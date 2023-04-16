Из-за чего велись чайные войны и другие малоизвестные факты о самом уютном напитке

Всего каких-то пару столетий назад деньги, власть и чай имели между собой по-настоящему кровную взаимосвязь. В истории есть немало примеров того, каких усилий порой стоило людям, чтобы в результате просто спокойно почаевничать. Довольно часто чай оказывался там, где рождалось новое государство или же страну пытались вытащить из кризиса, шла война или осуществлялась масштабная торговля наркотиками. Причем «уютный напиток» играл далеко не последнюю роль во всех этих событиях.
Как из-за чая появились США
Британские колонисты в Северной Америке также, как и жители самого королевства, питали слабость к чаю. Этот напиток был популярен во всех общественных слоях. И вот когда пришло время вынужденной серьезной борьбы за одно лишь право свободно чаевничать – жители британских колоний на американском континенте сплотились воедино.
Чай был самым популярным напитком у британских колонистов Америки / Фото: ushistoryscene.com
С конца XVII века монополистом, который вел абсолютно все поставки чая в Британию, была Ост-Индская компания. Влияние картеля было настолько велико, что начиная с 1721 года власти королевства запретили колониям приобретать чай у кого-либо, кроме британских поставщиков. Однако их чай подлежал обложению 25-процентным налогом. Это обстоятельство вынуждало британских потребителей «уютного напитка» покупать более дешевый контрабандный товар у иностранных торговцев.
Такая ситуация приводила к тому, что Британская Ост-Индская компания теряла колоссальные прибыли. Чтобы исправить положение дел в 1767 году английский парламент решил весьма хитро начать борьбу с чайной контрабандой. Для этого в самой Британии налог на чай был снижен, однако при этом для колонистов были придуманы новые пошлины. В том числе и на любимый всеми англичанами напиток.
Чайная культура американцев / Фото: en.wikipedia.org
Естественно такой ход не понравился «американцам», которые, не имея своих парламентариев в Лондоне, изъявили желание на широкое самоуправление через свои колониальные собрания. Центральная власть пошла на некоторые уступки, однако в вопросе с чаем осталась непреклонной. А американцы в свою очередь продолжили покупать более дешевый чай у контрабандистов.
Так продолжалось до 1773 года, когда был принят так называемый «Чайный закон», по которому Ост-Индская компания могла продавать чай в колонии без посредников с небольшими пошлинами. Таким образом «легальный чай» стал настолько дешевым, что мгновенно ударил по интересам большинства поставщиков чая контрафактного.
Уничтожение чая в порту Бостона, 1773 год /Фото: bostonteapartyship.com
Недовольные контрабандисты во многом приложили усилие к активизации протестных выступлений колонистов против центральной власти. Апогеем стало событие конца 1773 года в порту Бостона, когда во время протестов против разгрузки британских кораблей несколько десятков людей проникли на эти суда и сбросили прямо в море более 300 ящиков с чаем. Общий убыток Ост-Индской компании составил 9 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1 млн 700 тыс. $ по нынешнему курсу).
В ответ на бостонские беспорядки Лондон тут же принял против колонии Массачусетс новые законодательные акты, названные самими американцами «Невыносимыми законами». Согласно им самоуправление колонистов сводилось к минимуму – губернатора отныне назначали в столице, а британские солдаты могли быть размещены на территориях поселенцев без их на то согласия.
Принятие британским парламентом «Невыносимых законов» / Фото: Ya-webdesign.com
В результате эти законы объединили между собой все 13 колоний. Уже в 1774 году Первый Континентальный конгресс вводит повсеместный бойкот на торговлю с метрополией, одновременно выдвигая Лондону ряд жестких требований. В 1775 году начинается война колонистов против Британии. Которая спустя почти 9 лет закончилась полным поражением Туманного Альбиона и образованием нового государства – Соединенных Штатов Америки.
Не «опиумные», а «чайные» войны
Еще одна «военная история», в которой главными действующими лицами были чай и Британская империя. Однако в отличие от предыдущей, в этой Лондон одержал безоговорочную победу. А началось все в XIX веке из-за того же таки чая.
Опиумные войны Британской империи / Фото: history.com
В то время экономика Китая была самой крупной на планете. В 1820 году ВВП Поднебесной был равен 228 миллионам долларов, в то время как Британская империя имела всего лишь 36 миллионов. При этом Китай импортировал довольно мало товаров из Европы. А вот Старый Свет просто нуждался в китайских шелке, фарфоре и, конечно же, чае. Поднебесная охотно продавала все это за чистое серебро.
К той поре спрос на чай в Британии вырос настолько, что для полного удовлетворения его у королевства серебра попросту не хватало. И на помощь англичанам пришло другое растение – мак. Если же быть более точным, то вещество, которое из него получали. Маковый опиум.
Карикатура на британского торговца опиумом, 1820-е годы / Фото: gutenberg.org
Британский торговый монополист – Ост-Индская компания, приступила к массовому наращиванию посевов мака и производства из него опиума в Индии. Далее наркотик, содержащий морфий, переправляли в Китай. Уже к концу XVIII века Поднебесная «плотно сидела» на опиумной трубке – британцы ежегодно поставляли туда более 300 тонн чистого опиума. Вырученное за наркотики китайское серебро шло на покупку чая в том же Китае.
