Летняя уборка без усилий

Мытьё батарей для многих — сущая мука, а промыть современный радиатор кажется практически невыполнимой задачей — щели между секциями столь малы, что в них не пролезет даже мизинец.
Что же делать? Оказывается проблема решается очень просто и в считанные минуты. Ниже — сразу два способа избавиться от залежей пыли внутри батареи.
Способ 1
Берём ножницы и заклеиваем концы кусочками скотча или изоленты.
От губки для мытья посуды отрываем жёсткий слой и отрезаем примерно половину.
Смачиваем губку в тёплой воде с моющим средством и зажимаем в ножницах. Вставив ножницы в щель между секциями радиатора проводим губкой вверх-вниз.
Губка отлично собирает пыль.
Способ 2
Набираем в ёмкость тёплой воды с моющим средством. При помощи ковшика сверху, а затем и в отверстия каждой секции, проливаем воду.
Перед процедурой под батарею ставим тазик, в который будет сливаться грязная вода.
В заключение протираем поверхность радиатора тряпочкой, собирая лишнюю влагу.
Всё! Батарея абсолютно чиста!
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