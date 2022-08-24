Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    А красиво и аппетитноМыло, которое выг...
  • Ивановна
    Вот что оно. Лишняя трата денегПродукты, которые...
  • Iosif Pyatunin
    Господи, сколько всякой хрени - обнимай, целуй,в глазки ей смотри. - Драть сучку в постели по-чёрному и вся недолга. ...47 способов сдела...

Необычный способ заготовки томатной пасты

Приготовьте томатную пасту необычным способом. Благодаря ему, в продукте сохранятся все полезные вещества и витамины, потому что ни варить, ни запекать ничего не нужно.

Необычный способ заготовки томатной пасты

Ингредиенты:

7 кг помидоров;
5-6 сладких перцев;
2 ст. л. + 1 ч. л. соли;
3 ст. л. растительного масла.

Помидоры и перцы нарежьте крупными кусочками. Переложите их в достаточно вместительную посуду (например, кастрюлю), послойно пересыпая 2 ст. л. соли. Накройте крышкой, переставьте в холодильник на ночь.

Необычный способ заготовки томатной пасты

На следующий день слейте сок. Его можно выпить — он очень вкусный и полезный.

Необычный способ заготовки томатной пасты

Оставшуюся массу пропустите через блендер, а затем протрите через сито, чтобы убрать семечки. Если они вам не мешают, этап с ситом можно пропустить.

Необычный способ заготовки томатной пасты

Получившуюся гладкую массу перелить на три противня нетолстым слоем. Выставить на балкон на солнце.

Необычный способ заготовки томатной пасты

В первый день сделать небольшое отверстие в центре пасты, чтобы там скапливалась жидкость. Убирать её ложкой пару раз в день. Пасту перемешивать периодически. На ночь прикрывать марлей или занести в комнату.

Необычный способ заготовки томатной пасты

На следующий день пасты станет в два раза меньше. Переложить всю пасту на одну сторону противня и поставить под небольшим наклоном, чтобы стекала жидкость. Также периодически перемешивать, накрывать на ночь марлей.



Необычный способ заготовки томатной пасты

Если погода достаточно жаркая, на третий день паста уже будет готова. Добавьте в неё 3 ст. л. растительного масла + 1 ч. л. соли, перемешайте.

Необычный способ заготовки томатной пасты

Разложите по чистым, сухим банкам. Сверху залейте небольшим количеством растительного масла, чтобы паста была полностью покрыта. Закройте крышкой и храните в холодильнике длительное время. Из 7 кг получится 1 кг вкусной, натуральной томатной пасты без варки, с сохранением всех витаминов!

Необычный способ заготовки томатной пасты

Подробнее о том, как заготовить томатную пасту необычным способом, смотрите в видео ниже:




Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Томатная пастазаготовка
Обсудить

Картина дня

наверх