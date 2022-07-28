С нами не соскучишься!

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fenicsman иванов
    И гаврилов и тот кто это публикует  зря стараютсяНеприкрытая правд...
  • Александр К
    Предлагаю делать наколки в мозгу, их будет не видно из-за отсутствия мозгов!!!25 удивительных и...
  • Ингерман Ланская
    как жаль, что не попала - столько бы миллионов Русских жизней сохранилаУбежденная террор...

Летняя уборка без усилий

Мытьё батарей для многих — сущая мука, а промыть современный радиатор кажется практически невыполнимой задачей — щели между секциями столь малы, что в них не пролезет даже мизинец.

Что же делать? Оказывается проблема решается очень просто и в считанные минуты. Ниже — сразу два способа избавиться от залежей пыли внутри батареи.

Способ 1



Берём ножницы и заклеиваем концы кусочками скотча или изоленты.

Летняя уборка без усилий

От губки для мытья посуды отрываем жёсткий слой и отрезаем примерно половину.

Летняя уборка без усилий

Смачиваем губку в тёплой воде с моющим средством и зажимаем в ножницах. Вставив ножницы в щель между секциями радиатора проводим губкой вверх-вниз.

Летняя уборка без усилий

Губка отлично собирает пыль.

Летняя уборка без усилий

Способ 2



Набираем в ёмкость тёплой воды с моющим средством. При помощи ковшика сверху, а затем и в отверстия каждой секции,  проливаем воду.

Летняя уборка без усилий

Перед процедурой под батарею ставим тазик, в который будет сливаться грязная вода.

Летняя уборка без усилий

В заключение протираем поверхность радиатора тряпочкой, собирая лишнюю влагу.
Всё! Батарея абсолютно чиста!


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыУборка
Обсудить

Картина дня

наверх