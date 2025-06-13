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Как заинтересовать любого собеседника и вызвать доверие

Доводилось ли вам когда-нибудь ломать голову, как перейти на более доверительный уровень общения с интересным (или нужным) вам человеком? Лично я терпеть не могу светские беседы ни о чём. Нахожу их откровенно скучными. Как заинтересовать любого собеседника и вызвать доверие

«И какая там погода? Всё ещё сыро и холодно?» Кажется, даже писать о таком вредно для мозга.

Однако до последнего времени я не имел ни малейшего понятия о том, как управлять бессмысленным времяпрепровождением вроде светского разговора и как переходить к более доверительному и эмоциональному общению. Однажды тёплым вечером в университетском городке девушка, которую я встретил днём на экзамене, обратилась ко мне с вопросом: «Как прошёл экзамен?» Ну вот, предстоит очередной раунд вежливой, ни к чему не обязывающей пустой болтовни, перемежаемой неловким молчанием. «Только не в этот раз» — сказал я себе и решил попытаться найти более реальные и глубокие точки соприкосновения. Однако как это сделать человеку, самыми привычными словами которого являются эффективность и стратегия? Разве что стратегически.

Правило трёх шагов


Прежде всего, от светской беседы я должен перейти к более задушевным и близким мне темам. Очевидно, что я не смогу продолжить разговор, начавшийся вопросом «Как прошёл экзамен?» фразой «Отлично! А теперь расскажи мне о своих сокровенных желаниях». Поэтому я решил проверить на практике следующее правило, которое я называю правилом трёх шагов. Шаг 1: Говорите с вашим собеседником на одном эмоциональном языке. Шаг 2: Продемонстрируйте свою уязвимость, доверившись собеседнику первым, чтобы дать ему, таким образом, возможность почувствовать себя в безопасности.
Шаг 3: Постепенно повышайте уровень эмоциональности и доверия в разговоре. Так вот как я продолжил разговор: «Экзамен прошёл здорово! Думаю, оценка будет отличной. Я так рад, что всё теперь позади. Это ежедневное штудирование учебников почти свело меня с ума, я так счастлив снова вернуться к общению с реальными людьми». Разобьём мой ответ на части и остановимся на них подробнее: «Экзамен прошёл здорово! Думаю, оценка будет отличной», — я отвечаю на вопрос и в тоже время не выхожу за рамки рациональности. «Я так рад, что всё теперь позади», — я осторожно добавляю некоторую эмоциональность. «Это ежедневное штудирование учебников почти свело меня с ума, я так счастлив снова вернуться к общению с реальными людьми», — демонстрируя уязвимость, я даю собеседнику понять, что он тоже может приоткрыть мне свою душу. Безусловно, мой ответ не идеален, но всё же достаточно хорош. Теперь очередь моей знакомой. Со своей стороны я предоставил ей возможность общения на более эмоциональном уровне. И вот, что она мне ответила: «У меня точно такие же ощущения! В один момент мне так надоело корпеть над книгами, что я забросила их на целый день, позвала друзей и устроила знатную вечеринку. Не самая хорошая идея!» Ура! Теперь у меня была прекрасная возможность продолжить разговор в удобном мне направлении, например, использовать такие варианты: «Наверное, я бы не смог вернуться после такого к учебе. Ты любишь вечеринки?», — флирт для начинающих. «Мы должны это отпраздновать!», — напиться до потери пульса. «Удивительно, что после всего этого стресса начинаешь даже немного скучать по учебе», — всё равно напиться. «У тебя ещё будут экзамены на этой неделе?», — обычная светская беседа. «Я однажды нашёл в себе силы пойти на экзамен после весёлой бессонной ночи». Она: «Да ты что! И сдал всё?» Я: «Нет, конечно, с треском провалился, да и тошнило потом в школьном туалете», — насмешить её (или выяснить, что у неё отсутствует чувство юмора). Мы ещё долго потом разговаривали и решили в будущем чаще сдавать вместе экзамены. Для меня это было большое достижение. Но история на этом не заканчивается. Мне повезло, что моя знакомая была настроена на более доверительное общение. Но такое случается не со всеми и не всегда. Давайте выясним, отчего так происходит, и что мы можем с этим поделать.

Подходящая ситуация


Не каждая ситуация располагает к задушевной беседе. Когда на парковке вы видите знакомого с тяжёлыми сумками продуктов, вероятнее всего вы скажите что-нибудь вроде: «Как дела? Может быть, встретимся сегодня вечером? Я позвоню. Увидимся!», — а не будете пытаться немедленно втянуть человека в оживлённую дискуссию на тему сексуальных предпочтений. Как заинтересовать любого собеседника и вызвать доверие

Что такое идеальная ситуация?


