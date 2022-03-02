Секреты использования дегтярного мыла в быту

Дегтярное мыло — удивительно полезная вещь в быту! Узнайте, где и как его можно использовать каждой хозяйке.

В первую очередь, дегтярное мыло обладает очень сильным антибактериальным эффектом. А значит, с ним отлично стирать носки. Дегтярное мыло полностью устраняет запах пота. Перед обычной стиркой в машинке намыльте носки куском дегтярного мыла, оставьте на некоторое время и отправьте в стиральную машинку. Если носки не очень грязные, то можно и просто постирать вручную с дегтярным мылом. Если вы не любите специфический запах, то просто повесьте носки на балкон на час, и запах выветрится полностью.



Второе применение дегтярного мыла — устранение запаха ног (его уменьшение). Ноги следует намылить хорошим дегтярным мылом, оставить пену хотя бы на 5 минут и смыть. Если делать так раз в неделю регулярно, то можно отметить уменьшение потения ног. По той же логике дегтярное мыло устраняет грибок. Но в этом случае мыло должно быть кусковое, не жидкое — с максимальным количеством дёгтя в составе. Контакт с кожей также должен быть не менее 5 минут. Также дегтярное мыло хорошо залечивает раны и трещины. Особенно это касается трещин на пятках! Просто регулярно мойте ноги с мылом (и оставляйте пену на 5-10 минут), и вы заметите разницу.

Мытье головы — ещё одно применение дегтярного мыла. Однако здесь следует использовать жидкое мыло, так как оно более щадящее. Если мыть голову регулярно дегтярным мылом, то волосы станут блестящими и менее жирными.Дегтярное мыло прекрасно дезинфицирует поверхности, в частности, ванную комнату. Также это важно, если у вас есть дома животные.Используйте также дегтярное мыло во время профилактики растений от паразитов. На0,5 л воды добавьте специальное жидкое дегтярное мыло для растений (например, из магазина FixPrice), растворите и перелейте в пульверизатор. Опрыскайте каждый листочек с обеих сторон. Профилактику следует делать раз в месяц.Дегтярное мыло отлично устраняет масляные загрязнения даже с белых вещей. Намыльте пятно, оставьте на 5 минут и смойте — масло полностью отстирается.Подробнее о том, как использовать дегтярное мыло в быту, смотрите в видео ниже: