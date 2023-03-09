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Будни пожарных из Гонконга

Chan Dick представил на суд общественности свою новую серию фотографий о жизни пожарных Гонконга с высоты птичьего полета. Работники на его снимках выглядят словно пешки в чей-то шахматной игре, они передвигаются строго по правилам и не имеют права произвольного шага в сторону.

Будни пожарных из Гонконга

Сам Chan Dick тоже родом из Гонконга.

Будни пожарных из Гонконга

Его серия фотографий о пожарных Гонконга выиграла главный приз конкурса Hong Kong Photo Book Awards.

Будни пожарных из Гонконга

Чаще всего темы для своих работ фотограф черпает из общественной жизни. Он снимает не только работников государственных служб, но и часто появляется на митингах и протестах.

Будни пожарных из Гонконга

Его ранние работы были посвящены соотечественникам, сбежавшим из тоталитарного государства.

Будни пожарных из Гонконга

Будни пожарных из Гонконга

Будни пожарных из Гонконга

Будни пожарных из Гонконга

Будни пожарных из Гонконга

Будни пожарных из Гонконга

Будни пожарных из Гонконга

Будни пожарных из Гонконга

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