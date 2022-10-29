Как избавиться от шерсти в квартире

Шерсть — проблема для владельцев домашних питомцев. Линька у собак и кошек проходит в межсезонье. Сошедшая кошачья шерсть остается везде, особенно на мягкой мебели и одежде хозяина.

Как владелец пяти длинношерстных кошек, знаю на своем опыте — уборка превращается в бесконечный процесс. Хотя длина тут не особо имеет значение, гладкошерстные кошки так же линяют.







Профилактика

Как убрать с пола и ковров?

Как очистить мебель?

Избавиться дома от шерсти не так-то просто. Мой совет — обзаведитесь антистатиком. Неважно в каком виде: спрей, моющие средства, салфетки. При уборке спасает только он, а отлично очищают салфетки из микрофибры, обладая схожим эффектом. И, конечно же, пылесос — хороший помощник для сбора ворсинок на поверхности.Линька любимца неизбежна, но шерсти куда меньше, если ухаживать за своими питомцами. Замените поглаживания рукой на расческу для кошек. Есть множество вариантов: от обычной щетки до перчатки, позволяющей счесать кота во время игры. Причем у собаки будет не меньше шерсти по всей квартире. Но кошки всё же проводят больше времени дома.Лично для себя я рассмотрел вариант пуходерки-игрушки. Силиконовое изделие просто крепится на стену или пол, а животные сами почесываются об него. Остается только собрать значительное количество шерсти в одном месте, а не по всей квартире.При этом нет ничего лишнего на полу — крепится он к поверхности мебели.Профилактика не помогает совсем избавиться от шерсти, но позволяет значительно уменьшить объем. Нужно просто готовиться заранее — мыть, вычесывать или обращаться к профессиональному груммеру, когда питомец линяет. Самостоятельно сделать вычесывание так же можно, главное использовать хорошие инструменты.Меня так же беспокоил вопрос о том, что мои коты сами слизывают огромное количество шерсти. А это вредно для их здоровья. Поэтому я посоветовался с ветеринаром и в качестве профилактики дают питомцам специальные препараты. Они помогают проводить линьку кошек без вреда для них, иначе эти комки попросту сами лезут наружу, мучая животных. Избавиться от линьки совсем невозможно, это естественный процесс обновления для кошек.За годы совместного проживания с питомцами удалось понять одно: профилактика — не спасение. Но влажная уборка в итоге занимает меньше времени.Пол и ковры в квартире — место, где шерсть от кошек скапливается с геометрической прогрессией. Коты валяются и обтираются, все скатывается в комки и сцепляется с ворсом. Пылесос не спасает, даже при уборке каждый день.Тут решение простое — использую резиновую перчатку. Обычно беру таз с тёплой водой, смачиваю одетую на руку перчатку и просто провожу ладонью по ковру. Так чистим его от мелкого мусора и волосков. Хитрость в этом деле небольшая, но кошачью шерсть удаляет лучше пылесоса. Главное, кошек в этот момент не подпускать.Альтернатива — губка для посуды. Её так же нужно смочить, отжать и аккуратно провести. Стоит заметить, что помимо такой уборки обязательно нужно ещё пропылесосить, чтобы «вытащить» застрявшие в ворсинках шерстинки. И уже после собрать её рукой в перчатке.Важно! Не нужно тереть ковер губкой туда-сюда, так начнет портиться ворс, а мусор так и останется внутри. Нужно аккуратно продвигаться в одном направлении, периодически смачивая губку чистой водой.Для чистки ковра никак не получится использовать швабру, а вот пол запросто отмоется от шерсти, так же скатывая её в комочки. Тут так же есть секрет — шерстинки липнут из-за статического электричества. Потому иногда даже мокрая уборка не спасает.В этом случае можно взять салфетки с антистатическим эффектом, либо просто тряпочки из микрофибры. К слову, перестал использовать первые, потому что от них оставались разводы. А вот микрофибра — хороший помощник, собирающий шерстинки.Производители тоже давно смекнули проблему. Теперь есть специальные пылесосы для шерсти животных, включая роботы-пылесосы. У некоторых есть специальные щетки, собирающие только шерстинки. С ними уборка должно быть станет в десятки раз проще.Ковры и полы — такие поверхности, которые легко прибрать. Куда сложнее дело обстоит с текстилем, мягкие места притягивают кошек, да и всех животных в целом. Если где и есть залежи шерсти в квартире, то это на диванах и креслах.Мягкую мебель обрабатывать стоит антистатическим спреем, а затем протирать бумажными полотенцами. Так обивка будет в порядке, а шерсть соберется на салфетку. Другой способ — щетки с ворсинками. На мой взгляд, он только для тяжелых случаев, когда шерсти очень много. Ведь ворсинки могут повредить обивку, оставив зацепки. Обработать бархатную или велюровую поверхность можно при помощи липких роликов, или используя домашний способ — скотч. А вот кожаные диваны почистить легко — используйте резиновые перчатки.В целом, стоит обратить внимание на то, где именно питомец любит развалиться, и просто постелить туда плед или положить целую лежанку. В таком случае, нужно будет почистить только одно место, а в остальном обойтись легкой влажной уборкой.А вот твердые поверхности достаточно просто протереть влажной тряпочкой. Подлокотники у мебели, кресла, столы и стулья — в особенности, в обеденной зоне, — нужно протирать каждый день. Для сохранения поверхностей стоит сбрызнуть их после уборки полиролем и протереть сухой тряпкой. Это так же позволит избавиться от небольших царапин, оставленных коготками кошек.Не стоит думать, что вертикальным поверхностям уборка не нужна, но шерстинки есть и в воздухе. А после они оседают практически везде дома. Очистку нужно проводить хотя бы раз в неделю.

