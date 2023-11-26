12 малоизвестных сериалов Netflix, которые стоит посмотреть

О новых сериалах мегапопулярного стриминогового сервиса Netflix почти всегда много говорят в прессе. Громкие премьеры привлекают к себе все внимание кинокритиков и сериаломанов, а вот некоторые проекты остаются почти незамеченными или менее обсуждаемыми. Расскажем, какие не очень известные сериалы от Netflix стоит посмотреть прямо сегодня.
Американский вандал (2017 — 2018)
Сериал "Американский вандал"
Проект точно зайдет поклонникам стёба и подросткового юмора. «Американский вандал» снят в жанре псевдодокументалистики и является, по сути, пародией на известные процедуралы. В первом сезоне зрителю предлагают окунуться в школьное расследование одного дерзкого случая вандализма: кто-то из учеников разрисовал 27 учительских машин фаллическими символами.
Сериал "Американский вандал"
Администрация тут же находит виноватого. Местный хулиган Дилан Максуэлл как нельзя лучше походил под профиль школьного вандала, ведь похожие прецеденты в его пёстрой биографии уже имели место. Однако старшеклассник заявляет, что он невиновен. Друг Дилана Сэм Экланд и еще один старшеклассник Питер Мальдонадо решают взяться за это дело и начинают расследование, чтобы спасти друга от исключения из школы и найти настоящего преступника.
Охотник за разумом (2017–2019)
Сериал "Охотник за разумом"
Любители историй про серийных убийц и маньяков смогут пополнить коллекцию любимых сериалом этим проектом. Очередное творение Netflix основано на документальной книге «Охотники за умами: ФБР против серийных убийств». Режиссером выступает сам Дэвид Фмнчер.
В конце 70-х годов берет свое начало интереснейшая дисциплина – криминальная психология. Это становится настоящим прорывом в работе детективов, ведь дает наконец-то возможность составить психологический портрет преступника.
Сериал "Охотник за разумом"
Агенты ФБР Холден Форд и Билл Тенч должны провести исследование, опросив маньяков и серийных убийц. Им предстоит понять, как эти люди мыслят, ведь это может дать толчок для текущих расследований. На помощь в таком интересном деле агентам проходит профессор психологии Венди Карр.
Жизни матрешки (2019)
Сериал "Жизни матрешки"
Безусловно, это один из самых интересных и ярких сериалов стримингового сервиса. Но для многих он так и прошел незамеченным. Комедийная драма, основной фишкой которой является концепция временной петли. В центре сюжета девушка по имени Надя, любящая тусоваться и отрываться разработчица игр. Она живет в свое удовольствие и празднует свой 36-й День рождения на шумной вечеринке в компании своих близких и не очень друзей.
Сериал "Жизни матрешки"
Надя заходит в ванную, включается трек Харри Нильссона Gotta Get Up и она ни о чем не думая, возвращается к друзьям. После вечеринки девушка идет искать своего кота, который то и дело куда-то исчезает. И внезапно ее сбивает машина. Обычный человек бы погиб от такого удара, и Надя отдает Богу душу, но… Внезапно именинница снова стоит перед зеркалом, играет та же песня, а за дверью уборной продолжается вечеринка. Надя попадает во временную петлю, и пытается понять, что делать дальше. Скоро оказывается, что не одна она оказалась в такой странной ситуации.
Долг/стыд (2019)
Сериал "Долг"
Главаря одного из самых опасных преступных кланов Токио убивают. Становится ясно, что орудием преступления была катана и не обычная, а ранее принадлежавшая Фукухаре - лидеру клана-конкурента. Он и глава токийской полиции решают, что за дело нужно взяться опытному детективу Кэндзо Мори. Он к этому делу имеет не только профессиональное отношение. Его младший брат, которого считают погибшим, украл фигурирующую в деле катану, и теперь полиция выдвигает версию, что убийца он.
Сериал "Долг"
Детектив Мори под прикрытием прибывает в Лондон. У него есть четкая задача: найти брата как можно быстрее, ведь от этого зависит безопасность собственной семьи и то, как долго между бандами будет хоть и хрупкий, но мир.
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Сплошной отстой! (2018)
Сериал "Сплошной отстой!"
Действия молодежного сериала разворачиваются в небольшом городке Борин, что переводится как «скучный». Жизнь у людей в нем обычная, ничем не примечательная и, можно сказать, пресная. На дворе 1996 год и зрителю покажут, как жила молодежь до того, как мир захватил интернет и смартфоны. В местной школе ученики стараются хоть как-то скрасить однотипные дни и пытаются найти себя.
Сериал "Сплошной отстой!"
В сериале показано классическое деление школьного общества на группировки: лидеры и аутсайдеры. Но в этой же школе неудачники поделились на две группы: клуб аудио/видео и клуб драмы. И хотя они друг друга недолюбливали, все же ребята решают забыть о противоречиях, ведь у них есть общая цель: съемки настоящего кино.
Маньяк (2018)
Сериал "Маньяк"
Зрителя с первых минут знакомят с Энни Лендсберг, молодой, но очень несчастной с виду девушкой. Еще не так давно героиня была по-настоящему счастливой, встречалась с любимым человеком. Но потом в отношениях начался разлад, и в итоге пара рассталась, не сумев найти выход. Для Энни это стало настоящим ударом и ей очень сложно совладать со своими эмоциями.
Сериал "Маньяк"
Второго главного героя зовут Оуэн Милгрим. У него есть свои проблемы: с детства он страдает личностными нарушениями. Со временем дело усугубляется, и он становится регулярным клиентом психиатров. Единственное, чего хочет Оуэн – решить свою проблему.
