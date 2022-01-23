17 случайностей, в которые сложно поверить

Случайности, в которые сложно поверить.
К превратностях судьбы люди относятся по-разному. Одни не верят в совпадения, а другие твердо уверены, что фатум существует. Иначе как объяснить то, что творится на фотографиях из нашего сегодняшнего обзора. Всем приятного просмотра!
1. Две одинаковых - это уже кортеж
Просто случайные попутчики.
2. А какой ваш любимый цвет?
Сила притяжения Audi.
3. Ну это судьба, не иначе
Теперь они обязаны познакомиться.
4. «Кажется, эта бутылка была лишней, теперь у меня троится в глазах!»
«Вы тройняшки или я уже пьяна?»
5. «Невероятно, но он существует!»
Оживший герой мультсериала.
6. Так и не смогли определить, у кого главные рельсы
Гонка двух трамваев.
7. «Осталось только понять, как это произошло!»
Как говорится: «Поспешишь, людей насмешишь»!
8. Кажется, в системе произошел какой-то сбой
Они нашли друг друга.
9. Иногда Вселенная бывает слишком прямолинейной!
Хватит хотеть!
10. Совпадение? Не думаю!
Торжество справедливости или простая случайность?
11. Счастливчик с приставкой НЕ!
Бывает невероятное везение, а бывает наоборот...
12. Девушки стараются подобрать сумочку под туфельки, а мужчины...
Подходящий прицеп.
13. Похоже, эта стоянка не для всех...
У них тут своя вечеринка...
14. Тот случай, когда не нужно было выходить из дому
Несчастный случай.
15. Они уверяют, что смогут, и они таки смогли!
Идеальное соответствие.
16. Кошка, как хозяйка
Кошка и хозяйка.
17. Тут что, фабрика по производству блондинок в белых шапках?
Клоны, не иначе!
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