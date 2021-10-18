Где можно разместить холодильник если нет места на кухне

Холодильник – один из самых габаритных объектов в кухонном интерьере. Даже относительно небольшие модели занимают много места и доставляют проблемы при планировке помещения с маленькой площадью. Специалисты предлагают несколько способов, позволяющих разместить этот агрегат максимально компактно.

Ни одного пустого угла

Большие предметы должны стоять возле стены – это базовое правило экономии пространства. Часто на кухне, какого бы размера она ни была, есть угол, одна стена которого относится к рабочей зоне, а вторая примыкает к окну. Можно поставить холодильник в промежуток между окном и стеной. Для этого варианта размещения лучше всего выбирать высокую и узкую модель.

Выйти за привычные рамки

Довольно необычное, но эффективное решение – разместить устройство в любой другой комнате, кроме кухни. Хорошо подойдут прихожая или гостиная. Но в таком случае необходимо позаботиться о том, чтобы никому не мешали звуки работающей техники и шагов домочадцев, которые решили устроить ночной перекус.

Если есть возможность, то лучше использовать для этих целей лоджию. При этом она должна быть защищена от холода и сырости, иначе холодильник быстро придет в негодность. Можно проделать в стене небольшое окошко, чтобы передавать через него еду прямо на кухню.

Игра с размерами

Тем, кто живёт один, следует подумать о покупке мини-холодильника. Он обладает небольшими габаритами и легко встраивается в пустое пространство под раковиной. Кроме того, он производит гораздо меньше шума, поэтому его можно поставить даже в спальне. Морозильная камера устанавливается отдельно.

Больше ниш

Ниши – настоящее спасение для владельцев небольших квартир. Установленный в нише агрегат будет защищён от пыли, солнечных лучей и механического воздействия. При установке необходимо убедиться, что устройство подключено правильно, а открытию его дверок ничто не мешает. Если вы собираетесь оборудовать нишу самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с архитектором. Также от вас может потребоваться согласовать свои действия с госорганами.

У самого входа

Место возле входа на кухню нередко остаётся пустым. Если разместить возле стены рядом с дверным проемом грамотно подобранный холодильник, помещение визуально преобразится. Правда, придется убрать кухонную дверь. Зато устройство с необычной расцветкой станет границей, разделяющей обеденную и рабочую зоны.