Как увеличить урожай клубники в 2-3 раза

Как увеличить урожай клубники? Этим вопросом задавался, пожалуй, каждый дачник, ведь садовая земляника (официальное название клубники) – одна из самых распространенных и любимых огородных культур, да и поспевает на грядках раньше других ягод.

Однако не всегда клубника радует хорошим урожаем, хотя не является особо капризной культурой. А все потому, что при ее выращивании некоторые огородники упускают важные нюансы. Почему так происходит и как изменить ситуацию в свою пользу? Раскрываем главные секреты хорошего урожая клубники!

Разумеется, мы исходим из того, что изначально вы выбрали качественный посадочный материал, а также ответственно подошли к выбору места и сроков посадки клубники. Теперь дело за агротехникой.



1. Мульчирование клубничных грядок

2. Правильный полив клубники

3. Своевременные подкормки клубники

4. Защита клубники от болезней и вредителей

5. Удаление лишних листьев и усов у клубники

Если вы действительно настроены получить отличный урожай клубники, без мульчирования грядок вам не обойтись. Этот важнейший прием позволяет решить сразу две проблемы: избавиться от сорняков, которые отбирают воду у ягод, и сохранить грунт не пересушенным и рыхлым в любую погоду. К тому же ваши ягоды останутся чистыми и сухими до момента сбора урожая. Особенно актуально мульчирование, если у вас нет возможности ежедневно мониторить состояние грядок.Мульчировать грядки нужно после их тщательного рыхления и внесения удобрений. В качестве мульчи можно использовать пленку, нетканые материалы, резаную солому, хвою, смесь рыхлого торфа с хорошо перепревшим компостом или перегноем, даже скошенную газонную траву или картон.Самое простое, что вы можете сделать для своей клубники ради повышения ее урожайности – грамотно поливать посадки. Да-да, так все просто кажется на первый взгляд, однако насколько действительно серьезно вы подходите к вопросу графика и объема полива клубники?Самая распространенная ошибка – прекращение регулярного полива после сбора урожая. Вроде ягоды собрали и про плантацию можно вспоминать уже не так часто. А зря – ведь цветочные почки будущего года эта культура начинает закладывать именно в середине лета, и если ее не поливать, их образуется очень мало. А значит, и плодов на будущее лето будет немного. Так что не ленитесь и поливайте свою клубнику до конца лета хотя бы раз в неделю.Да и на первых этапах развития не забывайте, как клубника с ее поверхностной корневой системой любит воду и не переносит пересыхания почвы. Лучше всего этим ягодным кустикам подходит капельный способ полива, когда влага поступает прямо к корням, не затрагивая листья и ягоды и не доставаясь сорнякам по соседству, хотя до цветения можно использовать и дождеватель. Помните также, что и перелив пользы не принесет, сырость вредна для клубники.В среднем (если нет большой засухи) полив производят раз в неделю, учащая лишь во время цветения и созревания плодов до одного раза в пять дней. Поливать клубнику желательно рано утром или вечером, без палящего солнца. Расход воды должен составлять около 0,5-0,7 л на один куст.Подкормка клубники во время цветения, плодоношения, а также после сбора урожая – дело ответственное. За сезон растения нужно удобрять не менее 3 раз, причем сделать это грамотно и вовремя. Лучше всего подкормки проводить после полива или дождя. Чем же подкормить клубнику для хорошего урожая?Первый раз подкормку дают весной, когда кустики тщательно очистили от сухих и больных листьев, а землю разрыхлили, чтобы корневая система быстрее тронулась в рост. Для этих целей подкормите клубнику раствором мочевины или коровяка (1 ч.л. мочевины или 2 стакана коровяка на 10 л воды). Норма расхода – 1 л под каждый куст.Второй раз удобрения на клубничную грядку вносят в самом начале цветения (период бутонизации). Для этого 1 ст.л. нитрофоски разводят в 10 л воды. Норма расхода – 1 л под каждый куст.После цветения, чтобы все ягоды были крупными, не помешает внесение любого комплексного минерального удобрения. Можно 2 ст.л. суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды. Норма расхода – 1 л под каждый куст.Чаще всего садовая земляника страдает от различных недугов, когда созревание ягод происходит в прохладную и сырую погоду. Поэтому нужно уделить особое внимание ранней диагностике болезней садовой земляники и их профилактике.После первого же рыхления грядки и сами растения в качестве профилактики можно опрыскать 1%-ным раствором медного купороса. Перед цветением непременно обработайте клубнику от вредителей. Если уже появились клещики, белокрылки, долгоносики, помогут Алиот или Фуфанон-Нова (после обработки на час-два прикройте грядки пленкой). Слизней и улиток от ягодных кустов можно отпугнуть, припудрив землю вокруг известью или золой. От болезней садовую землянику спасут правильная агротехника и регулярные опрыскивания фунгицидами (Агролекарь, Чистофлор и др.). Во время созревания ягод желательно использовать препараты биологического происхождения – Фитоспорин, Алирин-Б, Бактофит и др. Можно использовать и народные методы – опрыскивание посадок луковым, горчичным или чесночным настоем, опудривание древесной золой.Помните, что клубника болеет меньше, если ее посадки возобновляют не реже одного раза в 3 года (на новом месте с хорошим освещением).Потребляя питательные вещества из почвы, клубника может тратить их либо на образование плодов, либо на размножение. Таким образом, удаляя усы, можно простимулировать растение к более обильному плодоношению. Весной клубника дает не слишком много усов, поэтому можно удалять их постепенно, но регулярно, либо дождаться их активного роста и удалить сразу все.Если они не нужны для размножения, то даже после того, как растение закончило плодоношение, побеги все равно следует регулярно удалять. Однако если вам нужна рассада, то усам нужно дать возможность нарастить крепкие розетки.Нелишним во время завязывания плодов будет и удаление избыточного количества листьев, особенно тех, которые закрывают ягоды от солнца. Не опасайтесь переборщить – без ущерба для куста можно удалить треть и даже более всей массы листьев, а ягоды, попав под прямые лучи солнца, вырастут быстрее и крупнее.Во время подготовки ягодных кустиков к зиме также не забывайте о листьях и усах клубники. Все листья нужно обрезать, так же стоит поступить и с усами, оставив по одному на кусте (в следующем году из них вырастут молодые розетки и сразу появятся ягоды). До заморозков растение успеет отрастить новые крепкие молодые листочки и лучше перенесет зимовку, а весной зелень дружно тронется в рост.Как видите, чудес не бывает. Главный секрет замечательного урожая клубники – следствие нескольких слагаемых и результат кропотливого труда, тщательного ухода за клубничными грядками, что, впрочем, вполне достижимо при наличии мотивации.