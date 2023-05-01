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Античное пиво: в Израиле сварили пиво из 5000-летних дрожжей

Античное пиво: в Израиле сварили пиво из 5000-летних дрожжей


«Либо у нас всё будет хорошо, либо мы все умрём через пять минут», — сказал один биолог своим товарищам перед тем, как все они употребили недавно сваренное пиво из античных дрожжей. К счастью, напиток получился совершенно не опасным для здоровья, и храбрые дегустаторы остались пьяными, довольными и живыми.

Античное пиво: в Израиле сварили пиво из 5000-летних дрожжей

Дегустаторами стали израильские исследователи из Управления древностей. Они извлекли шесть штаммов дрожжей из старой глиняной посуды, обнаруженной на Святой Земле археологами. Затем им в голову пришла идея использовать именно эти штаммы для изготовления пива. Точно такого же, какое пили все в этих местах 3000 лет до н. э.

Кстати, пиво действительно пили все — от правителей до обычных людей, потому что риск того, что вода будет не очень чистой, был велик, а пиво всегда было продезинфицированным. Считается, что именно поэтому и в Средние века оно буквально спасло целую цивилизацию.
Античное пиво: в Израиле сварили пиво из 5000-летних дрожжей

Вернёмся к учёным-дегустаторам. Биологи Ронен Хазан и Майкл Клутштейн обратились к эксперту по пиву Итаю Гутману. И вместе они с помощью современных технологий создали напиток, похожий на пшеничное пиво с мёдом с 6% содержанием алкоголя, крепостью 14%. Напиток получился вкусным, а пить его было гораздо интереснее, потому что сразу начинаешь думать, что именно это пили и 5000 лет назад. Поэтому команда создателей сейчас ищет инвесторов, чтобы организовать коммерческое производство античного пива. Возможно, что скоро такое можно будет купить и в обычном супермаркете.

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Античное пиво: в Израиле сварили пиво из 5000-летних дрожжей

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Античное пиво: в Израиле сварили пиво из 5000-летних дрожжейПодписаться на мой Instagram
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