раймонд хотел купить своей девушке что-то сексуальное на годовщину. К сожалению, в те дни подобное было найти тяжело, а в магазине, в который он пошел, хотели вызвать полицию, приняв его за извращенца. Раймонд так рассердился, что решил открыть свой собственный магазин нижнего белья, предназначенный для мужчин, которые хотели бы купить своим женам «что-то особенное».
Идея стала настолько удачной, что вскоре открылись еще два магазина, но к 1982 году компания почти обанкротилась. Раймонд продал ее, а новый владелец переориентировал «Victoria's Secret» на женщин, превратив компанию в многомиллионную империю. Раймонд же полностью разорился и совершил самоубийство, спрыгнув с моста Золотые Ворота в 1993 году.
7. Пуленепробиваемый бюстгальтер
Пуленепробиваемый бюстгальтер Имельды Маркос.
Имельда Маркос является кем-то вроде Марии Антуанетты современного мира. Будучи женой филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, она тратила безумное количество государственных денег на одежду и обувь, наслаждаясь роскошью, в то время как народ голодал. Когда ее мужа свергли, Имельда бежала за границу, оставив более 3000 пар обуви и огромное количество предметов роскоши. Но самой интересной находкой в брошенном гардеробе стал пуленепробиваемый бюстгальтер. Невозможно стать женой пресловутого коррумпированного диктатора, не обзаведясь врагами, и врагов у Имельды Маркос было намного больше, чем у большинства даже не особо любимых в народе людей.
Бывшая королева красоты глубоко окопалась в правительстве, назначая членов семьи на высокооплачиваемые должности, созданные специально для них, и тратя государственные средства на свою коллекцию обуви. Помимо вооруженных партизанских групп во внешних провинциях страны, существовали также миллионы простых людей, которые желали избавиться от этого воплощенного символа коррупции. Переживая относительно возможного покушения на свою жизнь, Имельда заказала пуленепробиваемые бюстгальтеры. Что интересно, модница позаботилась о том, чтобы бронированные лифчики были очень даже модными, несмотря на подкладку из кевлара.
8. Индустрия бюстгальтеров
Бюстгальтеры дороже, чем многие могут себе представить.
Бюстгальтер - довольно прочная одежда, и мало кто покупает их больше, чем по пару штук в год. Таким образом, можно подумать, что индустрия по производству бюстгальтеров выгодна лишь ограниченно (годовой оборот примерно в 500 миллионов долларов или около того). На самом же деле, бюстгальтеры приносят ошеломляющие 16 миллиардов долларов в год.
Для сравнения, весь ВВП Исландии составляет только 19 миллиардов долларов. Если бы индустрия бюстгальтеров была отдельной страной, она была бы богаче, чем Ямайка, Косово, Багамские Острова и еще около сорока других стран. Частично это связано с сериями роскошных моделей, которые разработчики бюстгальтеров довольно часто выпускают. Для тех, у кого есть достаточно денег и уровень притязаний Имельды Маркос, есть бюстгальтеры, которые стоят сотни тысяч долларов каждый. Некоторые же оцениваются и вовсе в миллионы.
9. Взлет популярности
Первая мировая война сделала бюстгальтеры чрезвычайно популярными.
Закон непреднамеренных последствий часто используется для объяснения поистине неожиданных результатов. Но, возможно, ни одно событие не может считаться настолько неожиданным, как рост популярности бюстгальтеров. В первые десятилетия начала XX века на троне моды были корсеты, а лифчики были никому не интересны. А событием, в результате которого женщины перешли с неудобных корсетов на лифчики, стала Первая мировая война. Дело в том, что в корсетах использовалось много проволоки. А когда США вступили в Первую мировую войну в апреле 1917 года, весь этот металл стал необходим для военных нужд.
Таким образом, американских женщин призвали в середине 1917 года прекратить покупать корсеты. По чистой случайности, компания Warner Brothers Corset Co. как раз перед этим приобрела патент на бюстгальтер. Поскольку нужно было что-то новаторское, чтобы сохранить свой бизнес на плаву, компания сразу переключилась на производство бюстгальтеров. А к тому времени, когда лимиты на металл сняли в конце 1918 года, женщины уже привыкли к новому предмету одежды. Чтобы полностью искоренить корсеты, понадобилась еще и Вторая мировая война (во время которой также была нехватка металла), но отправной точкой перехода с корсетов стала именно Первая мировая война.
10. Каресс Кросби
Изобретатель современного бюстгальтера была обманута своим мужем.
Хотя шестидесятые годы превратили их в символы угнетения со стороны мужчин, первые бюстгальтеры были символом освобождения. По сравнению со строгими викторианскими корсетами они позволяли женщинам легко передвигаться, работать на фабриках и не падать в обморок в душных помещениях. Так что это иронично, что ранний символ женской эмансипации не смог принести его изобретателю какие-либо деньги. Современный бюстгальтер был впервые запатентован в США в 1914 году Каресс Кросби. После того, как ей надоели ее негабаритные корсеты, Кросби заставила свою горничную помочь ей сшить два розовых носовых платка вместе с лентой. Когда она надела получившуюся конструкцию на вечеринку, другие женщины были шокированы.
Кросби могла свободно танцевать, а также выглядела естественно и женственно, в отличие от других, больше похожих на бронированные танки. Заказы полились рекой, и Кросби открыла свой бизнес. К сожалению, вмешалась судьба в виде ее мужа. Когда бизнес начал набирать обороты, мистер Кросби устал и заставил жену продать свой патент за 1500 долларов. Но как только она сделала это, в Америке запретили корсеты, и бюстгальтер стал новым трендом. Так усилия Кросби по освобождению женской груди остались непризнанными, благодаря ее скупому мужу.
Бюстгальтеры-пули появились в конце 40-х.
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