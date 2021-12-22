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10 бородатых женщин, которые бросили вызов обществу и сломали стереотипы


Бородатые женщины...

Бородатые женщины...

Лет этак 100 с лишним назад так называемые «выставки уродцев» были весьма популярны. И пока одни участник фрик-шоу превращались в рабов и «экспонаты», их продавали, как товар то другие люди с необычной внешностью использовали свои физические отличия, чтобы достигнуть финансовой независимости. Поэтому сегодняшняя мода на фриков – это совсем не новость. В этом обзоре 10 бородатых женщин, которые жили в разное время на протяжении последних 500 лет и бросили вызов обществу и существующим стереотипам.

1. Хулия Пастрана


Бородатая женщина Хулия Пастрана.

Бородатая женщина Хулия Пастрана.

 

История Хулии Пастраны - одна из самых печальных и душераздирающих историй о злоупотреблениях и дегуманизации в истории шоу-бизнеса. Родившуюся в 1834 году в Мексике Пастрану называли «женщиной-обезьяной», «женщиной-медведицей», «женщиной-бабуином» или «самой уродливой женщиной в мире» из-за ее необычных особенностей и волосатого лица и тела. У нее посмертно был диагностирован гипертрихоз, из-за чего у Хулии и был настолько обильный волосяной покров, а также гиперплазия десны, из-за чего губы и десны были толстые и выступающие.

Пастрана была невероятно умной и успешной женщиной. Она говорила на трех языках, а также умела танцевать и петь оперные партии, причем с большим мастерством.
Ее забрал из мексиканского детского дома губернатор штата Синалоа, после чего девочку отвезли в Нью-Йорк. Вскоре у нее появился личный менеджер, и она начала путешествовать по всему миру. В течение шести коротких лет она стала невероятно популярной.

Достижения и умения Хулии ценились зрителями еще больше из-за ее внешности. Она вышла замуж за своего менеджера и вскоре забеременела. Ребенок унаследовал гипертрихоз матери, но умер вскоре после рождения. Хулия пережила его ненадолго, умерев через пять дней из осложнений при родах, в возрасте всего лишь 26 лет. Затем ее муж продолжил демонстрировать тела жены и ребенка, из которых сделал чучела, будто они были просто музейными экспонатами, а не людьми.

2. Жозефина Клофулия


Бородатая женщина Жозефина Клофулия.

Бородатая женщина Жозефина Клофулия.

 

Жозефина Бойдекен родилась в 1831 году в Швейцарии. У нее были волосы по всему телу при рождении, а к двум годам у девочки выросла полная борода. Не зная, что делать с дочерью, ее родители отправили девочку в школу-интернат, где она и получила образование. После окончания школы Жозефина стала публично демонстрировать свою «особенность», а ее первым агентом стал родной отец. Впоследствии она познакомилась с очень бородатым мужчиной по имени Форчун Клофулия, и они поженились.

Впоследствии Жозефина Клофулия стала матерью. Ее первый ребенок умер, но ее второй, сын выжил и также «обзавелся» прекрасной бородой в младенчестве. Жозефина вместе со своим бородатым сыном начала выступать со знаменитым американским шоуменом и антрепренером Ф.Т. Барнумом. Жозефина Клофулия стала известна благодаря скандалу, когда ее обвинили в том, что она на самом деле является мошенником-мужчиной. Ее невиновность подтвердили 3 врача. О более поздних годах Жозефины Клофулии неизвестно ничего, но они, должно быть, были лучше, чем жизнь Хулии Пастраны.

3. Хелена Антония


Бородатая женщина Хелена Антония.

Бородатая женщина Хелена Антония.

 

Сегодня сохранилось очень мало информации о Хелене Антонии, бородатой даме, родившейся в 1500-х годах, но ее статус и ее роль при дворе священной римской императрицы Марии Испанской делают эту таинственную бородатую женщину более чем достойной включения в данный список. Хелена Антония была бородатой карлицей, которую ценили настолько, что на портрете ее нарисовали как члена королевского двора.

Несмотря на свою окладистую бороду, она явно одевалась в женскую одежду того времени. Неизвестно, считалась ли Хелена Антония «полноценной» женщиной и членом королевского двора или же она играла роль шута. Каким бы ни был ее статус, Хелены Антонии портрет вошел в историю.

4. Энни Джонс


Бородатая женщина Энни Джонс.

Бородатая женщина Энни Джонс.

 

Энни Джонс родилась в 1865 году в США. Борода у девочки начала формироваться еще в утробе матери и была прекрасно видна при рождении. В возрасте одного года ее окрестили «Младенцем Исава» и начали выставлять в «шоу уродов» Финеаса Барнума. После того, как ей предложили 150 долларов в неделю (а на то время это была крупная сумма), мать Энни переехала в Нью-Йорке с дочерью.