Этим двум психологически нестабильным людям предстоит встретиться. Они дают согласие на участие в экспериментальном лечении. Чтобы избавиться от своих недугов, они решаются на принятие совершенно нового препарата. Однако не все идет по маслу, и обещанное действие лекарства оказывается не таким, как им обещали. Вместо того, чтобы излечиться и вернуться в реальность, они переносятся из созданного их болезненным сознанием выдуманного мира в совсем нереальное пространство. И оно становится для главных героев общим.
Биохакеры (2020 – 2021)
Сериал "Биохакеры"
В центре сюжета Мия – студентка медуниверситета и ее хладнокровная преподавательница Таня Лоренц. Своим студентам профессор внушает, что они своей работой делают бога никому не нужным. Лоренц намерена бороться с генетическими заболеваниями и уничтожать их еще до рождения ребенка – в утробе матери.
Сериал "Биохакеры"
Профессор для достижения своей цели постоянно проводит эксперименты, причем не только на базе университета, но и секретной закрытой лаборатории. Мия начинает подозревать Таню в чем-то, она понимает, что что-то не так, но пока не видит в чем конкретно дело. Постепенно главная героиня вместе со зрителями начинает открывать новые детали и пазл понемногу складывается.
Со стороны кажется, что Мия просто студентка с необычайно тягой к новым знаниям. Но она хочет узнать, как гибель ее родителей и брата связаны с исследованиями Лоренц. Правда становится слишком ужасной и непонятно выдержит ли Мия её.
Вдали (2020)
Сериал "Вдали"
В центре сериала американская женщина-астронавт по имени Эмма Грин. Ей предстоит важное дело – возглавить международную команду для полёта на Марс. Эмма должна будет отправиться с группой астронавтов на красную планету на три года. На этот длительный срок ей придется отказаться от многого: расстаться с любимым супругом и маленькой дочуркой. Но она хоть и будет скучать, все же важнее для нее выполнить свой долг.
Сериал "Вдали"
Команда будет состоять из астронавтов из разных стран: Китая, России, Великобритании и Индии. Каждый из них, как и Эмма, оставил дома семью и привычную жизнь. У каждого члена команды за плечами есть личная драма, и у них будет три года, чтобы справиться со своими переживаниями и все переосмыслить.
Дар (2019)
Сериал "Дар"
Сериал расскажет о молодой турецкой художнице Атийе. Она живет в Стамбуле и встречается с богатым мужчиной по имени Озан. У девушки есть один секрет: с детства ей не дает покоя один символ, который ее постоянно преследует. Девушка изображает его на своих картинах, но не может понять его истинное значение.
Сериал "Дар"
В один день все меняется. Происходят раскопки в Гёбекли-Тепе, в ходе которых находят необычный артефакт, а на нем изображен тот самых загадочный символ. Эта находка имеет какое-то отношение к главной героине, она как будто имеет с артефактом связь. Поэтому она решает ехать искать ответы.
Мертвая зона (2017)
Сериал "Мертвая зона"
События происходят в городке Вильфранш, который находится посреди огромного леса. В городе, где не ловит даже сигнал мобильной связи, хранятся странные и порой страшные тайны. Здесь немало мест, которых не найти на карте, а статистика убийств просто зашкаливает. Прокурор Франк Сириани начинает интересоваться происходящем в Вильфранше, он утопает в куче открытых дел, которые уже успели стать висяками.
Сериал "Мертвая зона"
В городе живет очень интересная женщина, инспектор Лорен Вайс. Она имеет необычную связь с природой, чем и известна. А также женщина стала в прошлом жертвой преступления. Прокурор хочет понять, в чем причина такого количества преступлений, но Лорен не может ему помочь, хотя у нее возникают подозрения, что ответ кроется в лесу.
3% (2016 — 2020)
Сериал "3%"
Бразильская антиутопия с элементами триллера понравится желающим заглянуть в будущее, каким его видят авторы этого проекта. Сюжет развивается в будущем и показывает, каким стал мир, построенный на абсолютном социальном неравенстве.
Сериал "3%"
В этом сериале 97% населения живёт в нищете внутри «Материка», и лишь 3% живут в свое удовольствие на территории «Побережья». По сути, мир поделили на рай и ад. Лишь раз в жизни каждый человек получает шанс перейти из низших слоев в настоящую сказку. Отбор жесткий, почти в стиле голодных игр.
Несгибаемая Кимми Шмидт (2015-2019)
Сериал "Несгибаемая Кимми Шмидт"
Неспешный душевный сериал расскажет о том, что человека не могут сломить никакие обстоятельства. Заряженный на позитивное мышление сериал поведает о том, с чем сталкивается человек, который покинул религиозную секту и как строится его жизнь в обычном мире среди обычных людей.
Сериал "Несгибаемая Кимми Шмидт"
Главная героиня по имени Кимми Шмидт провела под землей в бункере пятнадцать лет вместе с четырьмя последовательницами шарлатана-мессии. Они верили, что ядерный апокалипсис уничтожил планету, и в живых остались лишь они.
После освобождения, Кимми решает начать новую жизнь. И хоть мир до неузнаваемости изменился, она не теряет оптимизма и решимости жить и дышать полной грудью.
Нетипичный (2017 — 2021)
Сериал "Нетипичный"
Сериал поведает зрителю о страдающем аутизмом парне по имени Сэм. Его диагноз немало проблем приносит его семье, но он не просто заставляет родных примириться с собственными особенностями, но полностью их себе подчиняет.
У него в голове постоянно живут звуки и чтобы их не слышать, парень не снимает наушники. Аутизм не позволяет Сэму воспринимать эмоции других адекватно, а без постоянных ритуалов он может потерять самоконтроль.
Сериал "Нетипичный"
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