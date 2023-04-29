Самые старинные и яркие базары со всего мира: Что можно приобрести и как себя вести

С древних времен люди вели торговлю между собой на рыночных площадях. Со временем, появились магазины, супермаркет, гипермаркеты, но за свежими продуктами, да и за другими качественными товарами, люди, неизменно, идут на рынки. Во многих странах есть базары, на которых торговля ведётся уже не одно столетие, и в таких местах есть свои правила, знать о которых будет не лишним каждому, кто сюда приходит.
Старинные рынки планеты
Лондонский 250-летний рынок, Англия / Фото: www.ft.com
В Лондоне, в самом центре, у Лондонского моста, вот уже более 250 лет торгует знаменитый рынок Боро. Четыре дня в неделю – с воскресенья по среду, здесь закупаются оптовые покупатели, а в остальные дни – рынок работает с обычными покупателями. Лондонцы любят делать покупки здесь – товары качественные и свежие. Ассортимент огромный – от выпечки, овощей и фруктов, до гамбургеров со страусиным мясом.
В Испании, в древней Барселоне, расположен рынок Бокерия. Этому рынку уже более 800 лет. Огромная площадь рынка заполнена дарами моря, мясными деликатесами, фруктами и специями. Здесь каждый может найти для себя все необходимое.
В столице Чили – Сантьяго расположен рынок Меркадо. Здесь представлен огромный ассортимент продуктов: овощи, мясные деликатесы, сыры, всевозможные морепродукты, даже самые экзотические. Здание рынка стало символом города. Ассортимент продуктов, представленных здесь – огромен, а цены – очень демократичные.
Великий базар, Турция / Фото: www.beatmypath.com
Одной из главных достопримечательностей Стамбула является Великий базар. Это одно из самых посещаемых туристами мест. Благодаря популярности этого рынка, цены здесь немного выше, чем на других рынках города. Это древний рынок, ему уже почти 600 лет. Сейчас на его территории расположено более 5000 магазинов. Кроме этого, на территории рынка расположены: хаммамы, фонтаны, рестораны, мечеть, школа, гостиница. Рынок – своеобразный город внутри города. Ранее здесь продавали, в основном, драгоценности и ткани. В настоящее время здесь можно найти все, включая знаменитые турецкие сладости. Рынок ежедневно посещает около полумиллиона человек.
Один из самых грязных рынков Чандини Чоук расположен в столице Индии – Дели. Это также один из самых ярких, цветастых и пахучих рынков. Ведь торгуют здесь специями, тканями, коврами и украшениями, а также чаем.
В Каире (Египет) расположен самый главный рынок Африки – Хан-Эль Халили. Древний рынок с прохладными улочками-рядами, словно вышел из сказок Шахерезады. Любой, самый взыскательный покупатель, найдет себе здесь все, что захочет. Особый свет и запахи благовоний, словно машина времени переносят посетителя в древние времена.
Необычные рынки разных стран
Рынок на лодках, Таиланд / Фото: en.wikipedia.org
Во Вьетнаме находится знаменитый рынок Кай Ранг. Известен он тем, что расположен на реке. Продавцы приплывают на рынок в лодках, наполненных всевозможными товарами. Торговля начинается с раннего утра, а к обеду, все самое лучшее уже продано. Особенно славится этот рынок вкуснейшими и дешевыми ананасами – таких больше нигде нет.
Одной из главных достопримечательностей Токио, является знаменитый рыбный рынок Цукидзи. Находится он почти в центре японской столицы. Начинает свою работу – в 4 часа утра. Здесь можно купить самые свежие морепродукты и рыбу. Настоящим аттракционом можно назвать разгрузку тунца и аукционную его продажу. Почти 2 тысячи тонн рыбы продается здесь каждый день. Большая часть торговых точек закрыта уже в 11 часов утра – товар распродан.