Как убрать с постельного белья и штор?

Как очистить одежду?

Шерсть на постельном белье или даже шторах (особенно если питомец любит лежать на подоконнике) заслуживает отдельной уборки. Ведь длинное полотно не всегда можно отстирать от шерстинок. Тут справятся липкие валики, но это огромные затраты, в особенности что касается времени. Прокатывать ткань раз за разом — то еще занятие, поверьте на слово.Здесь так же спасает антистатик, только в этом случае кондиционер. Добавляйте при стирке постельного белья и штор, и у шерсти не останется шансов.Дам совет — обязательно используйте функцию сушки белья, используя специальные шарики или обычную посудомоечную губку. Шары, к слову, можно заменить на мячи для большого тенниса — их покрытие как раз шероховатое, что облегчает сбор волосков.Стоит отметить, что такой способ не подойдет для очистки деликатной вещи. При интенсивной сушке с «избиением» от мячей она попросту порвется. А от кошачьей шерсти не спасет.Для таких тканей есть бархатные щетки для удаления шерсти кошек, эффективные за счёт своей структуры. Они снижают статистический заряд, отделяя шерстинки от ткани. Ими нужно проводить очень аккуратно, стараясь не оставить зацепки. А при выборе щетки обратить внимание на плотность их ворсинок.Дома шерсть прибрать можно, но как быть с одеждой, облюбованной питомцами? Сложно совсем не обнимать любимца, но потом выходить в «шерсти» как-то неряшливо и неприятно. А как раз к одежде все прилипает постоянно. Да и не всегда удается закрыть шкаф или вовремя прибрать постиранные вещи. Только отвернешься, а кошки уже облюбовали себе новое местечко. Уверена, так бывало со всеми.Убирать шерсть с одежды можно теми же способами, как с ковра или мебели — смочить губку чистой водой и аккуратно чистим в одном направлении. Но тут есть хитрость — в воду нужно добавить кондиционер для волос. Он облегчает процесс снятия шерстинок.Липкий ролик для одежды — способ для быстрой чистки перед выходом. Валиками собираются не только волоски, но и катышки с мелким мусором. Таким же способом очищают волосы, так что он всем знаком. Эффективные липучки, к сожалению, зачастую одноразовые. Впрочем, их может заменить обычный скотч — наклеиваешь полосу, отрываешь и всё. Ещё одна альтернатива — капроновый чулок. Растянуть его и провести по одежде, эффект будет так же антистатический. Своеобразный домашний лайфхак.Одежду вообще стоит стирать дважды, используя кондиционер для белья с антистатиком. Так меньше вероятности, что волоски вновь прилипнут к ткани.Вещи в шкафу рекомендую упаковать в специальные чехлы. Это не только защита от беспокойных кошек, ищущих местечко для пряток, но и спасение от пыли.Кошек обязательно нужно вычесывать в межсезонье. Тогда и от уборки голова перестанет болеть. А рекомендации к тому, как избавиться от шерсти, помогут сократить время, затрачиваемое на влажную уборку. И животные будут ухоженными и здоровыми.