Как развить шестое чувство

Внутренний голос — кто-то верит ему, а кто-то не верит даже в его существование. Интуиция для многих людей остается неким странным свойством, близким к явно фантастической телепатии или левитации. Но, на самом деле, развить шестое чувство может в себе каждый человек. Нужно всего лишь приложить к этому усилие.









Физический контроль

Включаем телепата

Отключаем шаблоны

Утренняя тренировка

Ассоциации

Держимся в рамках