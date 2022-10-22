Что было общего у советского шоколада и шампанского и другие факты про сладости времен СССР

Знаменитая «Аленка» и «Гвардейский»

Шоколад «Гвардейский» был выпущен в честь победы над фашистскими войсками под Москвой. /Фото: uniconf.ru

Золотой ярлык: что роднило его с советским шампанским и гомельский Спартак

Качество шоколада «Золотой ярлык» и «Спартак» было очень высоким.











Пористость и порции: Конек-Горбунок и Вдохновение

На обертке «Вдохновения» была изображена хрупкая балерина. /Фото: i.ytimg.com