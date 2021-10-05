14 символов, зашифрованных в известных логотипах компаний

1. Samsung

Samsung переводится как «Три звезды».

2. Android

Логотип Android отражает дружелюбность платформы. /Фото: dunked.cdn.speedyrails.net

3. LG

Логотип LG – доброжелательность и стремление к креативу.

4. Apple

Логотип Apple самый узнаваемый в мире. /Фото: img-0.journaldunet.com

5. Beats

Эмблема Beats изображает голову человека с надетыми наушниками. /Фото: i1.wp.com

6. Nike

Логотип Nike – один из наиболее узнаваемых в мире. /Фото: s3-eu-central-1.amazonaws.com

7. Adidas

Три полоски придумал сам основатель Adidas. /Фото: i1.wp.com

8. BMW

Логотип BMW не имеет связи с пропеллером. /Фото: 1.bp.blogspot.com

9. Toyota

Три эллипса Toyota символизируют клиента, компанию и новые горизонты.

10. Hyundai

Так выглядел бы логотип Hyundai, если сделать зашифрованную идею зримой.

11.Toblerone

Логотип Toblerone связан с историей города, где находится компания.

12. Mcdonald’s

Первые заведения Mcdonald’s с архитектурными арками. /Фото: assets.atlasobscura.com

13. Fanta

Fanta – яркий и веселый напиток, как и его название. /Фото: packaging-gateway.com

14. Pepsi

Этот логотип Pepsi стоил 1 млн долларов.