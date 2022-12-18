Горький шоколад: удовольствие и польза

Есть шоколад стоит не только ради удовольствия. Недавние исследования показали, что есть целый ряд причин употребить весь запас шоколада в доме. Правда, он должен быть горьким: чем больше какао, тем лучше.











1. В нем больше антиоксидантов, чем в яблоках

2. Он снижает стресс

3. Может снизить риск проблем с сердцем

4. Может повысить либидо

5. Спорт станет эффективнее

6. Он снижает риск развития диабета второго типа

7. Мозг работает лучше