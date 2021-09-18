Документальные фотографии немецких военкоров, сделанные в дни Второй мировой

Фотографии - удивительная вещь. Они позволяют заглянуть в прошлое и стать непосредственным участником событий давно минувших дней. Сожжённые советские деревни, добровольцы вермахта, колонны пехоты, десантники в окопах - в этом обзоре уникальная подборка фотографий, которые были сделаны военкорами вражеской стороны.
1. Испанская «Голубая дивизия» на Восточном фронте
Испанские добровольцы из состава 250-ой пехотной дивизии вермахта.
250-я дивизия испанских добровольцев или «Голубая дивизия» — военное формирование, укомплектованное испанскими добровольцами, которые сражались на стороне Германии в ходе Второй мировой войны.
2. Награждение немецких солдат
Награждение немецких солдат и офицеров во дворе Новгородского кремля.
3. Памятная фотография
Немецкие солдаты дурачатся после боя.
Польская кампания вермахта, также известная как Операция «Вайс» — военная компания, в результате которой было нанесено поражение польским войскам и, как результат, оккупация территории Западной Польши.
3 сентября 1939 года в ответ на нападение Германии на Польшу Великобритания и Франция, в соответствии с положением военного альянса, объявили войну Германскому рейху, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой начала войны двух мировых военно-политических коалиций принято считать день вторжения в Польшу - 1 сентября 1939 года.
4. Колонна немецких солдат
Колонна немецкой пехоты на Восточном фронте.
5. «Тигр»
Немецкий тяжёлый танк Panzerkampfwagen VI.
«Тигр» — немецкий тяжёлый танк Второй мировой войны, который представлял собой совершенный образец военной техники. Танк был разработан в 1942 году фирмой «Хеншель» под руководством немецкого инженера-конструктора Эрвина Адерса.
6. Перед боем
Немецкие десантники в окопе на Восточном фронте.
7. Sturmgeschütz III
Немецкая самоходная артиллерийская установка.
Штурмгешютц III - самая массовая немецкая самоходная артиллерийская установка класса штурмовых орудий, которая была создана на базе танка PzKpfw III.
8. Тяжёлая самоходная артиллерийская установка
Немецкая САУ «Фердинанд» в районе Никополя.
9. Офицеры люфтваффе
Асы истребительной эскадры люфтваффе.
К началу Второй мировой войны превосходство люфтваффе обеспечивалось, с одной стороны, опытом гражданской войны в Испании, с другой стороны — новой тактикой ведения боя и современными технологиями.
Руководство вермахта видело в германских военно-воздушных силах главный инструмент ведения скоротечной войны.
10. Занятие рубежа развертывания
Немецкие солдаты на захваченных советских позициях.
11. 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова»
Солдаты 1-ого панцергренадерского полка СС «Мёртвая голова».
«Мёртвая голова» — соединение войск СС, которые были сформированы в 1939 году в учебном лагере СС в Дахау как дивизия моторизованной пехоты. В июле 1943 года в составе 2-го танкового корпуса СС дивизия участвовала в боях на южном фасе Курской дуги.
12. Эрвин Роммель
Генерал-фельдмаршал инспектирует береговую оборону Нормандии.
13. Opel Blitz
Завязший в грязи немецкий трехтонный грузовик.
«Опель Блиц» — один из самых известных немецких грузовых автомобилей, которые активно использовались Вермахтом во Второй мировой войне. За годы производства этот грузовик стал самым выпускаемым и практичным в Германии.
14. Маттиас Хетценауэр
Один из самых результативных снайперов Германии.
Маттиас Хетценауэр — один из самых результативных снайперов Германии, который служил в 144-ом полку горных егерей 3-ей горнострелковой дивизии.
15. Карательная операция
Фотография на фоне горящего дома. Восточный фронт, 1942 год.
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