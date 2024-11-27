Рыжие короли в мировой истории

К людям, имеющим рыжий окрас волос, всегда было несколько особенное отношение. Их считали необычными, для одних это было преимуществом, другие, наоборот, видели изъян. Но надо признать, что в разные периоды человеческой истории дискриминация по цвету волос существовала, как это ни странно.







Но, порой, такой цвет даже входил в моду.

1) Вильгельм II Рыжий

2) Хокан Рыжий

3) Оттон II Рыжий

4) Иоанн ІІ Добрый

5) Елизавета I