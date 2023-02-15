Как экономно использовать таблетку для посудомоечной машины

Если вы пользуетесь посудомоечной машиной, то наверняка покупаете специальные таблетки. Знали ли вы, что использовать целую таблетку отнюдь не обязательно?







Разделите таблетку для посудомойки на две части. Если она раскрошится, ничего страшного.







Просто положите её в отсек посудомоечной машины и запустите цикл.







Даже половинки таблетки с лихвой хватит, чтобы помыть всю посуду! Это не только экономит ваш бюджет, но также наносит меньше вреда природе. Целую таблетку рационально использовать только в случае очень сильных, засохших загрязнений на посуде.





Читать далее →