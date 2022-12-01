Как развить шестое чувство

Внутренний голос — кто-то верит ему, а кто-то не верит даже в его существование. Интуиция для многих людей остается неким странным свойством, близким к явно фантастической телепатии или левитации. Но, на самом деле, развить шестое чувство может в себе каждый человек. Нужно всего лишь приложить к этому усилие.
Физический контроль
Первым шагом к развитию будет привязка вашей интуиции к определенным физическим ощущениям. Подсознание кидает нам ясно различимые подсказки — вот только большинство людей их пропускают, находясь в постоянном потоке внутреннего диалога. Выделите весь день на понимание того, как именно «разговаривает» с вами интуиция. Выпишите на бумагу, какие ощущения вы испытывали предчувствуя что-то, сбывшееся впоследствии.
Включаем телепата
Теперь, когда у вас уже есть четкое понимание физического ощущения прозрения, нужно научиться включать его по собственному желанию. Задайте себе несложный вопрос и сосредоточьтесь на нужной части тела. Почувствовав знакомые ощущения, сожмите пальцы правой руки в кулак. Повторяйте упражнение изо дня в день — в один прекрасный момент, вам будет достаточно просто сжать руку, чтобы запустить весь механизм.
Отключаем шаблоны
Следующее упражнение направлено на раскрепощение сознания. Потратьте целый день, пытаясь угадать события. Как зовут официанта? В чем придет на работу босс? Куда свернет эта собака? Не бойтесь ошибок. Наша задача — расслабиться и настроить мозг на нужную работу. Месяц подобной практики приучит сознание подключать процесс угадывания в «фоновом» режиме — и вы удивитесь быстрому прогрессу.
Утренняя тренировка
Вам потребуется вставать чуть раньше обычного, чтобы успеть сделать эту небольшую тренировку. Десяти минут будет достаточно. Закройте глаза и не думайте ни о чем. Пусть образы и обрывки мыслей гуляют хаотично. Возьмите блокнот и постарайтесь перенести всю эту бессмыслицу на бумагу. Вечером перечитайте записи и сопоставьте с произошедшими днем событиями. Обнаружили странные совпадения? Так и должно быть. Со временем совпадений будет все больше.
Ассоциации
Опять берем в руки блокнот и начинаем игру в ассоциации. Выберите слов десять и напишите к каждому свой ассоциативный ряд. Закончив, начните заново, постаравшись подобрать к тем же самым словам другие ассоциации. Постепенно логические цепочки уступят место очевидному бреду — это и есть наш улов. Анализируйте полученное тщательно, фраза вроде «лес-волк» может вполне сигнализировать о скорой потере работы.
Держимся в рамках
Самое главное — не пытаться превратиться в супермена, полагающегося только на свою интуицию. Проверяйте все полученные данные логическим контролем. Думайте над тем, как использовать подсказки подсознания и помните, что вполне можете обмануть сами себя.
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