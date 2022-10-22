Что было общего у советского шоколада и шампанского и другие факты про сладости времен СССР

Шоколад был и останется любимым лакомством многих людей. Во времена СССР заветная плитка была не просто вкусным «баловством», но и могла послужить взяткой при решении каких-либо проблем. Люди старшего поколения прекрасно помнят ярко упакованные шоколадки, которые так обожали взрослые и дети и за которыми нередко стояли в очередях. Читайте в материале интересные факты о самом известном шоколаде советских времен.
Знаменитая «Аленка» и «Гвардейский»
Шоколад «Гвардейский» был выпущен в честь победы над фашистскими войсками под Москвой. /Фото: uniconf.ru
1965 год ознаменовался принятием новой продовольственной программы СССР. Сладкоежки могли порадоваться этому событию, потому что в продажу поступил шоколад с милым названием «Алёнка».
Заветные плитки представляли собой вкусный молочный шоколад, а цена не могла не радовать — она была более, чем доступна.
Интересный факт: шоколад «Алёнка» был уникальным продуктом еще и потому, что после его появления правительство издало запретительное постановление. В чем же было дело? Так как шоколадка была очень вкусной, а на упаковке изображалась очаровательная малышка в платке, имя «Аленка» стала фаворитом среди советских граждан.
Новорождённых девочек стали повсеместно называть Аленками. Когда этот приобрело характер эпидемии, правительство выпустило официальный запрет, в котором указывалось, что регистрировать новорожденных, давая им уменьшительно-ласкательные имена, запрещено.
А кто же на самом деле изображён на обложке шоколада? Действительно ли это девочка Аленка? Нет. Этим ребенком была маленькая дочка фотографа Геринаса. Он послал фотографию дочурки на конкурс, который завод «Красный Октябрь» проводил в 1964 году и выиграл его.
Это была не первая победа: очаровательная пухлая Леночка Геринас в возрасте восьми месяцев уже красовалась на обложке первого выпуска журнала «Здоровье», и произошло это в 1962 году.
Еще один известный шоколад назывался «Гвардейский» и имел интересную историю. В тяжелые времена, когда пылала Великая отечественная война, в 1942 году, правительством была поставлена перед фабрикой «Красный Октябрь» ответственная задача — как можно быстрее создать новейший шоколад, который должен был быть посвящен победе советской армии под столицей СССР.
В иное время рецептура шоколада разрабатывалась достаточно долго, требовались месяцы. Что качается «Гвардейского», то в случае с ним на все ушел один день! Работники «Красного Октября» потрудились на славу. Кроме того, во время войны на заводе делали не только сладкие лакомства, но и каши-концентраты для бойцов и сигнальные шашки. Государственный комитет обороны наградил «Красный октябрь»: семь раз коллектив получал Почетное знамя.
Золотой ярлык: что роднило его с советским шампанским и гомельский Спартак
Качество шоколада «Золотой ярлык» и «Спартак» было очень высоким.
Многие помнят вкусный десерт — шоколад «Золотой ярлык». Не очень правильным будет говорить о его советском происхождении, поскольку в первый раз лакомство было произведено в далеком 1908 году. И произошло это на фабрике кондитерских изделий «Эйнем», которая с 1922 года стала носить гордое название «Красный Октябрь».
Когда в продаже появился «Золотой ярлык», это была сенсация, о которой даже написали в газетах. Стильная упаковка привлекала внимание и очень нравилась покупателям. Сегодня неизвестно, кто нарисовал эскиз для обложки. Второе рождения «Золотой ярлык» получил в шестидесятых годах, и разработкой обложки тогда занялся Михаил Губонин. Это был знаменитый художник, который работал с изделиями «Красного Октября». Самое известное его произведение — этикетка для знаменитого «Советского шампанского».
В двадцатых годах 20 века (а точнее — в 1924 году) в Гомеле стал работать кондитерский завод «Просвет». На нем изготавливали карамельные конфеты, ириски и мармелад. О шоколаде речи не шло, его называли «шалостью буржуазии», да и цена кусалась. В 1931 году заводу дали революционное название «Спартак», в честь непокорного литературного героя.
Предприятие постепенно набирало обороты. После войны появилась шоколадная плитка «Спартак», которая мгновенно стала популярной среди населения. Его с удовольствием ели люди всех возрастов, более того, «Спартак» экспортировали за рубеж, и он очень быстро получил международное признание.
Пористость и порции: Конек-Горбунок и Вдохновение
На обертке «Вдохновения» была изображена хрупкая балерина. /Фото: i.ytimg.com
История воздушного шоколада началась в 1935 году, в строгой Англии. А в советском союзе воздушное чудо возникло только в 1967 году, когда в магазинах появился знаменитый шоколад «Конёк-Горбунок». Дети его обожали! Потрясающий молочный привкус, яркая обложка и «волшебные» пузырьки, которые лопались на языке. «Мама, купи мне «Горбунка»!» Такую фразу можно было услышать почти в каждом продуктовом магазине.
Еще одна знаменитая сладость — порционный шоколад «Вдохновение». История его возникновения очень интересна: когда Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин был во Франции, его угостили шоколадом, который был в виде оригинальных миниатюрных плиточек. Косыгин вернулся домой и немедленно поручил Второй Государственной кондитерской фабрике сделать подобное чудо. «Вдохновение» в темно-синей картонной коробочке, где лежали брусочки, завёрнутые в фольгу, появилось в 1967 году. На обложке изобразили балерину, ведь русское балетное искусство всегда было мировой гордостью.
И еще один знаменитый шоколад — «Люкс». Это была негласная валюта для поощрения нужных людей. И сегодня он в топе лучших в стране. Делает лакомство по-прежнему Вторая кондитерская фабрика, только теперь она носит название концерн Бабаевский. Во времена СССР наивкуснейшим, качественным (высшая категория) «Люксом» был тот, что выпускала фабрика №1 в Свердловске.
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