Вам никто не мешает и не подслушивает. Вы сидите рядом или напротив друг друга. Вы занимаетесь чем-то, что не требует большой концентрации внимания: пьёте вино, прогуливаетесь, кидаете бейсбольный мяч и т.д. Вы спокойны и никуда не спешите. Ваше сознание свободно от посторонних мыслей и эмоций. Правильный человек Мне кажется, подавляющему большинству людей в надлежащей ситуации скорее нравится общаться на глубокие темы, чем обсуждать дорожные пробки или погодные условия. Тем не менее, иногда вам приходится сталкиваться с непростыми собеседниками. Но не волнуйтесь, можно найти подход и к «менее эмоциональным людям».

Замкнутый тип


Как заинтересовать любого собеседника и вызвать доверие

Не секрет, что некоторые малообщительные и сдержанные люди в принципе не любят откровенничать, за исключением состояния алкогольного или иного опьянения. У меня тоже есть такие друзья, и я всегда стараюсь не лезть к ним в душу, если ситуация к этому не располагает. Насильно принудить человека к откровенности всё равно нельзя. Как определить человека, не склонного к задушевным беседам? Для наглядности я продолжу свой пример с экзаменом. Я: «Экзамен прошёл здорово! Думаю, оценка будет отличной. Я так рад, что всё теперь позади. Это ежедневное штудирование учебников почти свело меня с ума, я так счастлив снова вернуться к общению с реальными людьми». Они: «Думаю, оценка будет посредственной». «Ты не видел в последнее время Таню?» «Чёрт, так жарко сегодня! Мне следовало оставить куртку дома». Если ваш собеседник меняет тему разговора или придерживается поверхностного светского разговора, не настаивайте. Человек явно даёт вам понять, что не желает идти дальше. Вы не можете заставить кого-либо откровенничать. Вам следует дождаться благоприятных обстоятельств или создать эти благоприятные обстоятельства.

Подозрительный тип


Некоторые люди хотели бы обсудить с вами волнующие их темы, но, прежде всего, им абсолютно необходимо почувствовать себя защищенными. В этом случае вам следует обнадёжить, поддержать и упокоить их, объяснив, что с вами им не придётся жалеть о своей откровенности. Я: «Экзамен прошёл здорово! Думаю, оценка будет отличной. Я так рад, что всё теперь позади. Это ежедневное штудирование учебников почти свело меня с ума, я так счастлив снова вернуться к общению с реальными людьми». Они: «Мне знакомо это чувство. То же самое иногда происходит и со мной». Здесь ваш собеседник слегка открывается и выражает определённую готовность к общению. Всё, что от вас требуется, это дать ему понять, насколько вы уязвимы, чтобы он мог почувствовать себя с вами в безопасности и говорить о своих переживаниях свободно. В таких ситуациях фраза типа «расскажите мне об этом подробнее» может творить чудеса. Она показывает вашу заинтересованность в общении, и даёт другому человеку возможность перейти к действию, даже если изначально он не был расположен к откровенности. Вы вряд ли услышите в ответ: «я не хочу об этом говорить» после того, как вам уже намекнули, что хорошо понимают ваши чувства.

Эмоциональное отношение


«Что вы думаете об эвтаназии?» Возможно, у вас нет определённого мнения на этот счёт, если конечно вы уже не сталкивались с данной темой ранее. В школе и в институте вас учили иметь собственное мнение на абсолютно разные темы от абортов до войны или наркотиков. Но кто-нибудь когда-нибудь учил вас эмоциональному мнению? Тогда я стану вашим учителем всего на пару минут. Это совсем не сложно, всякий раз, когда в вашей жизни происходит что-то достойное внимания, спросите себя: «Что я чувствую по этому поводу?» Рассмотрим несколько примеров: Друзья планируют встретиться, но вас не приглашают: «Я чувствую себя покинутым и грустным, мне кажется, они больше не хотят проводить со мной время». Вы начинаете новую работу: «Я ощущаю радостное волнение, поскольку эта работа открывает новые возможности для моей карьеры, но я также нервничаю, потому что должен сначала зарекомендовать себя». Вы только что окончили университет: «Я невероятно счастлив и горд, но мою радость омрачает недопонимание, чем именно я хочу заниматься дальше». Сделайте то же самое с информацией, которую вы получаете от других людей. Если кто-то говорит вам: «Я думаю о переезде в Германию», это не значит, что они ждут от вас списка немецких городов с низким уровнем преступности и хорошим медицинским обслуживанием. Они всего лишь хотят рассказать вам о своих внутренних сомнениях и причинах, которые побуждают их к отъезду. Люди постоянно жалуются на невнимание к своим чувствам, но их редко кто слушает. Тот, кто способен слушать других, будет вознаграждён за это продолжительной дружбой, яркими романами и счастливыми отношениями. Думаю, вы теперь достаточно подготовлены для того, чтобы легко переходить от скучных светских бесед к более душевным отношениям. Само собой, доверительные беседы гораздо чаще бывают приятными, интересными и полезными, но вам совсем не стоит бояться ни бессмысленной болтовни, ни весёлого флирта в дозированном количестве. Имейте в виду, подходящее место и время найдется для любой формы общения. А теперь приятных вам встреч и разговоров!

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