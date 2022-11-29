Откуда появляются пятна на семенах томата и перца

Поздняя осень, когда основные работы по огороду уже выполнены, – самое время для дачников готовить посевной материал для следующего сезона. Аккуратно перебрать семена, откалибровать их, рассортировать по пакетикам и отправить на хранение, предвкушая будущий богатый урожай.



Кто-то покупает семена перца и томатов в магазине, кто-то самостоятельно заготавливает их с плодов своих любимых сортов, кому-то присылают почтой интернет-знакомые, кто-то вспомнил еще о прошлогодних запасах. Но во всех случаях перед закладкой на хранение любые семена следует внимательно разглядеть, чтобы отсеять старые, пустотелые, сморщенные, высохшие или поврежденные.

Всхожесть томатных семян при должных условиях хранения сохраняется 5-10 лет, но лучше все же использовать их по назначению не позднее 4-х лет после сбора. Семена перца сохраняют хорошую всхожесть и того меньше – около 3-4-х лет.





Слева семена перца, справа семена томатов



Как выглядят здоровые семена томатов? Они мелкие (2-3 мм, в зависимости от сорта и вида), плоские, округло-эллипсовидной формы, по краям заостренные, ровного светло-коричневого или серовато-желтоватого цвета, опушенные.

Как выглядят здоровые семена перца? В зависимости от сорта и вида, они могут быть как достаточно крупными, так и совсем мелкими.

Внешне они гладкие, плоские, слегка изогнутые, чаще всего бледно-желтого цвета, но могут быть и темнее (цвет однородный).Как правило, для посева всегда выбирают самые крупные и ровные семена без изъянов. Но что делать, если семян мало (очень редкий сорт, мало досталось и т.д.) и высадить хотелось бы все, но они, мягко говоря, неидеальны – не того цвета или покрыты пятнышками? Критично ли это?Давайте разбираться, почему могут появляться пятна на семенах томата и перца либо почему те изменили цвет. Сразу оговоримся, речь не идет о заведомо испорченных семенах – подгнивших, деформированных, высохших, сморщенных, заплесневелых. Сейчас речь только об изменении цвета визуально здоровых семян.Для дозаривания плодов дома нужно соблюдать определенные условия их храненияВо-первых, семена могут темнеть или покрываться темными пятнышками по причине перезревания. Конечно, при условии, что собрали вы эти семена изначально с визуально здоровых и крепких плодов. Очень часто «пятнистые» семена образуются у перезревших плодов томатов и перца, которые лежат дома на дозаривании в неправильных условиях, а также у плодов длительно созревающих и долгохранящихся сортов.Можно ли высевать такие семена? Можно, если не истек срок их годности (см. выше). Более того, иногда такие семена могут самостоятельно прорастать внутри томатной ягоды – вероятно, большинство огородников в курсе этой «страшилки».Во-вторых, как ни странно, бурые семена могут быть, наоборот, недозревшими. Именно как нормального цвета семечко с темным пятнышком могут выглядеть и семена с невызревшим эндоспермом. Вероятно, вы просто собрали их с недозрелых плодов.Можно ли высевать такие семена? Теоретически да – вопрос только в проценте их всхожести и степени созревания. Помните также, что семена из недозревших плодов в потомстве обычно формируют более позднеспелые растения. В любом случае, если вы сомневаетесь в качестве таких потемневших семян, вы всегда можете заранее, не дожидаясь начала посевного сезона, проверить их на всхожесть и «пустототелость».Пустые семена легко отсортировать в 3-5%-ном соляном растворе. Растворите 30-50 г поваренной соли в 1 л воды, погрузите семена в раствор, перемешайте и дайте отстояться несколько минут. Всплывшие семена слейте вместе с водой, они непригодны для посева. Семена, оставшиеся на дне, промойте чистой водой и подсушите.Для проверки всхожести небольшое количество семян заверните в ткань или салфетку, залейте теплой водой и оставьте на 1-2 недели при температуре 20-23°С. На протяжении этого времени семена нужно постоянно увлажнять. А в процессе – отобрать те, которые проросли. Так можно примерно рассчитать процент всхожести.В-третьих, семена все же могут быть заражены какой-либо инфекцией – вирусной, грибковой и т.д. Увы, большая часть инфекционных заболеваний передается именно через семена, хотя болезнь может проявиться только на взрослом растении. Так, «на» и «в» семенах могут сохраняться возбудители бактериального рака (бактериоза), фитофтороза, аскохитоза, церкоспороза, фузариоза, черной бактериальной пятнистости, антракноза, табачной мозаики… Далеко не все инфекции будут явно проявляться в виде потемнений или точек на семенах перца и томатов, но такой вариант абсолютно не исключен.Можно ли высевать такие семена? Теоретически, если на вашем участке в сезоне наблюдался пик какого-либо заболевания, семена с таких растений для высадки в следующем году стараются не собирать. Если же по какой-то причине выхода у вас нет и это единственный «семенной фонд», то постарайтесь все же собирать уже сформированные, но еще зеленые плоды и отправить их на дозаривание (чтобы болезнь не успела развиться). А еще в обязательном порядке перед посевом обработайте такие семена в обеззараживающем растворе (марганцовки, биопрепаратов, фунгицидов) или другим способом (термически). Как минимум такая обработка на порядок снизит вероятность возникновения заболеваний в последующем.В любом случае при хранении и выращивании любых семян любых растений старайтесь строго придерживаться правил сбора посевного материала, его хранения, предпосевной обработки и посадки – в этом случае возрастает шанс получить в итоге здоровые полноценные культуры.