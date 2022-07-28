Летняя уборка без усилий

Мытьё батарей для многих — сущая мука, а промыть современный радиатор кажется практически невыполнимой задачей — щели между секциями столь малы, что в них не пролезет даже мизинец.



Что же делать? Оказывается проблема решается очень просто и в считанные минуты. Ниже — сразу два способа избавиться от залежей пыли внутри батареи.



Способ 1

Способ 2

Берём ножницы и заклеиваем концы кусочками скотча или изоленты.От губки для мытья посуды отрываем жёсткий слой и отрезаем примерно половину.Смачиваем губку в тёплой воде с моющим средством и зажимаем в ножницах. Вставив ножницы в щель между секциями радиатора проводим губкой вверх-вниз.Губка отлично собирает пыль.Набираем в ёмкость тёплой воды с моющим средством. При помощи ковшика сверху, а затем и в отверстия каждой секции, проливаем воду.Перед процедурой под батарею ставим тазик, в который будет сливаться грязная вода.В заключение протираем поверхность радиатора тряпочкой, собирая лишнюю влагу.Всё! Батарея абсолютно чиста!