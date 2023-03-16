Куда попадет пуля, если выпустить ее прямо в небо

Что будет с пулей, выпущенной из огнестрельного оружия прямо в небо под углом 90 градусов? Вопрос, казалось бы, даже не детский. Однако с ответом на него в действительности все не так просто. Куда интереснее побочная деталь данного вопроса: представляет ли какую-либо угрозу для человека такая пуля-путешественница?
Стрельба в небо небезопасна. /Фото: zercalo.org.
Закон всемирного тяготения говорит нам о том, что пуля, выпущенная вверх в результате выстрела из огнестрельного оружия, гарантированно вернется обратно на землю. В условиях атмосферы нашей Матушки-Земли в этом сомневаться не приходится. Боеприпасу придается слишком малое усилие для того, чтобы он мог преодолеть силу тяготения и сопротивление воздуха и выйти на околоземную орбиту. Так что рано или поздно пуля просто упадет на землю.
Пуля вернется вниз. /Фото: sangalokhabar.com.
Характеристики полета пули будут зависеть от угла выстрела, типа боеприпаса, погодных условий и конечно же того оружия из которого был произведен выстрел. Это уже слишком большой набор условий для того, чтобы дать какой-то общий ответ. Прозвучит смешно, но серьезные эксперименты по изучению поведения пули при стрельбе в небо действительно проводились. Практика испытаний показывает: при выстреле под углом в 90 градусов пуля не способна пролететь расстояние, превышающее 2 километра.
Не стоит стрелять в воздух. /Фото: postila.ru.
Набрав максимально доступную высоту поражающий элемент устремится вниз. Однако, траектория падения может сильно отличаться от траектории набора высоты. Скорее всего боеприпас будет сносить ветром. Кроме того, пуля начнет сильно крутиться из-за своей формы. При этом скорость падения железяки может достигать 180 метров в секунду. Много это или мало? Очень много. Для нанесения серьезных увечий человеку куску металла размером с пулю достаточно скорости падения в 60 метров в секунду.
Пуля всегда вернется. /Фото: baikal24-sport.ru.
Может ли падающая с неба пуля убить? Легко. В истории известно немало случаев, когда падающие с неба пули убивали людей. В 2003 году в Ираке в результате стрельбы в воздух по поводу смерти сыновей Саддама Хусейна погибло до 20 человек. В 2017 году американский политик Армандо Мартинес получил в голову упавшую с неба пулю 223-калибра, которая застряла в верхнем слое мозга. Мартинеса чудом спасли врачи. В 2010 году в США от падающей пули погиб Маркель Петерс в возрасте 4 лет. В 2013 году в канун Нового года от падающей пули погибла американка Алия Бойер. Список прецедентов известных истории можно продолжать еще долго.
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