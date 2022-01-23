17 случайностей, в которые сложно поверить

Случайности, в которые сложно поверить.

1. Две одинаковых - это уже кортеж

Просто случайные попутчики.

2. А какой ваш любимый цвет?

Сила притяжения Audi.

3. Ну это судьба, не иначе

Теперь они обязаны познакомиться.

4. «Кажется, эта бутылка была лишней, теперь у меня троится в глазах!»

«Вы тройняшки или я уже пьяна?»

5. «Невероятно, но он существует!»

Оживший герой мультсериала.

6. Так и не смогли определить, у кого главные рельсы

Гонка двух трамваев.

7. «Осталось только понять, как это произошло!»

Как говорится: «Поспешишь, людей насмешишь»!

8. Кажется, в системе произошел какой-то сбой

Они нашли друг друга.

9. Иногда Вселенная бывает слишком прямолинейной!

Хватит хотеть!

10. Совпадение? Не думаю!

Торжество справедливости или простая случайность?

11. Счастливчик с приставкой НЕ!

Бывает невероятное везение, а бывает наоборот...

12. Девушки стараются подобрать сумочку под туфельки, а мужчины...

Подходящий прицеп.

13. Похоже, эта стоянка не для всех. ..

У них тут своя вечеринка...

14. Тот случай, когда не нужно было выходить из дому

Несчастный случай.

15. Они уверяют, что смогут, и они таки смогли!

Идеальное соответствие.

16. Кошка, как хозяйка

Кошка и хозяйка.

17. Тут что, фабрика по производству блондинок в белых шапках?

Клоны, не иначе!

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