14 символов, зашифрованных в известных логотипах компаний

У каждой известной компании есть свой логотип, при взгляде на который сразу же вспоминается бренд. Мы воспринимаем фирменный знак как красивое графическое изображение, и только. Но на самом деле в нем зачастую зашифрованы скрытые смыслы, подчеркивающие индивидуальность бренда.
1. Samsung
Samsung переводится как «Три звезды».
Логотип Samsung – это графическое начертание наименования бренда, которое переводится с корейского языка как «Три звезды» (Sam – 3, Sung – звезда). Считается, что такое название связано с пожеланием основателя компании, чтобы она сияла в бизнесе, как звезды сияют в небе, а цифру три связывают с его тремя сыновьями.
2. Android
Логотип Android отражает дружелюбность платформы. /Фото: dunked.cdn.speedyrails.net
Слово «андроид» означает робота, который внешне похож на человека. И доброжелательный зеленый робот, ставший логотипом компании, отражает дружелюбие и открытость – основные принципы платформы. При разработке эмблемы Ирина Блок вдохновлялась изображениями роботов из фантастических фильмов, книг, комиксов. Забавно, но последним толчком к кристаллизации идеи послужили пиктограммы, которые мы видим на дверях общественных туалетов.
3. LG
Логотип LG – доброжелательность и стремление к креативу.
Логотип LG – это стилизованный рисунок улыбающегося человека, что указывает на стремление компании поддерживать доброжелательные отношения со своими клиентами. Круг символизирует земной шар со всем человечеством, а незавершенная линия вверху отражает стремление к креативу и готовность к изменениям.
4. Apple
Логотип Apple самый узнаваемый в мире. /Фото: img-0.journaldunet.com
Самый первый логотип Apple выглядел как мини-гравюра с изображением Исаака Ньютона, сидящего под деревом, с ветки которого свисает яблоко. Этот логотип не устраивал Стива Джобса, поэтому он поручил графическому дизайнеру создать что-то более современное и быстро узнаваемое. Роб Янов экспериментировал с формой яблока неделю, и надкус был частью эксперимента. К тому же на руку сыграло созвучие английских слов откусить – bite, и компьютерного термина байт – byte.
Интересный факт: Создателем первого логотипа Apple был сооснователь бренда Рональд Уэйн (Ron Wayne). В компании он продержался всего 12 дней и ушел, продав свои 10% акций. Этот опрометчивый шаг принес ему сомнительные лавры одного из самых больших неудачников в современной истории. Переживая за свои личные активы, которые могли уйти в счет уплаты возможных долгов, он утратил шанс стать одним из самых обеспеченных людей мира.
5. Beats
Эмблема Beats изображает голову человека с надетыми наушниками. /Фото: i1.wp.com
Эмблема известного американского производителя таит в себе двойной смысл. При первом взгляде мы видим первую букву наименования, при втором замечаем, что значок изображает голову человека в профиль, у которого надеты наушники.
6. Nike
Логотип Nike – один из наиболее узнаваемых в мире. /Фото: s3-eu-central-1.amazonaws.com
Логотип Nike несмотря на свою лаконичность также шифрует сообщения. Его линии одновременно передают ощущение стремительного движения спортсмена и символизируют крыло Ники – древнегреческой богини победы. Интересно, что сам Фил Найт воспринял логотип без особого энтузиазма, но рисунок понравился партнерам.
7. Adidas
Три полоски придумал сам основатель Adidas. /Фото: i1.wp.com
Логотип Adidas неоднократно менялся, но неизменным оставалось наличие трех полосок. Изначально полосок было две – они символизировали двух братьев и служили элементом скрепления обуви. После их ссоры и разделения фирмы две полоски использовать было нельзя, и тогда на логотип добавили третью.
Интересный факт: Идея трех полосок пришла в голову не только основателю Adidas. До него так уже отмечала свою продукцию финская фирма Karhu. Когда Адольф Дасслер это обнаружил, он выкупил у этого бренда исключительное право на три полоски.
8. BMW
Логотип BMW не имеет связи с пропеллером. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Существует очень стойкое мнение, что логотип BMW символизирует пропеллер, так как компания начинала с авиационных двигателей. Этот живучий миф был создан в конце 20-х годов прошлого века с легкой руки немецких рекламщиков, изобразивших эмблему концерна на фоне пропеллера летящего самолета. На самом деле в логотипе зашифрованы другие посылы. Он скомпонован на основе эмблемы авиамоторной фирмы, ставшей базой для создания BMW – черный круг и флага Баварии, где сосредоточены основные производственные мощности концерна – бело-голубые квадраты.
9. Toyota
Три эллипса Toyota символизируют клиента, компанию и новые горизонты.
При расшифровке логотипа Toyota есть где разгуляться фантазии. При желании можно разглядеть голову человека в шляпе или быка с рогами. Если вспомнить прошлое бренда, можно увидеть стилизацию игольного ушка с продетой в него иголкой. Идея, заложенная компанией, «зашифрована» надежно и не сразу удается понять, что означает символ. Два пересекающихся эллипса символизируют сердца клиента и товара, а третий, в который они заключены – новые горизонты и технологии.
10. Hyundai
Так выглядел бы логотип Hyundai, если сделать зашифрованную идею зримой.
Абсолютное большинство людей полагает, что логотип корейских автомобилей Hyundai – это просто первая буква наименования бренда. Но не все так просто. Значок имеет еще один смысл и символизирует пожатие рук двумя людьми. С одной стороны клиент, а с другой представитель компании.
11.Toblerone
Логотип Toblerone связан с историей города, где находится компания.
Если внимательно присмотреться к горе, изображенной на логотипе Toblerone, можно увидеть силуэт медведя, очерченный снегом. Родина этих шоколадок швейцарский город Берн, символом которого является медведь.
12. Mcdonald’s
Первые заведения Mcdonald’s с архитектурными арками. /Фото: assets.atlasobscura.com
Множество людей воспринимает логотип компании Mcdonald’s как первую букву ее названия. Однако фирменный знак родился из архитектурных элементов – двух золотистых арок, которые были у самого первого заведения Mcdonald’s. Эти арки позже сложились в известную всем букву «М».
13. Fanta
Fanta – яркий и веселый напиток, как и его название. /Фото: packaging-gateway.com
В самом начертании логотипа Fanta нет особой интриги, а вот название появилось при интересных обстоятельствах. Когда был придуман напиток, встал вопрос о его наименовании, и Макс Кайт объявил мозговой штурм. Звучали разные предложения, вроде «Квирль» (утолитель жажды), но Кайту ничего не нравилось, и он призвал участников совещания включить фантазию. Тут же откликнулся один из сотрудников, Джо Книпп, сказав: «Фанта»!
14. Pepsi
Этот логотип Pepsi стоил 1 млн долларов.
Сложно поверить, но когда-то логотип Pepsi выглядел как витиеватая надпись, и только в 40-х годах прошлого века появился круг, раскрашенный в цвета американского флага. Свой логотип Pepsi постоянно «тюнингует». Последняя модификация обошлась в 1 миллион долларов, и дизайнеры утверждают, что в рисунке присутствует отсылка к фен-шуй, теории вероятностей, магнитному полю Земли и многим другим вещам. Редакция Novate.ru теряется в догадках, что еще там можно найти, и как это все связано с самой Pepsi.
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