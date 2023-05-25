«Вечнозелёный штат» Вашингтон

Продолжаем виртуальное путешествие по США. Сегодня мы отправляемся в место, которое имеет официальное прозвище «Вечнозелёный штат». Или просто штат Вашингтон.







Во избежание путаницы со столицей США, название последней обычно сопровождают словосочетанием «округ Колумбия». (Фото Krumpelman Photography):







До пришествия на западное побережье европейцев территория нынешнего Вашингтона была заселена многочисленными индейскими племенами, промышлявшими рыболовством и охотой на китов. (Фото Kendall Rittenour):







Пшеничные поля. (Фото JW PNW):







Лось в лесах Вашингтона. (Фото Gregory Johnston):







Палус — река на юго-востоке штата Вашингтон. (Фото Aaron Eakin):







В пшеничных полях. (Фото Gregory Johnston):







В штате Вашингтон имеется система государственных автомобильных дорог, а также развитая система паромов, которая является крупнейшей в стране и третьей по величине в мире.







Цвета осени. (Фото Michael C. Weaver):







Стадо лосей. (Фото Paula Cobleigh):







(Фото Danita Delmont):







Шоссе идет между песчаных дюн. (Фото Kevin J Salisbury):







Деревянный забор, покрытый мхом. (Фото Gregory Johnston):







Товарняк на живописной железной дороге. (Фото Mike Danneman):







Урожай поспел. (Фото Michelle Baumbach):







Виноградники. (Фото Terry Eggers):







Сент-Хе́ленс — активный стратовулкан, расположенный в округе Скамания штата Вашингтон, в 154 километрах к югу от Сиэтла. (Фото Bazpics):







Скаджит — река на северо-западе США и юго-западе Канады. (Фото Crady von Pawlak):







(Фото Ed Leckert):







Бухта Эллиотт — часть Пьюджет-Саунд (система заливов на территории штата) в штате Вашингтон. (Фото Nadia Yong):







Сиэтл — крупнейший город на северо-западе США и в штате Вашингтон, крупный морской порт. (Фото Malorny):







Утро в горах горах и тропическим лесом Хох. (Фото Kelly vanDellen):







Штормит. (Фото Aliaksei Baturytski):







Тропический лес Хох. (Фото CreativeEdge7):







Архипелаг Сан-Хуан. (Фото Edmund Lowe Photography):







Парк Whatcom Falls Park и водопад. (Фото Edmund Lowe Photography):







Государственный парк Бикон-Рок. (Фото Marshall L. P.):







Игра солнечного света и теней в ущелье реки Колумбия. (Фото Mitch Diamond):







Закат над пляжем Калалоч в Олимпийском национальном парке. (Фото Guy Crittenden):







Расположенный в американском штате Вашингтон, к югу от города Spokane, сельскохозяйственный район Palouse настолько красив, что часто его называют американской Тосканой. (Фото Justin Reznick Photography):







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