«Вечер в хату, часик в радость…» или истории людей, которые добровольно захотели отправиться в тюрьм

Большинство жителей нашей планеты зачастую готовы практически на все, что угодно, лишь бы избежать сомнительного удовольствия тюремного заключения. И это вполне логично. В конце концов, что хорошего может ожидать человека в тюремной камере?







Впрочем, из каждого правила бывают свои исключения, не так ли? Сегодня мы решили поведать вам парочку любопытных историй о людях, которые, вопреки всем доводам здравого смысла, решили добровольно отправиться в тюрьму и даже предприняли для этого вполне конкретные и не особо законные действия.







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