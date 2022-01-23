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17 случайностей, в которые сложно поверить


Случайности, в которые сложно поверить.

Случайности, в которые сложно поверить.

К превратностях судьбы люди относятся по-разному. Одни не верят в совпадения, а другие твердо уверены, что фатум существует. Иначе как объяснить то, что творится на фотографиях из нашего сегодняшнего обзора. Всем приятного просмотра!

1. Две одинаковых - это уже кортеж


Просто случайные попутчики.

Просто случайные попутчики.

 

2. А какой ваш любимый цвет?


Сила притяжения Audi.

Сила притяжения Audi.

 

3. Ну это судьба, не иначе


Теперь они обязаны познакомиться.

Теперь они обязаны познакомиться.

 

4. «Кажется, эта бутылка была лишней, теперь у меня троится в глазах!»


17 случайностей, в которые сложно поверить

«Вы тройняшки или я уже пьяна?»

 

5. «Невероятно, но он существует!»


Оживший герой мультсериала.

Оживший герой мультсериала.

 

6. Так и не смогли определить, у кого главные рельсы


Гонка двух трамваев.

Гонка двух трамваев.

 

7. «Осталось только понять, как это произошло!»


Как говорится: «Поспешишь, людей насмешишь»!

Как говорится: «Поспешишь, людей насмешишь»!

 

8. Кажется, в системе произошел какой-то сбой


Они нашли друг друга.

Они нашли друг друга.

 

9. Иногда Вселенная бывает слишком прямолинейной!


Хватит хотеть!

Хватит хотеть!

 

10. Совпадение? Не думаю!


Торжество справедливости или простая случайность?

Торжество справедливости или простая случайность?

 

11. Счастливчик с приставкой НЕ!


Бывает невероятное везение, а бывает наоборот...

Бывает невероятное везение, а бывает наоборот...

 

12. Девушки стараются подобрать сумочку под туфельки, а мужчины...


Подходящий прицеп.

Подходящий прицеп.

 

13. Похоже, эта стоянка не для всех.
..


У них тут своя вечеринка...

У них тут своя вечеринка...

 

14. Тот случай, когда не нужно было выходить из дому


Несчастный случай.

Несчастный случай.

 

15. Они уверяют, что смогут, и они таки смогли!


Идеальное соответствие.

Идеальное соответствие.

 

16. Кошка, как хозяйка


Кошка и хозяйка.

Кошка и хозяйка.

 

17. Тут что, фабрика по производству блондинок в белых шапках?


Клоны, не иначе!

Клоны, не иначе!

 

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