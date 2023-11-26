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12 малоизвестных сериалов Netflix, которые стоит посмотреть



О новых сериалах мегапопулярного стриминогового сервиса Netflix почти всегда много говорят в прессе. Громкие премьеры привлекают к себе все внимание кинокритиков и сериаломанов, а вот некоторые проекты остаются почти незамеченными или менее обсуждаемыми. Расскажем, какие не очень известные сериалы от Netflix стоит посмотреть прямо сегодня.

Американский вандал (2017 — 2018)


Сериал "Американский вандал"

Сериал "Американский вандал"

Проект точно зайдет поклонникам стёба и подросткового юмора. «Американский вандал» снят в жанре псевдодокументалистики и является, по сути, пародией на известные процедуралы. В первом сезоне зрителю предлагают окунуться в школьное расследование одного дерзкого случая вандализма: кто-то из учеников разрисовал 27 учительских машин фаллическими символами.



Сериал "Американский вандал"

Сериал "Американский вандал"

Администрация тут же находит виноватого. Местный хулиган Дилан Максуэлл как нельзя лучше походил под профиль школьного вандала, ведь похожие прецеденты в его пёстрой биографии уже имели место. Однако старшеклассник заявляет, что он невиновен. Друг Дилана Сэм Экланд и еще один старшеклассник Питер Мальдонадо решают взяться за это дело и начинают расследование, чтобы спасти друга от исключения из школы и найти настоящего преступника.

Охотник за разумом (2017–2019)


Сериал "Охотник за разумом"

Сериал "Охотник за разумом"

Любители историй про серийных убийц и маньяков смогут пополнить коллекцию любимых сериалом этим проектом. Очередное творение Netflix основано на документальной книге «Охотники за умами: ФБР против серийных убийств». Режиссером выступает сам Дэвид Фмнчер.

В конце 70-х годов берет свое начало интереснейшая дисциплина – криминальная психология. Это становится настоящим прорывом в работе детективов, ведь дает наконец-то возможность составить психологический портрет преступника.
Сериал "Охотник за разумом"

Сериал "Охотник за разумом"

Агенты ФБР Холден Форд и Билл Тенч должны провести исследование, опросив маньяков и серийных убийц. Им предстоит понять, как эти люди мыслят, ведь это может дать толчок для текущих расследований. На помощь в таком интересном деле агентам проходит профессор психологии Венди Карр.

Жизни матрешки (2019)


Сериал "Жизни матрешки"

Сериал "Жизни матрешки"

Безусловно, это один из самых интересных и ярких сериалов стримингового сервиса. Но для многих он так и прошел незамеченным. Комедийная драма, основной фишкой которой является концепция временной петли. В центре сюжета девушка по имени Надя, любящая тусоваться и отрываться разработчица игр. Она живет в свое удовольствие и празднует свой 36-й День рождения на шумной вечеринке в компании своих близких и не очень друзей.

 
Сериал "Жизни матрешки"

Сериал "Жизни матрешки"

Надя заходит в ванную, включается трек Харри Нильссона Gotta Get Up и она ни о чем не думая, возвращается к друзьям. После вечеринки девушка идет искать своего кота, который то и дело куда-то исчезает. И внезапно ее сбивает машина. Обычный человек бы погиб от такого удара, и Надя отдает Богу душу, но… Внезапно именинница снова стоит перед зеркалом, играет та же песня, а за дверью уборной продолжается вечеринка. Надя попадает во временную петлю, и пытается понять, что делать дальше. Скоро оказывается, что не одна она оказалась в такой странной ситуации.

Долг/стыд (2019)


Сериал "Долг"

Сериал "Долг"

Главаря одного из самых опасных преступных кланов Токио убивают. Становится ясно, что орудием преступления была катана и не обычная, а ранее принадлежавшая Фукухаре - лидеру клана-конкурента. Он и глава токийской полиции решают, что за дело нужно взяться опытному детективу Кэндзо Мори. Он к этому делу имеет не только профессиональное отношение. Его младший брат, которого считают погибшим, украл фигурирующую в деле катану, и теперь полиция выдвигает версию, что убийца он.
Сериал "Долг"

Сериал "Долг"

Детектив Мори под прикрытием прибывает в Лондон. У него есть четкая задача: найти брата как можно быстрее, ведь от этого зависит безопасность собственной семьи и то, как долго между бандами будет хоть и хрупкий, но мир.

