Как получить кредит на новый автомобиль?

Автомобиль – это давно не предмет роскоши, а обычное средство передвижение, которое сегодня имеется у каждой третьей семьи. Порой, люди хотят купить свою первую машину или, наоборот, обновить ее, купив новую. Однако, не у всех имеется в распоряжении достаточное количество денежных средств. Особенно, это касается новых авто.

На текущий момент транспортные средства стоят довольно дорого. Не каждый человек готов сразу оплатить всю сумму. Поэтому, имеет смысл взять кредит на новый автомобиль. Это поможет получить нужную сумму денег и выбрать понравившееся транспортное средство. У Тинькофф есть выгодные программы автокредитования, которыми может воспользоваться любой желающий.

Основные особенности

Автокредитование в «Тинькофф» представляет собой приобретение автомобиля за деньги, выданные банком в долг. Обычно основным условием является то, что транспортное средство находится в залоге у финансово-кредитного учреждения до того момента, пока сумма кредита не будет полностью погашена.

При помощи программ автокредитования у «Тинькофф» можно приобрести не только новую машину, но и подержанную. Основные преимущества:

Не требуется первоначальный взнос. Однако, если он будет, то банк предложит более выгодные условия по кредиту. Не требуется подтверждать свой доход. У граждан без официального трудоустройства такие же шансы на получение денег, как и у тех, кто работает с официальным оформлением по ТК РФ. Не требуется сразу же оформлять ОСАГО или КАСКО. Не требуется приобретать страховой полис на месте.

Как взять кредит на новый автомобиль?

Сделать это просто. Оформление автокредита доступно для любого совершеннолетнего физического лица. Можно получить от 100 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Срок предоставления денежных средств – от 1 до 5 лет. Процентная ставка рассчитывается исходя из ряда факторов и составляет от 9,9 до 29,9% годовых.

Перед приобретением транспортного средства, следует зайти на сайт банка и ознакомиться с условиями предоставления кредита более подробно. Есть некоторые ограничения, например, «Тинькофф» выдает деньги только на покупку автомобилей, которые будут использоваться для личных целей. То есть, к примеру, на покупку грузовых машин или на коммерческий транспорт, такой вид автокредита не распространяется.

Как получить кредит на б/у автомобиль?

Условия аналогичны тем, что и для новых машин. Единственное отличие – это возраст машины. Банк в обязательном порядке проверит выбранный клиентом автомобиль на юридическую чистоту. На транспортное средство, которое числится в угоне или которое находится под арестом деньги не выдаются!

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