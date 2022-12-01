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Как развить шестое чувство

Внутренний голос — кто-то верит ему, а кто-то не верит даже в его существование. Интуиция для многих людей остается неким странным свойством, близким к явно фантастической телепатии или левитации. Но, на самом деле, развить шестое чувство может в себе каждый человек. Нужно всего лишь приложить к этому усилие.

Как развить шестое чувство

Физический контроль


Первым шагом к развитию будет привязка вашей интуиции к определенным физическим ощущениям. Подсознание кидает нам ясно различимые подсказки — вот только большинство людей их пропускают, находясь в постоянном потоке внутреннего диалога. Выделите весь день на понимание того, как именно «разговаривает» с вами интуиция. Выпишите на бумагу, какие ощущения вы испытывали предчувствуя что-то, сбывшееся впоследствии.

Как развить шестое чувство

Включаем телепата


Теперь, когда у вас уже есть четкое понимание физического ощущения прозрения, нужно научиться включать его по собственному желанию. Задайте себе несложный вопрос и сосредоточьтесь на нужной части тела. Почувствовав знакомые ощущения, сожмите пальцы правой руки в кулак. Повторяйте упражнение изо дня в день — в один прекрасный момент, вам будет достаточно просто сжать руку, чтобы запустить весь механизм.

Как развить шестое чувство

Отключаем шаблоны


Следующее упражнение направлено на раскрепощение сознания.
Потратьте целый день, пытаясь угадать события. Как зовут официанта? В чем придет на работу босс? Куда свернет эта собака? Не бойтесь ошибок. Наша задача — расслабиться и настроить мозг на нужную работу. Месяц подобной практики приучит сознание подключать процесс угадывания в «фоновом» режиме — и вы удивитесь быстрому прогрессу.

Как развить шестое чувство

Утренняя тренировка


Вам потребуется вставать чуть раньше обычного, чтобы успеть сделать эту небольшую тренировку. Десяти минут будет достаточно. Закройте глаза и не думайте ни о чем. Пусть образы и обрывки мыслей гуляют хаотично. Возьмите блокнот и постарайтесь перенести всю эту бессмыслицу на бумагу. Вечером перечитайте записи и сопоставьте с произошедшими днем событиями. Обнаружили странные совпадения? Так и должно быть. Со временем совпадений будет все больше.

Как развить шестое чувство

Ассоциации


Опять берем в руки блокнот и начинаем игру в ассоциации. Выберите слов десять и напишите к каждому свой ассоциативный ряд. Закончив, начните заново, постаравшись подобрать к тем же самым словам другие ассоциации. Постепенно логические цепочки уступят место очевидному бреду — это и есть наш улов. Анализируйте полученное тщательно, фраза вроде «лес-волк» может вполне сигнализировать о скорой потере работы.

Как развить шестое чувство

Держимся в рамках


Самое главное — не пытаться превратиться в супермена, полагающегося только на свою интуицию. Проверяйте все полученные данные логическим контролем. Думайте над тем, как использовать подсказки подсознания и помните, что вполне можете обмануть сами себя.

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