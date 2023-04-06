8 самых опасных и самых красивых мест планеты

Размеренный отдых на пляже и стандартная экскурсионная программа от туроператора подойдут домохозяйкам и пенсионерам, но никак не любителям приключений и типичным выживальщикам. Непроходимые джунгли, скоростные спуски, неприступные горы – вот это уже ближе к теме. Мы собрали 8 мест, где гарантированно можно получить незабываемые впечатления и прилив адреналина в придачу.



Норвегия, озеро Рингедалсваннет

ЮАР, Австралия

Австрия, Мидерс

Китай, Хуаинь,гора Хуашань

Секвим, США

Ла-Пас, Боливия

Ущелье Эль Чорро, Испания

Макао, Китай