Со временем Энни стали называть «Ребенок Исава», а затем и «Леди Исава», и по сути была профессиональным уродом, путешествующим по миру. Девушка стала выдающимся музыкантом и сама начала подчеркивать свою внешность, отрастив волосы на голове до более чем 1,8 м. Энни была замужем дважды и умерла в возрасте 37 лет. На сохранившихся фотографиях она видна как нежная, хорошо одетая женщина с роскошной копной ухоженных волос на лице.

5. Клементина Делейт


Бородатая женщина Клементина Делейт.

Бородатая женщина Клементина Делейт.

 

Клементина Делейт была француженкой, которая была знаменита своей красивой раздвоенной бородой. Будучи бородатой с подростковых лет, Клементина была замужем за пекарем и управляла кафе и пекарней в Лотарингии. Первоначально она сбрила бороду, но, увидев еще одну бородатую женщину, уболтала своего мужа, чтобы тот позволил ей отрастить бородку. Пара начала привлекать массу новых клиентов в свое заведение, переименовав его в «Кафе бородатой женщины».

В 1904 году Клементина получила разрешение от правительства одеваться в мужскую одежду, что она иногда и делала. Тем не менее, женщина предпочитала ходить в юбке. Клементина Делейт была преданной женой и матерью усыновленному ребенку. Уже при смерти, не имея возможности писать, она продиктовала свои мемуары и попросила, чтобы на ее надгробии написали: «Здесь лежит Клементина Делейт, бородатая леди».

6. Джейн Барнелл


Бородатая женщина Джейн Барнелл.

Бородатая женщина Джейн Барнелл.

 

Джейн Барнелл обрела славу после роли бородатой женщины в фильме «Уродцы» в 1932 году. Девочка была продана в цирк своей матерью в возрасте четырех лет, когда ее отец ездил в командировку. Этот цирк вскоре уехал в Европу, где Джейн была отдана в приют в Германии, когда заболела. Каким-то образом отец нашел и спас ее, когда ей было пять лет.

Несмотря на подобное неудачное начало в шоу-бизнесе, будучи взрослой, Джейн снова вернулась к выступлениям и была разрекламирована как самая обладательница самой длинной бороды среди женщин (33 см). Она выступала под всевдонимами «Леди Ольга», «Мадам Ольга» и «Леди Ольга Родерик». Барнелл выступала на трапеции, пока железнодорожная авария не оборвала ее карьеру. Затем она стала коммерческим фотографом. Джейн Барнелл несколько раз была замужем и имела двух детей, которых она пережила.

7. Вивиан Уилер


Бородатая женщина Вивиан Уилер.

Бородатая женщина Вивиан Уилер.

 

Вивиан Уилер родилась в 1948 году. В отличие от других женщин в этом списке, Вивиан родилась интерсексуалом и пережила операцию по изменению своих гениталий, чтобы стать женщиной. В то время как мать любила Вивиан, ее отец просто хотел получить деньги с нее. Уже с 5 лет Вивиан большую часть года работала, выступая в фрик-шоу, и отправляла деньги домой.

Во время турне ее брали под опеку старые бородатые женщины, а когда девочка возвращалась домой, там ее заставляли бриться. Когда она выросла, Вивиан сменила свое имя на Малинда Макси и стала верующей. Несмотря на то, что она не считалась привлекательной, женщина была замужем дважды и имела еще двое долгосрочных отношений.

8. Харнаам Каур


Бородатая женщина Харнаам Каур.

Бородатая женщина Харнаам Каур.

 

Харнаам Каур - бородатая женщина, которая является звездой Instagram. Несмотря на то, что у нее есть большая борода из-за эффектов синдрома поликистозных яичников, Харнаам является моделью и настоящей народной любимицей в Instagram. Обычно она щеголяет в ярком тюрбане, декадентской, богато украшенной одежде и украшениях, а также использует лиловую помаду. Британка является примером позитивности и разнообразия красоты в мире, в котором обычно используются определенные рамки относительно того, как должны выглядеть и вести себя женщины.

9. Дженнифер Миллер


Бородатая женщина Дженнифер Миллер.

Бородатая женщина Дженнифер Миллер.

 

Дженнифер Миллер - современная бородатая девушка, которая приняла участие в «шоу уродов» в собственном цирке. Решив не брить лицо, Дженнифер провела всю свою жизнь, занимаясь пропагандой «нестандартной красоты» и феминизма, причем делая это все с изрядной доле юмора. Дженнифер не только владеет цирком Circus Amok, но также является писателем, драматургом, исполнителем и активистом.

10. Коре Бобисути


Бородатая женщина Коре Бобисути.

Бородатая женщина Коре Бобисути.

 

Коре Бобисути - мать, которая, кажется, живет довольно обычной жизнью, за исключением того, что у нее есть большая роскошная борода, которую она охотно демонстрирует в соревнованиях бородачей-мужчин. Коре страдает от изнурительной болезни, называемой синдромом поликистозных яичников. Несмотря на то, что она гордится своей бородой, она с семьей зачастую испытывают неприятные моменты, когда подвергаются насмешкам.

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