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Сплошной отстой! (2018)


 

 
Сериал "Сплошной отстой!"

Сериал "Сплошной отстой!"

Действия молодежного сериала разворачиваются в небольшом городке Борин, что переводится как «скучный». Жизнь у людей в нем обычная, ничем не примечательная и, можно сказать, пресная. На дворе 1996 год и зрителю покажут, как жила молодежь до того, как мир захватил интернет и смартфоны. В местной школе ученики стараются хоть как-то скрасить однотипные дни и пытаются найти себя.
Сериал "Сплошной отстой!"

Сериал "Сплошной отстой!"

В сериале показано классическое деление школьного общества на группировки: лидеры и аутсайдеры. Но в этой же школе неудачники поделились на две группы: клуб аудио/видео и клуб драмы. И хотя они друг друга недолюбливали, все же ребята решают забыть о противоречиях, ведь у них есть общая цель: съемки настоящего кино.

Маньяк (2018)


Сериал "Маньяк"

Сериал "Маньяк"

Зрителя с первых минут знакомят с Энни Лендсберг, молодой, но очень несчастной с виду девушкой. Еще не так давно героиня была по-настоящему счастливой, встречалась с любимым человеком. Но потом в отношениях начался разлад, и в итоге пара рассталась, не сумев найти выход. Для Энни это стало настоящим ударом и ей очень сложно совладать со своими эмоциями.
Сериал "Маньяк"

Сериал "Маньяк"

Второго главного героя зовут Оуэн Милгрим. У него есть свои проблемы: с детства он страдает личностными нарушениями. Со временем дело усугубляется, и он становится регулярным клиентом психиатров. Единственное, чего хочет Оуэн – решить свою проблему.

Этим двум психологически нестабильным людям предстоит встретиться. Они дают согласие на участие в экспериментальном лечении. Чтобы избавиться от своих недугов, они решаются на принятие совершенно нового препарата. Однако не все идет по маслу, и обещанное действие лекарства оказывается не таким, как им обещали. Вместо того, чтобы излечиться и вернуться в реальность, они переносятся из созданного их болезненным сознанием выдуманного мира в совсем нереальное пространство. И оно становится для главных героев общим.

Биохакеры (2020 – 2021)


Сериал "Биохакеры"

Сериал "Биохакеры"

В центре сюжета Мия – студентка медуниверситета и ее хладнокровная преподавательница Таня Лоренц. Своим студентам профессор внушает, что они своей работой делают бога никому не нужным. Лоренц намерена бороться с генетическими заболеваниями и уничтожать их еще до рождения ребенка – в утробе матери.
Сериал "Биохакеры"

Сериал "Биохакеры"

Профессор для достижения своей цели постоянно проводит эксперименты, причем не только на базе университета, но и секретной закрытой лаборатории. Мия начинает подозревать Таню в чем-то, она понимает, что что-то не так, но пока не видит в чем конкретно дело. Постепенно главная героиня вместе со зрителями начинает открывать новые детали и пазл понемногу складывается.

Со стороны кажется, что Мия просто студентка с необычайно тягой к новым знаниям. Но она хочет узнать, как гибель ее родителей и брата связаны с исследованиями Лоренц. Правда становится слишком ужасной и непонятно выдержит ли Мия её.

Вдали (2020)


Сериал "Вдали"

Сериал "Вдали"

В центре сериала американская женщина-астронавт по имени Эмма Грин. Ей предстоит важное дело – возглавить международную команду для полёта на Марс. Эмма должна будет отправиться с группой астронавтов на красную планету на три года. На этот длительный срок ей придется отказаться от многого: расстаться с любимым супругом и маленькой дочуркой. Но она хоть и будет скучать, все же важнее для нее выполнить свой долг.
Сериал "Вдали"

Сериал "Вдали"

Команда будет состоять из астронавтов из разных стран: Китая, России, Великобритании и Индии. Каждый из них, как и Эмма, оставил дома семью и привычную жизнь. У каждого члена команды за плечами есть личная драма, и у них будет три года, чтобы справиться со своими переживаниями и все переосмыслить.

