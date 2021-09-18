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Документальные фотографии немецких военкоров, сделанные в дни Второй мировой


Документальные фотографии немецких военкоров, сделанные в дни Второй мировой

Фотографии - удивительная вещь. Они позволяют заглянуть в прошлое и стать непосредственным участником событий давно минувших дней. Сожжённые советские деревни, добровольцы вермахта, колонны пехоты, десантники в окопах - в этом обзоре уникальная подборка фотографий, которые были сделаны военкорами вражеской стороны.

1. Испанская «Голубая дивизия» на Восточном фронте


Испанские добровольцы из состава 250-ой пехотной дивизии вермахта.

Испанские добровольцы из состава 250-ой пехотной дивизии вермахта.

250-я дивизия испанских добровольцев или «Голубая дивизия» — военное формирование, укомплектованное испанскими добровольцами, которые сражались на стороне Германии в ходе Второй мировой войны.

2. Награждение немецких солдат


Награждение немецких солдат и офицеров во дворе Новгородского кремля.

Награждение немецких солдат и офицеров во дворе Новгородского кремля.

 

3. Памятная фотография


Немецкие солдаты дурачатся после боя.

Немецкие солдаты дурачатся после боя.

Польская кампания вермахта, также известная как Операция «Вайс» — военная компания, в результате которой было нанесено поражение польским войскам и, как результат, оккупация территории Западной Польши.
3 сентября 1939 года в ответ на нападение Германии на Польшу Великобритания и Франция, в соответствии с положением военного альянса, объявили войну Германскому рейху, что ознаменовало начало Второй мировой войны.
Датой начала войны двух мировых военно-политических коалиций принято считать день вторжения в Польшу - 1 сентября 1939 года.

4. Колонна немецких солдат


Колонна немецкой пехоты на Восточном фронте.

Колонна немецкой пехоты на Восточном фронте.

 

5. «Тигр»


Немецкий тяжёлый танк Panzerkampfwagen VI.

Немецкий тяжёлый танк Panzerkampfwagen VI.

«Тигр» — немецкий тяжёлый танк Второй мировой войны, который представлял собой совершенный образец военной техники. Танк был разработан в 1942 году фирмой «Хеншель» под руководством немецкого инженера-конструктора Эрвина Адерса.

6. Перед боем


Немецкие десантники в окопе на Восточном фронте.

Немецкие десантники в окопе на Восточном фронте.

 

7. Sturmgeschütz III


Немецкая самоходная артиллерийская установка.

Немецкая самоходная артиллерийская установка.

Штурмгешютц III - самая массовая немецкая самоходная артиллерийская установка класса штурмовых орудий, которая была создана на базе танка PzKpfw III.

8. Тяжёлая самоходная артиллерийская установка


Немецкая САУ «Фердинанд» в районе Никополя.

Немецкая САУ «Фердинанд» в районе Никополя.

 

9. Офицеры люфтваффе


Асы истребительной эскадры люфтваффе.

Асы истребительной эскадры люфтваффе.

К началу Второй мировой войны превосходство люфтваффе обеспечивалось, с одной стороны, опытом гражданской войны в Испании, с другой стороны — новой тактикой ведения боя и современными технологиями.
Руководство вермахта видело в германских военно-воздушных силах главный инструмент ведения скоротечной войны.

10. Занятие рубежа развертывания


Немецкие солдаты на захваченных советских позициях.

Немецкие солдаты на захваченных советских позициях.

 

11. 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова»


Солдаты 1-ого панцергренадерского полка СС «Мёртвая голова».

Солдаты 1-ого панцергренадерского полка СС «Мёртвая голова».

«Мёртвая голова» — соединение войск СС, которые были сформированы в 1939 году в учебном лагере СС в Дахау как дивизия моторизованной пехоты. В июле 1943 года в составе 2-го танкового корпуса СС дивизия участвовала в боях на южном фасе Курской дуги.

12. Эрвин Роммель


Генерал-фельдмаршал инспектирует береговую оборону Нормандии.

Генерал-фельдмаршал инспектирует береговую оборону Нормандии.

 

13. Opel Blitz


Завязший в грязи немецкий трехтонный грузовик.

Завязший в грязи немецкий трехтонный грузовик.

«Опель Блиц» — один из самых известных немецких грузовых автомобилей, которые активно использовались Вермахтом во Второй мировой войне. За годы производства этот грузовик стал самым выпускаемым и практичным в Германии.

14. Маттиас Хетценауэр


Один из самых результативных снайперов Германии.

Один из самых результативных снайперов Германии.

Маттиас Хетценауэр — один из самых результативных снайперов Германии, который служил в 144-ом полку горных егерей 3-ей горнострелковой дивизии.

15. Карательная операция


Фотография на фоне горящего дома. Восточный фронт, 1942 год.

Фотография на фоне горящего дома. Восточный фронт, 1942 год.

 

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Документальные фотографии немецких военкоров, сделанные в дни Второй мировой

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Документальные фотографии немецких военкоров, сделанные в дни Второй мировойПодписаться на мой Instagram
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