В Китае, на Тайвани, в городе Тайбей, находится рынок Шилин. Знаменит он тем, что торгуют здесь ночью. Начинается торговля вечером. Интересен этот рынок тем, что здесь расположено огромное количество аттракционов, а также мест, где можно запросто сыграть в азартные игры. А если играть не хочется, можно продегустировать разные экзотические блюда, которые готовят на рынке.
В ОАЭ, в городе Дубаи расположился крупнейший в мире рынок золота: белого, розового, желтого. Золото стекается сюда со всего мира и приобрести его можно как оптом, так и в розницу, причем, по весьма заманчивым ценам. Торгуют здесь не только золотом, но и восхитительными украшениями из этого металла.
Блошиный рынок в Париже / Фото: www.pinterest.ch
Знаменитый на весь мир Блошиный рынок - Сент-Уэн находится в Париже, в северо-восточном его пригороде. Когда-то, здесь старьевщики продавали видавшую виды мебель, ставшую домом для паразитов. В настоящее время здесь также продают подержанные вещи и антиквариат: старые картины, фарфор, мебель, украшения, книги, винтажную одежду.
Свой блошиный рынок, но более чопорный, в английском стиле, существует и в Лондоне. Это Портобелло. Посещают его не только туристы и местные жители, но и известные звезды шоу-бизнеса, а также коллекционеры. На этом рынке можно отыскать шедевры, которые уходят на аукционах за сотни тысяч фунтов.
Рынок ведьм, Боливия / Фото: guayoyoenletras.net
Весьма необычный рынок существует в городе Ла-Пас в Боливии – Рынок ведьм. Здесь шаманы и колдуны продают собственноручно приготовленные зелья на все случаи жизни. Но если покупатель желает сам приготовить нужную ему субстанцию, то здесь он может найти все необходимые составляющие: шкуру тигра, крылья летучей мыши, эмбрион ламы. Продают здесь также амулеты и обереги, наполненные колдовской силой.
В Гонконге есть удивительный рынок, где продаются золотые рыбки. Туристы с удовольствием его посещают, но, к сожалению, увезти домой понравившуюся покупку – весьма проблематично.
Прекрасные рынки Земли
Рынок живых цветов, Амстердам / Фото: www.ifioridimark.it
На главной улице французской Ниццы, вот уже более 150 лет находится красочный благоухающий ароматами цветочный рынок. Цветов здесь великое множество, на любой вкус. Но, помимо цветов, здесь можно также найти огромное количество других товаров, которые продаются обычно на рынках.
Вдоль канала Сингел, что в Амстердаме, на плавучих баржах расположен ароматнейший рынок Европы – Блуменмаркт. Каждый день сюда доставляют всевозможные живые цветы – это настоящий рай для флористов и любителей цветов.
В каких странах принято торговаться
Продавцы на восточных рынках любят торговаться / Фото: narshexpresstours.com
На западе, в европейских странах, да и в России, а также многих странах бывшего СНГ, навсегда утрачено искусство торговаться. А вот в восточных странах этот ритуал живет и здравствует. Более того, продавец может даже обидеться, если покупатель не захочет поиграть в игру «Сбей цену». А сбить можно довольно много – иногда больше половины.
В Турции, ОАЭ, Греции – не получится торговаться в ресторанах, супермаркетах, аптеках. Но в частных лавках, на рынках – торг святое дело.
В Египте, Чили, Таиланде, Индии – торговаться можно практически везде, даже в больших магазинах, массажных салонах, с водителями такси.
В Китае, торговаться с местными смогут лишь асы. Продавцы охотно сбрасывают цены на мелочи, а вот сбить цену на технику, одежду или качественные украшения – вряд ли получится.
Посещая рынки в разных странах, можно познакомиться с культурой, гастрономическими предпочтениями этой страны. А если рынок старый, то и прикоснуться к ее древней истории. Кроме потрясающих впечатлений, из поездки можно увести и замечательные сувениры, выторгованные у торговцев на этих рынках.
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