Дар (2019)


 
Сериал "Дар"

Сериал "Дар"

Сериал расскажет о молодой турецкой художнице Атийе. Она живет в Стамбуле и встречается с богатым мужчиной по имени Озан. У девушки есть один секрет: с детства ей не дает покоя один символ, который ее постоянно преследует. Девушка изображает его на своих картинах, но не может понять его истинное значение.
Сериал "Дар"

Сериал "Дар"

В один день все меняется. Происходят раскопки в Гёбекли-Тепе, в ходе которых находят необычный артефакт, а на нем изображен тот самых загадочный символ. Эта находка имеет какое-то отношение к главной героине, она как будто имеет с артефактом связь. Поэтому она решает ехать искать ответы.

Мертвая зона (2017)


Сериал "Мертвая зона"

Сериал "Мертвая зона"

События происходят в городке Вильфранш, который находится посреди огромного леса. В городе, где не ловит даже сигнал мобильной связи, хранятся странные и порой страшные тайны. Здесь немало мест, которых не найти на карте, а статистика убийств просто зашкаливает. Прокурор Франк Сириани начинает интересоваться происходящем в Вильфранше, он утопает в куче открытых дел, которые уже успели стать висяками.
Сериал "Мертвая зона"

Сериал "Мертвая зона"

В городе живет очень интересная женщина, инспектор Лорен Вайс. Она имеет необычную связь с природой, чем и известна. А также женщина стала в прошлом жертвой преступления. Прокурор хочет понять, в чем причина такого количества преступлений, но Лорен не может ему помочь, хотя у нее возникают подозрения, что ответ кроется в лесу.

3% (2016 — 2020)


Сериал "3%"

Сериал "3%"

Бразильская антиутопия с элементами триллера понравится желающим заглянуть в будущее, каким его видят авторы этого проекта. Сюжет развивается в будущем и показывает, каким стал мир, построенный на абсолютном социальном неравенстве.
Сериал "3%"

Сериал "3%"

В этом сериале 97% населения живёт в нищете внутри «Материка», и лишь 3% живут в свое удовольствие на территории «Побережья». По сути, мир поделили на рай и ад. Лишь раз в жизни каждый человек получает шанс перейти из низших слоев в настоящую сказку. Отбор жесткий, почти в стиле голодных игр.

Несгибаемая Кимми Шмидт (2015-2019)


Сериал "Несгибаемая Кимми Шмидт"

Сериал "Несгибаемая Кимми Шмидт"

Неспешный душевный сериал расскажет о том, что человека не могут сломить никакие обстоятельства. Заряженный на позитивное мышление сериал поведает о том, с чем сталкивается человек, который покинул религиозную секту и как строится его жизнь в обычном мире среди обычных людей.
Сериал "Несгибаемая Кимми Шмидт"

Сериал "Несгибаемая Кимми Шмидт"

Главная героиня по имени Кимми Шмидт провела под землей в бункере пятнадцать лет вместе с четырьмя последовательницами шарлатана-мессии. Они верили, что ядерный апокалипсис уничтожил планету, и в живых остались лишь они.

После освобождения, Кимми решает начать новую жизнь. И хоть мир до неузнаваемости изменился, она не теряет оптимизма и решимости жить и дышать полной грудью.

Нетипичный (2017 — 2021)


Сериал "Нетипичный"

Сериал "Нетипичный"

Сериал поведает зрителю о страдающем аутизмом парне по имени Сэм. Его диагноз немало проблем приносит его семье, но он не просто заставляет родных примириться с собственными особенностями, но полностью их себе подчиняет.

У него в голове постоянно живут звуки и чтобы их не слышать, парень не снимает наушники. Аутизм не позволяет Сэму воспринимать эмоции других адекватно, а без постоянных ритуалов он может потерять самоконтроль.
Сериал "Нетипичный"

Сериал "Нетипичный"

 

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