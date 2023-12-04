Чем простая игрушка йо-йо смогла привлечь интерес людей на протяжении веков

Что такое йо-йо и, как в него играть

В основу работы йо-йо заложен принцип Максвела, когда игрушка движется не только вперед, но и возвращается в исходное положение.

Веревку можно завязывать не только на оси, но и крепить ее в виде петли. / Фото: physicstoys.narod.ru

Йо-йо от древности до современности

Есть гипотеза,что прототипом йо-йо считают Диаболо, который был популярен в Древнем Китае и не только.

Йо-йо была любимой игрушкой французского короля Людовика XVII.

От Дональда Дункана до компании YoYoFactory

Дональд Дункан первый американский бизнесмен, который не только выпускал йо-йо, но и продавал его всему свету. / Фото:homsk.com

Компании Дункана удалось произвести и продать более чем 4,5 млн. штук. / Фото:media.2x2tv.ru

Как сделать йо-йо самостоятельно, игрушка Шинобу Конмото

Сначала вырезают 2 диска из плотного картона.

Нить привязывают к оси, а на другом конце делают петлю для фиксации на пальце.

Йо-йо Nostalgia от мастера Шинобу Конмото стоит 5 тыс. долларов .