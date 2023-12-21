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Как сделать своими руками вертикальный сад

Соберите восхитительный вертикальный сад из пластиковых бутылок и ПВХ труб! Это оригинальный способ преобразить любой участок. Подвесная конструкция из цветов смотрится роскошно. За ней легко ухаживать, и собрать её довольно-таки просто!


Что понадобится:



пластиковые бутылки 1,5 л;

кабельные стяжки;

трубы ПВХ;

проволока;

грунт;

рассада портулака.

Сборка подвесной конструкцииУ пластиковых бутылок отрежьте дно и горло. У одной бутылки отрежьте только верх, у второй — только дно. Это будет начало и конец подвесной конструкции.



Соберите бутылки, вставив их друг в друга. Паяльником или нагретым гвоздём сделайте отверстия и закрепите бутылки на стяжки.
Во всей трубе из пластиковых бутылок проделайте отверстия для высадки цветов. Сделать это также можно паяльником.



Трубу ПВХ с одной стороны закройте пластиковой крышкой. В самой трубе также проделайте отверстия, только меньше по диаметру, чем на пластике. Добавьте клей и закрепите внутри конструкции из пластиковых бутылок.



Наполните пластиковую трубу питательным грунтом с песком. Сверху установите горлышко от бутылки, закрепите на кабельные стяжки.



Фиксация конструкции и высадка портулакаЧерез отверстия наверху конструкции закрепите проволоку. Перекрутите и подвесьте.



Заполните отверстия расссадой портулака. Можно брать любые цветы и декоративные растения на ваш вкус.



Чтобы рассада скорее тронулась в рост и зацвела, в воду добавьте удобрение и через ПВХ трубу пролейте. Вода будет медленно проходить через маленькие отверстия и увлажнять грунт.



В зависимости от погодных условий и подкормок, в скором времени у вас будет водопад цветов в саду! Очень красиво украсить такой конструкцией забор или неприглядную стену.



Такой оригинальный висячий сад из пластиковых бутылок и труб будет служить вам не один год. Необычный, яркий, жизнерадостный декор сада!
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