Рыжие короли в мировой истории

К людям, имеющим рыжий окрас волос, всегда было несколько особенное отношение. Их считали необычными, для одних это было преимуществом, другие, наоборот, видели изъян. Но надо признать, что в разные периоды человеческой истории дискриминация по цвету волос существовала, как это ни странно.
Но, порой, такой цвет даже входил в моду.
1) Вильгельм II Рыжий
Еще его называли Руфус, но в истории он более известен все же по цвету. Хотя, некоторые хроники утверждают, что у него просто было очень красное лицо, а не волосы. Что рыжим он не был никогда. Правды мы уже не узнаем, но поверим на слово закрепленному прозвищу. Это был второй король после завоевания Англии норманнами. Он мало заботился о своих подданных, был с ними очень жесток. В Англии о нем говорят мало хорошего. Хотя царственное имя живо в английской монархии. Внук королевы Елизаветы II – Уильям, когда к нему дойдет очередь, станет Вильгельмом V.
2) Хокан Рыжий
Шведский король ХІ века. Это был для Швеции, и Скандинавии вообще, период политической нестабильности и военных бурь. Мало что известно о Хокане и о периоде его правления. Но народное прозвище прочно закрепилось в летописях.
3) Оттон II Рыжий
Это император Священной Римской империи с 967 по 983 гг. Также был королем Восточно-Франкского королевства, которое теперь мы знаем как земли Германии. Его отец – Оттон І – получил прозвище «Великий». Сына и преемника, Оттона ІІІ, вообще назвали «Чудо мира». А второго представителя оттонской династии именуют лишь по цвету волос. Всю свою жизнь он провел у военных походах, то против датчан, то против западных франков, своих бывших сограждан по империи Карла Великого. Народ видел короля редко, знал о нем мало, кроме того, конечно, что правил ими человек с рыжеватым оттенком волос.
4) Иоанн ІІ Добрый
Русское имя Иван в разных странах имеет свои модификации. Во Франции – это Жан, но в тронных записях значащийся как Иоанн. Он тоже имел рыжие волосы. Он привел свое королевство в середине четырнадцатого века на край пропасти. В битве при Пуатье 1356 года, в рамках Столетней войны с Англией, попал в плен к английскому королю, за что Франция должна была выплатить огромный выкуп. Не стоит уточнять, на чьи плечи легла эта ноша. Но народ прозвал его добрым, уж непонятно, за какую доброту. В стране хозяйничала Черная смерть, как называли тогда чуму, к ней добавилась война. Этот был очень сложный тест на выживание, который Франция все-таки прошла.
5) Елизавета I
Мы так много слышим о ныне царствующей королеве Великобритании, 91-летней Елизавете ІІ, а не задавались ли Вы вопросом, когда была первая Елизавета? А ведь была такая королева, тогда еще просто у Англии, с 1558 по 1603 гг. Правила долго, правда, не настолько, как нынешняя, бьющая все рекорды. Женщины на английском троне будто соревнуются между собой, кто кого дольше переправит. Первая представительница Елизавет на троне Туманного Альбиона тоже была рыжей. Еще ее называли «Королевой-Девой», ведь замуж она так и не вышла. Хотя, сватались многие, даже речь шла о браке с Иоанном Грозным. Но у того и так было семь жен. Лиза, видимо, не хотела пополнить царскую коллекцию. Ну так вот. Она ведь тоже была рыжей. С того времени все рыжее стало в моде.
Королева была популярна. С соперниками расправлялась жестко. Это была дочь Генриха VIII, который рубил головы своим женам, а женат был 6 раз. Матерью была вторая жена Генриха, Анна Болейн, которая как раз и пострадала от мужа по обвинениям в неверности. Правление королевы Елизаветы І вошло в историю как золотой век английского государства. А ведь золото тоже имеет светло-рыжий окрас. Много чего можно сказать об этой королеве. Она была третьим ребенком своего отца, взошедшим на трон. Тогда в Англии католики боролись с протестантами. Последних на троне и представляла Елизавета. После ее смерти династия Тюдоров пресеклась, и на трон взошел Иаков І, который объединил под своим скипетром королевства Англии и Шотландии. Кстати, он тоже был немного рыжеват, в частности, имел рыжую бороду.
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