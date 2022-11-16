«Вечер в хату, часик в радость…» или истории людей, которые добровольно захотели отправиться в тюрьм

Большинство жителей нашей планеты зачастую готовы практически на все, что угодно, лишь бы избежать сомнительного удовольствия тюремного заключения. И это вполне логично. В конце концов, что хорошего может ожидать человека в тюремной камере?
Впрочем, из каждого правила бывают свои исключения, не так ли? Сегодня мы решили поведать вам парочку любопытных историй о людях, которые, вопреки всем доводам здравого смысла, решили добровольно отправиться в тюрьму и даже предприняли для этого вполне конкретные и не особо законные действия.
Очень вместительная барышня
Знакомьтесь, перед вами милая девушка по имени Люси Бойер, которая в 2017 году была вызвана в суд по поводу мелкого административного правонарушения. Уж неизвестно, что помешало нашей добропорядочной героине вовремя явиться в зал суда и оплатить тот самый несчастный штраф за парковку, на котором ее повязали, но назначенное судебное заседание девушка пропустила, что, надо полагать, вызвало у этой трепетной особы невыносимые душевные терзания.
На следующий день после пропущенного суда Люси добровольно явилась в управление шерифа с повинной и смиренно подставила запястья под наручники, требуя, чтобы ее, такую сякую, арестовали за бегство от правосудия. Растроганные таким рвением полицейские заверили даму, что за мелкий штраф никого в тюрьму не сажают, и даже пообещали похлопотать за нее перед прокурором, чтобы злосчастный суд перенесли на какой-нибудь другой день. Однако девушка была непреклонна.
Где-то на двадцатой минуте «Ну, пожалуйста, ну арестуйте меня, ну очень прошу» стражи правопорядка, наконец, заподозрили подвох и устроили даме тщательный обыск, который принес весьма ожидаемые результаты. Из обоих анатомических отверстий девушки полицейские извлекли на свет божий целый пакет героина, несколько кулечков, набитых рецептурными болеутоляющими, и острые маникюрные ножницы в презервативе, которые она должна была пронести в окружную тюрьму за небольшое финансовое вознаграждение.
«Молчи, женщина, ты меня заколебала!»
Пожалуй, многие представители сильного пола согласятся с тем, что некоторые женщины временами действительно бывают невыносимыми. И мужчина по имени Лоуренс Джон Риппл один из тех несчастных страдальцев, которые знают об этом не понаслышке.
После того как любимая жена несколько месяцев подряд пилила 70-летнего Лоуренса, требуя «в коем-то веке оторвать седалище от дивана и починить ту проклятую сушилку в ванной», бедный дедушка, наконец-то, не выдержал, вспылил и заявил, что, чем жить в такой атмосфере, он лучше отправится в тюрьму. Что же, мужик сказал, мужик сделал.
Лоуренс тут же пошел в ближайший банк, где нацелил на кассиршу пистолет и заставил ее отдать ему около трех тысяч долларов наличными. Затем горе-грабитель торжественно прошествовал в фойе банка, отдал деньги и пистолет шокированному охраннику и уселся на диванчик дожидаться полицию. Впрочем, удрать от «проклятой сушилки» Лоуренсу так и не удалось. Давясь от смеха, судья приговорил незадачливого налетчика к… шести месяцам домашнего ареста и 50 часам общественных работ.
Платная медицина
А эта история многим из нас, пожалуй, покажется скорее не забавной, а печальной и очень жизненной. Ричард Джеймс Верон более 17 лет проработал почтальоном в маленьком городке в Северной Каролине, пока уже далеко не молодого мужчину не сократили в 2008 году. Вместе с работой Ричард потерял и свою медицинскую страховку.
Три года мужчина безуспешно пытался устроиться хоть куда-то. Все это время он страдал от сильных болей в спине, мучился артритом, а когда, поскользнувшись, он повредил левую ногу, которая все никак не желала заживать, Ричард понял, что настало время радикальных действий. Одним вечером Ричард Верон, хромая, вошел в банк и заявил недоумевающей кассирше: «Мэм, это ограбление, у меня с собой пистолет, будьте добры, дайте мне один доллар».
Когда требования «грабителя» были выполнены, Ричард, которому охранники банка заботливо принесли стул, уселся и стать дожидаться полицию. Хотя суд приговорил Верона всего к нескольким месяцам тюрьмы, этого вполне хватило, чтобы тамошние врачи немного подлатали и снова поставили на ноги бывшего почтальона.
Курение наносит ответный удар
Ну и напоследок, знакомьтесь, перед вами женщина по имени Этта Мэй Лопес, которая нашла для себя крайне необычный способ избавиться от вредной привычки. Этта давно мечтала бросить курить, однако, ее силы воли не хватало на то, чтобы побороть никотиновую зависимость самостоятельно. Гениальное решение пришло само собой: ты не сможешь курить в тюрьме, где сигареты не продаются.
В итоге, наша героиня не придумала ничего лучше, чем заявиться в полицейский участок и отвесить звонкую пощечину первому попавшемуся офицеру. Исходом дела женщина, надо полагать, осталась довольна, ведь за нападение на полицейского горе-курильщицу отправили за решетку на два с лишним месяца, чего ей вполне хватило, чтобы расстаться с вредной привычкой раз и навсегда.
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