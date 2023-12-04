Чем простая игрушка йо-йо смогла привлечь интерес людей на протяжении веков

У этого предмета необычное и на первый взгляд странное название. Но это только на первый взгляд. Йо-йо – это игрушка, которой играли наши предки еще в древности, и она сумела сохранить свою популярность и до наших дней. Одно из первых упоминаний о йо-йо нашли археологи на греческих вазах, которые датировались 500 годом до н.э. А американский бизнесмен Дональд Дункан начал производить эту игрушку и продавать всему миру. В наше время йо-йо выпускают обычные и профессиональные, из разного материала и цветовой гаммы. Но по-прежнему этой игрушкой любят играть как взрослые, так и дети.
Что такое йо-йо и, как в него играть
В основу работы йо-йо заложен принцип Максвела, когда игрушка движется не только вперед, но и возвращается в исходное положение.
Несмотря на то, что йо-йо играли еще в Древнем Китае, Греции и Египте, такое название ей придумали американцы гораздо позже. В переводе с английского это звучало, как «вернись-вернись». Были и другие названия. Например, эмигрет у французов, банделоре у англичан. А в древности его называли «вращающийся диск».
Йо-йо состоит из двух однотипных дисков, которые скрепляет общая ось. В основу работы игрушки заложен принцип маятника Максвелла. В этом случае раскрученный диск будет двигаться не только вперед, но и в обратном направлении за счет инерции. Для раскручивания нужна прочная тонкая веревка. У обычных йо-йо веревку завязывают на ось. У профессиональных игрушек веревка крепится на оси петлей. Это дает возможность не сразу вернуться на исходную позицию, а свободно вращаться.
Веревку можно завязывать не только на оси, но и крепить ее в виде петли. / Фото: physicstoys.narod.ru
Профессионалы называют это состояние йо-йо «спящий режим» или «слип». Игрок может выполнять целый ряд трюков с игрушкой за счет быстрого ее вращения оси и наступления гироскопической стабилизации. Если в йо-йо играть профессионально, то можно обучиться различным броскам. Например, базовый бросок, пас вперед, выгул собаки и другие. Для профессиональных игроков существуют настоящие турниры, где побеждает лучший игрок.
Йо-йо от древности до современности
История этой, казалось бы, незатейливой игрушки начинается с древности. Она такая же древняя, как и кукла. Есть версия, что именно Диаболо было прототипом йо-йо. Правда, обе эти игрушки отличались не только строением, но и в них заложен был разный принцип действия. Далее о йо-йо есть упоминания в Древней Греции. Известно, что при раскопках археологами было найдено несколько ваз с изображением людей, играющих в игрушку, похожую на йо-йо. Эти находки датируются 500 годом до н.э. В те времена игрушку изготовляли из глины и дерева. Согласно древнегреческой традиции, этот предмет преподносили в качестве дара Богам, когда ребенок в семье достигал совершеннолетия. Это был этап взросления. В этом случае использовали глиняные йо-йо. Деревянная же игрушка служила забавой для детей.
Есть гипотеза,что прототипом йо-йо считают Диаболо, который был популярен в Древнем Китае и не только.
Изображение йо-йо удалось найти и на стенах египетских храмов. А вот в Филиппинах и на Дальнем Востоке этот предмет использовали не для игр, а как смертоносное оружие во время охоты и в военных целях. Филиппинцы охотились так. С силой запускали камень на длинном ремешке. Тот должен был не просто попасть в животного, а обвить ему шею, как бы придушивая животное. Если охотник промахнулся, то «йо-йо» возвращалось в руки. Есть предположение, что свое необычное название игрушка получила благодаря одному филиппинскому вождю. Его звали «Тайойо».
Йо-йо была любимой игрушкой французского короля Людовика XVII.
