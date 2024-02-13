Любовь на расстоянии: миф или реальность

Существует ли любовь на расстоянии в сотни или даже тысячи километров? Кто-то скажет, что это все выдумки и фантазии, а кто-то будет утверждать обратное, настаивая, что расстояние не является преградой на пути двух любящих сердец. Так ли это? Может ли быть будущее у таких отношений?
По-настоящему могут ответить только те, кто прошли данное испытание. И финал у таких отношений также может быть разным…
Любовь на расстоянии: причины
Жизненных ситуаций, когда двое влюбленных вынуждены жить отдельно, достаточно много. Сегодня Интернет-общение стало повседневным времяпрепровождением современного общества. Люди знакомятся на сайтах знакомств, на различных форумах, в социальных сетях. Изначальный интерес затягивает и увлекает, ежедневная переписка становится частью обычной жизни. Что же происходит дальше при условии, что эти два человека живут в разных городах или странах? В большинстве случаев, как свидетельствуют данные социологических опросов, проводимые различными исследовательскими центрами, такое общение не переноситься в реальность, увлечение постепенно стихает, переписка сообщениями становится все реже. Процент удачных отношений в результате Интернет-знакомств ничтожно мал. Но нельзя отбрасывать и тот факт, что есть пары, которым удалось проверить свою любовь временем и расстоянием, выдержать все превратности судьбы и сохранить теплые чувства, доверие и уважение друг к другу.
Совсем другая ситуация, однако, достаточно распространенная в нынешнее время – один из супругов/влюбленных вынужден переехать в другой город или страну. Чаще всего это связано с работой. Например, супруг отправляется по контракту работать или служить в другую страну, а его половинка осталась жить в родном городе. Есть ли будущее у таких отношений? Все зависит исключительно от самих супругов. Будет ли доверие и взаимопонимание на расстоянии? Смогут ли они выдержать длительную разлуку и сохранить свои чувства?
Как сохранить отношения на расстоянии?
Сложность состоит в том, что партнеры не видят друг друга постоянно, не имеют возможности решать совместно какие-то проблемы и ситуации, не могут делиться ежедневными мелочами (например, поговорить о прошедшем рабочем дне, составить планы на ближайший уикенд, обсудить какой-то сериал или актуальные новости и т.д.). Вся жизнь состоит из мелочей. Не имея возможности делиться с кем-то, кто очень близок и крайне необходим, всеми радостями и невзгодами ежедневного существования, появляется чувство депрессии и одиночества. Далее возрастает ревность и недоверие. Чтобы избежать таких неприятных моментов в отношениях с любимым человеком, необходимо максимально много времени проводить вместе. Телефонные звонки, переписка в СМС-сообщениях, общение через популярные в последнее время мессенджеры (Skype, Viber, What’s up и прочие). Не стоит говорить все время о чувствах, делитесь своей обычной жизнью и бытовыми моментами друг с другом.
Также не нужно забывать о приятных сюрпризах. Закажите любимой доставку букета цветов, отправьте обычной почтой супругу/возлюбленному письмо с признанием в любви, ранним утром напишите сообщение с пожеланиями хорошего дня и прекрасного настроения. Любовь на расстоянии – это часть пути к совместному будущему. Чтобы это будущее было светлым и счастливым, нужно не только стремиться, но и двигаться в этом направлении. Поддержка, уважение, понимание, доверие – те ключевые моменты, которые помогут справиться с любым расстоянием двум любящим сердцам!
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