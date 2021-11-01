Мелочи, на которые вежливые гости не укажут, но внутри брезгливо поморщатся

Прием гостей — ответственная задача. Столько всего нужно успеть: закупить, приготовить, прибраться, да и себя не забыть в порядок привести. В такой ситуации очень легко не придать чему-то значения — в спешке или просто по привычке.

Однако, как известно, дьявол кроется в деталях, и именно мелкие нюансы могут оставить неприятный осадочек как у гостей, так и у самих радушных хозяев, когда они позже вдруг осознают свою оплошность.



Мы решили поразмышлять, а также припомнить из собственного опыта, какие неловкие моменты могут заставить гостей чувствовать себя неуютно и в следующий раз крепко призадуматься над приглашением.



9. Не мыть руки перед готовкой при гостях

8. Давать чашку с потемнениями

7. Просить помыть посуду

6. Разрешать котам сидеть на кухонном столе

5. Не предупреждать о бытовых «фишечках»

4. Кусочки еды и волосы в раковине

Крошки на столе (и привычка смахивать их на пол)

2. Давать питомцам вылизывать тарелки

1. Видавшая виды кухонная губка

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рекомендуют почаще мыть руки на кухне: до, во время и после приготовления пищи. Если говорить предметно, это стоит делать после протирания поверхностей, после работы с сырым мясом, конечно же, после чихания или кашля. Также не стоит обходиться простым обтиранием рук о фартук после прикосновения к питомцам, их корму или игрушкам. Эти простые правила стоит соблюдать даже не столько для того, чтобы произвести на кого-то хорошее впечатление, сколько для собственного здоровья.Порой можно просто не заметить легкого налета от чая или кофе на своих чашках. Вот только получится неловко, если гость обратит внимание на эту досадную мелочь. К счастью, эту проблему в целом довольно легко решить: нужно всего лишь протереть долькой лимона внутреннюю поверхность кружки, добавить 1–2 столовые ложки соды, оставить на пару минут и протереть влажной губкой.Порой гости и сами предлагают помощь в конце вечера — в таком случае решение о том, насколько это необходимо или адекватно в конкретной ситуации, остается за хозяином. Однако принимающей стороне просить помыть посуду или прибраться без действительно крайней необходимости точно не стоит. Если выбирать из двух зол, то лучше уж и вовсе отложить уборку до ухода гостей, чем поставить кого-то в неловкое положение подобной просьбой.Речь идет не только о времени непосредственной трапезы. Лучше отвлечь кошек на период приема гостей и не позволять им сидеть на столах в принципе, даже если в обычной жизни это в норме вещей. Не стоит забывать, что другие люди могут и имеют право не питать таких же бесконечно теплых чувств к чужим питомцам, какими бы милыми они вам ни казались. Кстати говоря, отучить или хотя бы приглушить интерес кошек к таким поверхностям можно с помощью специальных кошачьих платформ или мебели, с которыми они смогут делать все что захотят.Если в доме есть какие-то особенности, например, не стоит садиться на конкретный стул, так как он шаткий, нельзя облокачиваться на стол, нужно как-то по-особенному зажать кнопку слива на унитазе или вывернуть кран, чтобы пошла вода, — об этом непременно стоит предупредить гостей. Может показаться, что это как-то неудобно, и понадеяться, что и так пронесет и никто об этих «фишечках» не узнает. Но все же в гораздо более щекотливом положении гость окажется, если случайно что-то сломает или не сможет разобраться и будет вынужден позвать вас.На самом деле многие виды пищевых отходов в принципе нельзя смывать в раковину. Масло, кофейная гуща, мука, крупинки риса и многое другое способно привести к образованию засоров, с которыми в худших случаях можно справиться только при помощи сантехника. Если же не копать так глубоко, то это банальный вопрос эстетики: волосы и пища сами по себе производят эффект неряшливости, не говоря уже о том, что в случае с едой это может стать причиной появления неприятных запахов и пятен.Вряд ли кто-то из взрослых людей намеренно оставляет крошки на столе. Однако порой такое может случиться в спешке, а еще чаще запачканный стол после себя оставляют дети. В целом от такой неприятности никто не застрахован, гораздо важнее то, как поступить дальше. Не стоит поддаваться нервозности перед лицом гостей и в спешке смахивать все на пол. Это лишь усугубит ситуацию: кому нравится ходить по грязному полу? Также стоит обратить внимание на то, чтобы тряпка для стола была чистой и не оставила после себя запахов и разводов.Сама идея может показаться абсурдной, но среди некоторых владельцев собак такое порой и правда практикуется. Между тем эта привычка плоха со всех сторон. Во-первых, человеческая пища в принципе не подходит питомцам и может нанести вред их пищеварительной системе. Ну а во-вторых, на тарелках могут остаться бактерии, которые не всегда удаляются на 100 % даже после мытья. Предположим, вы не верите этим данным, а гость о них попросту не знает, но в любом случае контакт животного с посудой вызовет у гостя отторжение, так как есть вероятность, что недавно собака вылизывала и ту тарелку, что сейчас стоит перед ним.Согласно исследованиям, на использованных кухонных губках содержится до 54 миллиардов бактерий на кубический сантиметр. Большинство из них, к счастью, безвредны для человека, но есть и те, которые могут привести к болезням пищевого происхождения. И снова, конечно же, гости вряд ли знают о таких статистических данных. Однако внешний вид губки скажет все сам за себя и вызовет соответствующие неприятные ассоциации. В целом, учитывая активность использования губок и влажную среду хранения, их чаще стоит заменять и для собственного блага. Оптимальной считается замена раз в 2 недели или месяц.