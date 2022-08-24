Необычный способ заготовки томатной пасты

Приготовьте томатную пасту необычным способом. Благодаря ему, в продукте сохранятся все полезные вещества и витамины, потому что ни варить, ни запекать ничего не нужно.







Ингредиенты:



7 кг помидоров;

5-6 сладких перцев;

2 ст. л. + 1 ч. л. соли;

3 ст. л. растительного масла.



Помидоры и перцы нарежьте крупными кусочками. Переложите их в достаточно вместительную посуду (например, кастрюлю), послойно пересыпая 2 ст. л. соли. Накройте крышкой, переставьте в холодильник на ночь.







На следующий день слейте сок. Его можно выпить — он очень вкусный и полезный.







Оставшуюся массу пропустите через блендер, а затем протрите через сито, чтобы убрать семечки. Если они вам не мешают, этап с ситом можно пропустить.







Получившуюся гладкую массу перелить на три противня нетолстым слоем. Выставить на балкон на солнце.







В первый день сделать небольшое отверстие в центре пасты, чтобы там скапливалась жидкость. Убирать её ложкой пару раз в день. Пасту перемешивать периодически. На ночь прикрывать марлей или занести в комнату.







На следующий день пасты станет в два раза меньше. Переложить всю пасту на одну сторону противня и поставить под небольшим наклоном, чтобы стекала жидкость. Также периодически перемешивать, накрывать на ночь марлей.

Если погода достаточно жаркая, на третий день паста уже будет готова. Добавьте в неё 3 ст. л. растительного масла + 1 ч. л. соли, перемешайте.Разложите по чистым, сухим банкам. Сверху залейте небольшим количеством растительного масла, чтобы паста была полностью покрыта. Закройте крышкой и храните в холодильнике длительное время. Из 7 кг получится 1 кг вкусной, натуральной томатной пасты без варки, с сохранением всех витаминов!Подробнее о том, как заготовить томатную пасту необычным способом, смотрите в видео ниже: