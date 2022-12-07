О чём рассказал учёным уникальный кельтский артефакт, случайно найденный в грязи

Норфолк, графство на востоке Англии, казалось бы, давно отдало свою долю захороненных ценностей. В 1948 году там было найдено сказочное сокровище, получившее название клад Снеттишема. Огромное количество золотых предметов, возрастом более двух тысяч лет, были найдены на поле. Вплоть до 1973 года, то тут, то там находили отдельные кельтские золотые украшения. Совершенно случайно британский пенсионер обнаружил в грязи сокровище, которое Британский музей назвал «самым ценным открытием за последнее время».
При строительстве дома в графстве Норфолк, в деревне Снеттишем, было найдено невероятное по своей ценности сокровище. Ценности были сложены в большой керамический кувшин. Внутри, кроме золотых, серебряных, медных и бронзовых монет, были ювелирные украшения и инструменты ювелира. Историки сделали вывод, что находка — это клад мастера ювелирных дел.
Сокровище Снеттишема.
Зимой 2005 года пятидесятидевятилетний Морис Ричардсон с помощью своего металлоискателя искал артефакты от старого самолёта времён Второй мировой войны. Этот самолёт потерпел крушение неподалёку. В итоге вместо остатков летательного аппарата двадцатого века, Ричардсон нашёл уникальный кельтский торквес железного века. Стоимость находки специалисты оценивают в более чем пять сотен тысяч долларов США.
Морис Ричардсон искал с металлоискателем остатки самолёта времён Второй мировой войны.
Мужчина искал металлические объекты и в какой-то момент услышал характерный сигнал металлоискателя. Сигнал был очень слабым, шёл дождь и Морис сначала хотел его проигнорировать. Потом всё же решил посмотреть, что там.
Выкопав в вязкой грязи ямку, Ричардсон наткнулся на золотой торквес. Когда его спросили, что он в тот момент подумал, мужчина ответил: «Это было прекрасное чувство. Произошедшее лишний раз доказывает, что возможно всё. Дело совсем не в деньгах, а в том, что уникальный исторический артефакт был сохранён для нации. Две тысячи лет в земле! Это уникально».
Уникальный золотой артефакт был обнаружен закопанным в грязь.
Каковы шансы пройти поле и найти клад? Как оказалось, шансы астрономические. Согласно британскому законодательству, Морис передал находку местным властям для проверки подлинности. Впоследствии выручка от продажи была разделена Ричардсоном и землевладельцем, Тринити-колледжем Кембриджа. Сейчас эта невероятно ценная находка находится в Британском музее.
Морис Ричардсон показывает свои находки Ротари-клубу долины Бельвуар.
Торквес - это металлическое украшение для шеи или руки, которое часто скручивали с помощью большого количества металлических нитей, чтобы придать ему большую прочность. У большинства этих изделий были декоративные концы, называемые терминалами. Более древние украшения, датируемые примерно 1400 годом до нашей эры, были более простыми.
Торквесы могли быть самыми разнообразными.
В своей книге «Ожерелье как божественный символ и знак достоинства в древнескандинавской концепции» Марианна Гёрман утверждает, что только самые важные кельты носили шейные кольца. Кельтские боги и богини в искусстве изображены с торквес, также греческие и римские скульптуры изображали кельтских воинов с этими шейными украшениями.
В Скандинавии торквесы считались божественными и использовались в религиозных обрядах. Кельтская королева и военачальница Боудикка была известна тем, что носила массивный тяжёлый золотой торквес, а римский историк Ливий назвал торквес символом кельтского воина.
Королева Боудикка.
Кельтский воин, особенно если он был знатный, щедро украшал себя золотом. Он надевал не только торквес, но его запястья и предплечья украшали браслеты. На груди боевого коня сверкали и переливались всеми цветами радуги на солнце, золотые фалары. Щит воина был инкрустирован золотом, также эти металлом были богато украшены ножны и рукояти кинжалов и мечей. Одежда была расшита золотыми нитями, также ими воины украшали свои волосы. Римляне рядом с такими воинами выглядели как жалкие нищие. Кроме того, исторические документы говорят о том, что это зрелище сверкающего золотого великолепия ввергало римлян в страх и смятение.
Кельтские воины украшали себя золотыми украшениями так, что их великолепие слепило глаза врагам.
Есть история о том, как вождь кельтов Верцингеториг, проиграл войну Риму и ему нужно было явить свою покорность. Король облачился в свои великолепные доспехи, надел на коня ни с чем не сравнимую по красоте сбрую, всё это блистало золотом, было украшено невероятно витиеватыми орнаментами. Одежда Верцингеторига была расшита роскошной золотой вышивкой. Он очень медленно, с истинно царским достоинством объехал во всём этом великолепии вокруг всего римского лагеря трижды. Только после этого явился к Цезарю, спокойно положив к его ногам свой меч.
Германские племена видели в кольцах на шее знак храбрости, лидерства и престижа, а также жертвенное приношение. В эпоху викингов торквесы часто помещали в торфяные болота в качестве подношений богам. Вместо золота викинги часто предпочитали серебро и иногда вырезали его кусочки из своих ожерелий в качестве валюты.
Торквесы часто приносили в качестве подношений кельтским богам.
В 2016 году клад из двадцати шести серебряных римских монет 37-154 годов нашей эры был обнаружен недалеко от Норвича. Адриан Марсден, эксперт по музею Норвичского замка, утверждает, что ещё два клада были обнаружены в 2012 и 2013 годах, и считает, что много монет всё ещё захоронены. Марсден уверен, что монеты были спрятаны римским солдатом или гражданином во время вторжения в Британию в 43–84 годах нашей эры.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии