Будни пожарных из Гонконга

Chan Dick представил на суд общественности свою новую серию фотографий о жизни пожарных Гонконга с высоты птичьего полета. Работники на его снимках выглядят словно пешки в чей-то шахматной игре, они передвигаются строго по правилам и не имеют права произвольного шага в сторону.







Сам Chan Dick тоже родом из Гонконга.







Его серия фотографий о пожарных Гонконга выиграла главный приз конкурса Hong Kong Photo Book Awards.







Чаще всего темы для своих работ фотограф черпает из общественной жизни. Он снимает не только работников государственных служб, но и часто появляется на митингах и протестах.







Его ранние работы были посвящены соотечественникам, сбежавшим из тоталитарного государства.



































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