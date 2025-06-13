Как заинтересовать любого собеседника и вызвать доверие

Доводилось ли вам когда-нибудь ломать голову, как перейти на более доверительный уровень общения с интересным (или нужным) вам человеком? Лично я терпеть не могу светские беседы ни о чём. Нахожу их откровенно скучными.



«И какая там погода? Всё ещё сыро и холодно?» Кажется, даже писать о таком вредно для мозга.

Правило трёх шагов

Подходящая ситуация

Что такое идеальная ситуация?

Замкнутый тип

Подозрительный тип

Эмоциональное отношение