В Индии в 1765 году нашли загадочную коробочку, на которой была изображена девочка с йо-йо в руках. Далее эта экзотическая игрушка попала в Европу. Кстати, в детстве йо-йо было любимой игрушкой французского короля Людовика XVII. Он был изображен с ней на полотне с пометкой 1789 год. Популярность игрушки росла и завоевывала все большие территории планеты. В XVIII веке сам принц Уэльский обожал играть в йо-йо, сделав его популярным среди аристократии. Он уверял, что это не только игрушка, но и предмет, который способен снять стресс.
От Дональда Дункана до компании YoYoFactory
Дональд Дункан первый американский бизнесмен, который не только выпускал йо-йо, но и продавал его всему свету. / Фото:homsk.com
Значимый виток в истории йо-йо произошел в 1920 году, когда эта игрушка попала в Америку. Дело в том, что ее с собой привез Педро Флореса, эмигрировавший в США из Филиппин. Он не просто ее привез, но и начал производить. На его фабрике в Санта-Барбаре было выпущено около 300 тыс. единиц. С годами йо-йо уже успело приобрести более современный вид. Она изготовлялась из цельного куска дерева. А веревка крепилась петлей вокруг нее, а не завязывалась на оси, как раньше. Поэтому йо-йо могла вращаться или находиться в состоянии «покоя» на конце веревки во время игры. Сначала у Флоренса было все отлично, но через 8 лет со своим производством необычной игрушки тот попал в затруднительное положение.
Поэтому Педро согласился продать свой бизнес крупному бизнесмену Дональду Дункану-старшему. Тот еще внес несколько улучшений в игрушку, придумал завлекающую рекламу и смог увеличить продажи в несколько раз. Вскоре йо-йо приобрело бешеную популярность не только в Северной Америке, но и в Европе. Чтобы увеличить продажи, Дункан организовывал мастер-классы и устраивал соревнования любителей йо-йо. И это отлично срабатывало. Другие бизнесмены тоже пытались производить подобную игрушку. Однако бренд «йо-йо» принадлежал только Дональду Дункану. До 1965 года бизнесмену удалось произвести и продать более 45 млн. игрушек. Однако после в компании Дункана начались серьезные финансовые проблемы, которые закончились банкротством.
Компании Дункана удалось произвести и продать более чем 4,5 млн. штук. / Фото:media.2x2tv.ru
Фирму со всем оборудованием и имуществом продали на аукционе. А вот бренд «DUNCAN» приобрела компания Flambeau Plastics, которая долгое время была лидером по продажам йо-йо. Однако со временем другие предприниматели тоже хотели занять эту нишу, что породило конкуренцию. В наши дни самой крупной американской компанией по производству этой игрушки является YoYoFactory, основанная в 2003 году. Ее фишка – это не только профессиональные, но и обычные йо-йо, а также аксессуары к ним. Кстати, в России заинтересованность этой игрушкой достигла пика популярности в 90-х годах.
Как сделать йо-йо самостоятельно, игрушка Шинобу Конмото
Сначала вырезают 2 диска из плотного картона.
Конечно, проще купить готовое йо-йо и не ломать голову, как и из чего сделать. Но если такой возможности нет, то можно изготовить такую игрушку самостоятельно. Один из самых простых способов это изготовление из картона и шпульки от швейной машинки.
Нить привязывают к оси, а на другом конце делают петлю для фиксации на пальце.
1. Из плотного картона вырезают 2 круга диаметром 4-5 см. Важно, чтобы края были гладкими, иначе нить будет цепляться. Картонные диски можно разрисовать, чтобы игрушка смотрелась интереснее. Шилом делают в центре каждого диска отверстие. Далее к ним с помощью пистолета приклеивают металлические шайбы.
2. Одним концом прочную нить (75-85 см) привязывают к шпульке, а на другом делают петлю, с помощью которой будет удобно фиксировать ее на пальце во время игры. Совместить отверстия дисков и шпульки, и аккуратно их склеить. Чтобы этот процесс прошел легче, можно вставить тонкую спицу. Клеить нужно внутреннюю сторону дисков и шляпки шпульки. Дать клею высохнуть. Игрушка готова.
Йо-йо Nostalgia от мастера Шинобу Конмото стоит 5 тыс. долларов.
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