С нами не соскучишься!

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    камуноидная власть целенаправленно спаивала народ - пополняя "пьяный"бюджет совка и вторично грабила народ уже в вытр...Медвытрезвители в...
  • Ингерман Ланская
    были вытрезвители - были пьяницы, нет вытрезвителей - нет пьяницМедвытрезвители в...
  • novik_63 novik_63
    А мой Яшка обожал огурцы и дыни. Кушал с тем же азартом, что мясо и рыбу. И не дай бог попытаешься забрать. Воюет за ...Почему коты боятс...

Горький шоколад: удовольствие и польза

Есть шоколад стоит не только ради удовольствия. Недавние исследования показали, что есть целый ряд причин употребить весь запас шоколада в доме. Правда, он должен быть горьким: чем больше какао, тем лучше.

Горький шоколад: удовольствие и польза


1. В нем больше антиоксидантов, чем в яблоках


А также в черном чае и красном вине. Это касается именно горького шоколада. Содержащиеся в нем вещества способны снизить риск старения клеток мозга и развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

2. Он снижает стресс


Он ослабляет ярость и сильные негативные эмоции. У людей, которые в течение двух недель ели по 40 г шоколада, отмечался более низкий уровень гормона стресса кортизола.

3. Может снизить риск проблем с сердцем


Ученые оценивали питание 55 502 взрослых в возрасте от 50 до 64 лет и выяснили, что те, кто ел темный шоколад регулярно (около 30 г до шести раз в неделю), реже испытывали аритмию, которая ведет к сердечной недостаточности.

4. Может повысить либидо


Конечно, для значимого эффекта нужно есть его много и часто (тогда, впрочем, появятся и недостатки). Но вообще, шоколад содержит фенилэтиламин — вещество, которое вырабатывает организм в ответ на физическое влечение и которое повышает уровень допамина.

5. Спорт станет эффективнее


По данным прошлогоднего исследования, мужчины-велогонщики, которые употребляли около 10 г горького шоколада каждый день, не меняя режима тренировок, отметили улучшение скорости проката и выносливости (в сравнении с теми, кто ел белый).

6. Он снижает риск развития диабета второго типа


На протяжении 13 лет исследователи следили за питанием женщин, и те, кто ел шоколад, реже страдали от диабета, чем те, кто употреблял его реже раза в месяц. На самом деле прямая связь пока не доказана, но известно, что полезные компоненты шоколада могут способствовать большей выработке инсулина.

7. Мозг работает лучше


В одном из исследований проводился тест когнитивных функций в трех группах людей старшего возраста. Тесты выдавались до и после употребления напитков, содержащих какао и травяные компоненты, каждый день в течение восьми недель. Флавоноиды в составе какао улучшают циркуляцию крови в организме, что приводит к улучшению познавательных способностей.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх