7 вещей, которые больше не впечатляют

Публикуем статью писателя Джошуа Бекера о мерилах успеха и респектабельности в современном мире.
— Я стал смотреть на мир несколько иначе с тех пор, как решил обходиться меньшим количеством вещей. Я посмотрел под другим углом на то, как общество определяет успех. Слишком часто те, кто зарабатывает, тратит и копит больше всех, автоматически становятся «успешными».
Но это плохо. Я знаю несколько прекрасных человек, которые решили не фокусироваться на материальных вещах, — и именно поэтому они не считаются успешными.
В нас очень глубоко засела зависимость от общественного одобрения. И поэтому многие люди подыскивают себе более «достойные» занятия, возводя своеобразный фасад своего успеха.
Вот небольшой список вещей, которые больше меня не впечатляют:
1. Марка одежды
Я никогда не пойму, почему так важно название бренда на ярлыке одежды. Очень часто люди платят за возможность стать ходячим рекламным щитом. Меня уже не удивить логотипом на рубашке, кошельком или часами. Вместо этого я восхищаюсь теми, кто может произвести впечатление своей личностью и характером.
2. Количество каратов в ювелирных изделиях
В моей новой книге есть глава о Брайане и Николь, которые женаты на протяжении 5 лет и каждый день в чем-то себе отказывают ради того, чтобы погасить долг за обручальное кольцо. Может быть, кто-то и восхитился размером камня, но большинство этого даже и не заметили. Стоит ли оно таких усилий?
3. Стоимость автомобиля
Конечно, безопасность автомобиля очень важна, особенно если мы проводим в нем большое количество времени. Но теперь люксовые и спортивные автомобили становятся чем-то большим, чем просто средством передвижения: например, сейчас это скорее неплохой способ на 60 секунд вызвать восхищение незнакомца, пока горит красный сигнал светофора.
4. Площадь дома
Собственный дом — гарант стабильности и спокойствия, и я был по-настоящему горд, когда покупал дом для своей семьи. Но несколько лет назад мы переехали в дом поменьше, и я ни разу не пожалел об этом решении. Когда я проезжаю мимо больших особняков, то вспоминаю, как мы счастливы в нашем небольшом и уютном гнездышке.
5. Размер банковского счета
Безусловным показателем успеха в современном мире является размер личного состояния. Мы далеко не первые в таком подходе: подобные стандарты существовали во все времена. Но, быть может, количество накопленных средств на банковском счете вовсе не является показателем успеха? Может, количество хороших дел, которые мы способны совершить на протяжении жизни, — куда лучшее мерило?
6. Модель мобильного телефона
Буквально на днях я гулял в парке вместе со своими детьми и их друзьями. Меня очень удивило, но больше всего ребятня говорила о технологиях. «Какой у тебя айфон? Какая это модель айпода? Угадайте, кому на день рождения подарили новый смартфон?» Дети в возрасте младше 10 лет тратят время на то, чтобы обсудить современные технологии. И я уже хотел было их перебить, но вовремя опомнился: взрослые, вообще-то, недалеко от них ушли.
7. Фотографии в социальных сетях
Почти каждый публикует красивые картинки из своей жизни — от новой одежды и ресторанной еды до фотографий с концертов и крыльев самолетов. Эти изображения отбираются тщательным образом и публикуются только самые интересные моменты. Странно, но потом мы обвиняем глянцевые журналы и рекламу в чрезмерном использовании фотошопа, в то время как сами в обязательном порядке редактируем свои жизни, прежде чем поделиться ими в социальных сетях.
Давайте попробуем производить впечатление и вдохновлять окружающих не нашими вещами, а своими собственными жизнями и опытом.
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