Данная схема устраивала всех, кроме официальных властей Поднебесной. Император видел, как британцы элегантно присваивают китайское серебро, в то же время просто «выкашивая» своим опиумом население страны. Никакие законы и декреты не могли бороться с этой заразой. К началу 1830-х ежегодно в Китай ввозилось 2, 3 тысячи тонн чистого опиума. Свыше 12 миллионов китайцев были настоящими опиумными наркоманами.
Карикатура на снабжение британцами Китая опиумом, 1821 год / Фото: britannica.com
Никакие уговоры и предложения властей Поднебесной на Британию не действовали. И в конце 1830-х годов Китай перешел к решительным шагам: корабли западных торговцев стали блокировать, а весь товар – конфисковать. Естественно, на защиту предпринимателей стала Британская Корона. Началась Первая Опиумная война (1839 год), которая через 3 года закончилась полной победой европейской империи.
Однако несмотря на огромные репатриации со стороны Китая – свыше 20 млн долларов серебром и Гонконг в качестве новой провинции, Британия не спешила свертывать поставки опиума в Поднебесную. Это стало причиной II Опиумной войны, которая, как и Первая, закончилась полным поражением китайцев в 1860 году. Теперь Китай вынужден был не только легализировать торговлю опиумом на своей территории, но и снять у себя все «табу» с христианства.
«Британская коммерция», карикатура из французской газеты, 1860 года / Фото: koiosllc.com
Хотя по большому счету Вторая Опиумная война (в отличии от Первой) уже не имела практически никакого отношения к торговле чаем. К тому времени его уже вовсю культивировали на больших площадях в Британской Индии.
Чайная «революция» Кемаля Ататюрка
Основатель современного турецкого государства и первый его президент Мустафа Кемаль Ататюрк провел в свое время немало политических и экономических преобразований и реформ в Турции. Некоторые из них были весьма неоднозначными, и по-разному воспринимались не только за рубежом, но и самими турками. Но, как минимум одна из реформ Ататюрка – чайная, не вызывает никаких нареканий и до нашего времени.
Мустафа Кемаль Ататюрк, 1921 год / Фото: flickr.com
Употребление кофе, как напитка, можно назвать вековой традицией для турок. Однако после I Мировой войны и развала Османской империи Стамбул потерял массу территорий, на которых производилось кофе. Покупать же его молодая Турецкая республика попросту не могла из-за дороговизны. Народу нужен был какой-то другой, более доступный тонизирующий и «объединяющий социум» напиток.
Президент Кемаль Ататюрк поставил на более дешевый, чем кофе, чай. Тем более, что выращивать его можно было в самой Турции. С начала 1920-х годов в стране постепенно принялись развивать чайную промышленность в основном в восточных регионах – Артвине, Ризе и Трабзоне. В середине 1960-х годов Турция смогла полностью обеспечить внутренний спрос на чай собственным продуктом.
В Турции чай является самым популярным напитком / Фото: facebook.com
Так черный крепкий чай стал поистине новым национальным напитком турецкого общества. В настоящее время Турция является самым большим потребителем чая на планете в пересчете на душу населения. Ежегодно его приходится по 3,15 кг на каждого турка.
Как шотландец в России выращивание чая организовал
С середины XVII века в Московском царстве активно употребляли чай, как напиток. Во многом из-за того, что граничило оно на востоке с Китаем. При том, что чай в те времена был отнюдь не дешевым удовольствием, московская знать готова была раскошеливаться за возможность регулярно употреблять тонизирующий напиток. Популярность же чаепитий в России привела к тому, что с начала XIX века стали появляться достаточно смелые идеи по организации чайных плантаций на собственной территории. Однако далее задумок дело не двигалось. До тех пор, пока не появился один шотландец.
Картина «Купчиха за чаем». Художник: Константин Маковский, 1914 год / Фото: iwcmoscow.ru
Во время Крымской войны в российский плен попал офицер Британской Королевской армии Джекоб МакНамара. После войны шотландец не стал возвращаться домой, а женившись на грузинке, остался жить на Кавказе. Именно здесь предприимчивый МакНамара организовал первое в Российской Империи производство чая. Свои плантации шотландец разбил недалеко от Батуми.
Уже в начале XX века производство чая было заложено на территориях современного Азербайджана. А далее один из уроженцев Черниговской губернии, селекционер-самоучка, крестьянин Иуда Кошман, заложил самую северную на планете (на то время) чайную плантацию неподалеку от Сочи. К 1917 году в Российской Империи производилось примерно 130-140 тонн чая.
Чайные плантации возле Батума, начало XX века / Фото: ruslanguage.ru
Начиная с 1920-х годов СССР начинает наращивать производство чая, параллельно выводя новые сорта, которые были более адаптированными под климатические условия страны. Так появляется чай, кусты которого способны переносить морозы от -15 до -25 °C. В Краснодарском крае, на Кавказе и в Прикаспийском регионе закладываются новые чайные плантации и открываются чайные фабрики.
В настоящее время россияне потребляют в год примерно 140 тысяч тонн чая. И хотя это далеко не самый высокий в мире показатель – Россия традиционно считается «чайной страной». Даже не смотря на то, что по итогам 2020 года впервые в истории чай не стал самым популярным напитком среди россиян. Уступив своеобразную «пальму первенства» кофе.
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