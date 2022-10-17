Что добавить в машинку, чтобы удалить старые пятна на кухонных полотенцах

Если вам нужно качественно отстирать кухонные полотенца от старых, жирных, не отстирываемых пятен, то попробуйте воспользоваться этим трюком. После одной стирки в машинке кухонные полотенца станут светлее, а главное, пятна полностью удалятся.







Возьмите мочалку-рукавицу или носок. Насыпьте 1 ст. л. соли.







И налейте немного (около 1 ч. л.) любого моющего средства для посуды. Завязывать носок необязательно, но можно, по желанию, сделать узел.







Вместо кондиционера налейте уксус (столовый или яблочный). А в отсек порошка, в дополнение к порошку, насыпьте пакетик разрыхлителя. Его можно заменить на 1 ст. л. соды + 2 ч. л. лимонной кислоты. Включите машинку и постирайте полотенца на режиме с высокой температурой (60-90 градусов).







Полотенца отбелились, пятна удалились!





Читать далее →